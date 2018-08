Avec "Mary Shelley", la réalisatrice saoudienne Haifaa al-Mansour poursuit son cinéma de femme libre

Loin des rues de Riyad et de la lumière écrasante du soleil saoudien, pour son deuxième long métrage, Haifaa al-Mansour nous plonge dans l'ombre et l'humidité de l'Angleterre du XIXème siècle. La réalisatrice saoudienne rendue célèbre par son premier film Wadjda, l'histoire d'une fillette qui fait tout pour s'acheter un vélo, (ce qui est interdit dans le royaume wahhabite) et faire la course avec les garçons de son quartier, change de registre. Mais avec la même fibre féministe.

Plus de caméra à l'épaule, ni d'images volées depuis un minibus circulant dans les rues de la banlieue de la capitale saoudienne... Ici, place au cinéma avec un grand C. Grosse production, décors soignés, costumes d'époque, et casting de prestige. En l'occurrence dans le rôle principal, l'actrice américaine star du moment, Elle Fanning, révélée au grand public en 2011 en tenant les premiers rôles féminins de Somewhere de Sofia Coppola et de Super 8 de J.J. Abrams, puis en 2014 dans Maléfique des studios Disney.

Un point commun néanmoins, il s'agit encore d'une histoire féminine, d'une émancipation plus ou moins contrariée et d'un combat pour la liberté. Mary Shelley, personnalité assez méconnue, et pourtant auteure du célèbrissime Frankenstein, chef d'oeuvre de la littérature, dite fantastique, qui figure en bonne place dans toutes les bibliothèques du monde.

Fille de féministe

S'il faut trouver un autre lien avec le premier film d'Haifaa al-Mansour, c'est l'enfance. Celle d'une petite fille qui rêve ou cauchemarde à longueur de nuits. En robe à dentelles, elle s'aventure dans les herbes mouillées de la campagne anglaise, se perd dans les dédales de manoirs en ruines ou traverse des cimetières, poursuivie ou pourchassant des ombres, des fantômes, des monstres. Ainsi se construit la petite Mary, qui n'a jamais connu sa mère, Mary Wollstonecraft, auteur de la Déclaration des Droits de la femme en 1792, et qui grandit avec son père William Godwin, penseur social et utopiste anglais, et une marâtre ne l'aimant guère.



Renfermée sur elle-même, avec pour seule compagnie une demi-soeur, bienveillante et sage (quoique ... ), Mary n'aura à coeur que de sortir de cet univers aux allures carcérales, petit milieu bourgeois dont la seule issue pour les filles est de se marier.



Cette voie vers la liberté s'incarne en la personne du poète Percy Shelley. Coup de foudre. Elle a 16 ans. Lui en a 25. Leur fuite fait scandale, car le séducteur est déjà marié et père d'une fillette. Une liberté chèrement payée pour celle qui finalement devient la deuxième Mme Shelley, une fois la première décédée suite à un suicide. Une histoire d'amour sulfureuse, dans des conditions qui lui font connaitre successivement la vie de luxe, un peu décadente, puis l'extrême pauvreté, qui coûtera la vie à la fillette née du couple, morte de froid et de malnutrition.



Si Mary Shelley assume pleinement son choix de vie, la perte de son enfant réveille en elle les fantômes de son enfance et de sa mère morte alors qu'elle n'avait que six semaines. Adorée par un mari frivole et auteur maudit en perpétuelle quête de reconnaissance, entre colère et désespoir, sa révolte prend racine. A 18 ans, motivée par un pari avec l'illustre Lord Byron, imaginant l'histoire d'un monstre abandonné par son créateur, l'écrivaine jusqu'ici en gestation peut enfin naître et s'accomplir.

L'histoire de Frankenstein, de multiples fois adaptée et réinterprétée à l'écran, en bd, ou dessin animé. ©DR

Chef d'oeuvre anonyme

Débute alors un parcours de combattante, car son livre achevé ne sera édité qu'à une condition, que son nom n'apparaisse pas. La société de l'époque ne laissait aucune place aux femmes de lettres.

Portrait de Mary Shelley par Richard Rothwell (1840). ©DR/Wikipedia

C'est son éditeur de père, qui en geste de réconciliation, présente publiquement sa fille comme l'auteure du chef d'oeuvre. Il décide de publier une seconde édition, cette fois signée. Le roman aura le succès que l'on sait. Encore aujourd'hui, il est lu partout dans le monde et a fait l'objet de nombreux films et adaptations.



Le film d'Haifaa al-Mansour se concentre sur cette partie de sa vie. Pour être plus complet, il faut rappeller que Mary Shelley n'est pas l'auteure d'un seul livre. Femme de grande culture, elle signe aussi sept autres romans, des récits de voyage, deux pièces de théâtre, des biographies d'hommes illustres français, italiens, espagnols, conservant ce style gothique qui ne la quittera jamais.



Mary Shelley est morte à l'âge de 54 ans à Londres.