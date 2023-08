Baiser forcé : le patron du foot espagnol Luis Rubiales refuse de partir

"Un geste spontané et consenti". Voilà la version de Luis Rubiales. Sur la sellette après avoir embrassé de force une joueuse de la Roja lors de la victoire de l'Espagne en finale du Mondial, le patron du foot espagnol refuse de démissionner. Son geste continue de choquer et suscite une vague d'indignation jusqu'aux plus hautes instances internationales du football et politiques du pays.

Luis Rubiales agrippe à deux mains la tête de Jennifer Hermoso, la N.10 de la Roja féminine, et l'embrasse par surprise sur la bouche. La scène se déroule quelques minutes après le coup de sifflet final qui marque le sacre de La Roja féminine en finale de coupe du monde de football face à l'Angleterre. Devant des milliers de spectateurs rassemblés dans le stade mais pas seulement puisque la scène est filmée par les caméras du monde entier. L'image a depuis fait le tour du monde et des réseaux sociaux.

Ce geste a très vite fait réagir les plus hautes instances du ballon rond et du pouvoir, depuis le Premier ministre espagnol en exercice jusqu'à l'Association des footballeurs espagnols, la Ligue professionnelle de football féminin et le syndicat international des joueurs FIFPro et même la Fifa qui a lancé à son encontre une procédure disciplinaire.

Une "tentative d'assassinat social", selon Luis Rubiales

Contre toute attente, alors que les médias espagnols pariaient sur sa démission, le quadragénaire a refusé de démissionner lors l'AG de la fédération espagnole de foot (RFEF), qui s'est déroulée ce vendredi 25 août à la mi-journée à las Rozas près de Madrid. Lors d'un discours d'une demi-heure, il a tout d'abord présenté "ses excuses", notamment à la reine Letizia, mais s'est décrit comme victime d'une "tentative d'assassinat social".

Selon RMC Sport, et BFM.TV , "Luis Rubiales s'est livré à un véritable 'show' pour se défendre, enchaînant les sorties lunaires avant d'indiquer qu'il ne démissionnera pas". Le Huffington Post rapporte qu’il s'était à nouveau justifié en évoquant un geste "spontané, mutuel et consenti" et qu’il n’avait pas été administré depuis une "position de pouvoir". Il a dénoncé dans la foulée "le faux féminisme" qui "ne cherche pas la vérité". Il a aussi attaqué nommément trois femmes membres du gouvernement, dont la ministre communiste du Travail et numéro trois du gouvernement, Yolanda Díaz, qui avait été l'une des premières à exiger sa démission.

La liste des femmes et des hommes offensés ces dernières années par Luis Rubiales est trop longue, cela doit cesser. Javier Tebas, président Liga

Cette dernière n'a pas tardé à réagir. L'attitude du patron du football espagnol est "inacceptable", a posté la ministre sur X, anciennement Twitter."Le gouvernement doit agir et prendre des mesures urgentes", a déclaré la ministre du Travail et deuxième vice-présidente du gouvernement, que Luis Rubiales avait nommément attaquée dans son discours. "Rubiales ne peut pas continuer à son poste", a-t-elle ajouté.

Pour le président de La Liga, Javier Tebas, Luis Rubiales a "offensé" trop de personnes et suggéré qu'il devait démissionner. "La liste des femmes et des hommes offensés ces dernières années par Luis Rubiales est trop longue, cela doit cesser", a écrit Javier Tebas sur son compte X.

"Honte internationale"

Quelques instants après que ce baiser a été enregistré par les caméras et à son retour dans les vestiaires, Jenni Hermoso avait dit à propos de ce baiser lors d'un direct diffusé sur Instagram : "Ça ne m'a pas plu, hein!".

Dans la soirée, la fédération espagnole avait fait passer à la presse des déclarations de la joueuse selon lesquelles il s'agissait d'"un geste mutuel totalement spontané en raison de l'immense joie que procure la victoire en Coupe du monde".

Après avoir dans un premier temps estimé que ceux qui critiquaient son geste étaient "des cons", comme il l'avait déclaré sur la radio Cope, Luis Rubiales avait fini par présenter quelques heures plus tard des excuses.

Si des gens ont été blessés, je dois m'excuser, il n'y a rien d'autre à faire. Luis Rubiales

"Ce qui a été perçu ici comme quelque chose de naturel, de normal, sans aucune mauvaise intention", a provoqué selon lui "une agitation à l'extérieur", avait-il regretté, avant d'ajouter que "si des gens ont été blessés, je dois m'excuser, il n'y a rien d'autre à faire".

Des excuses jugées peu convaincantes puisque le Conseil supérieur des sports, un organisme public espagnol dépendant directement du ministère, indiquait qu'il allait porter l'affaire devant le Tribunal administratif des sports et prendre des mesures si la Fédération ne le faisait pas.

Quant à Jennifer Hermoso, elle a fait savoir par l'intermédiaire de son syndicat, Futpro, qu'elle réclamait "des mesures exemplaires" pour Luis Rubiales.

L'affaire a pris une autre dimension lorsque la ligue professionnelle de Football féminin s'est fendue d'un communiqué cinglant pour demander la mise à pied de Luis Rubiales.

L'attitude de Rubiales est un moment de "honte internationale sans précédent pour la marque Espagne, pour le sport espagnol et pour le football féminin mondial". Communiqué de la Liga F

Pour la Liga F, "l'un des plus grands exploits de l'histoire du sport espagnol a été entaché par le comportement embarrassant du plus haut représentant du football espagnol" et l'attitude de Rubiales est un moment de "honte internationale sans précédent pour la marque Espagne, pour le sport espagnol et pour le football féminin mondial".

"Un acte de violence sexuelle"

Ce baiser n'a pas simplement fait réagir en Espagne, mais jusqu'à l'Américaine Megan Rapinoe, l'une des plus célèbres footballeuses au monde, ou encore Amnesty International, qui estime que ce baiser est un acte "de violence sexuelle dans l'environnement de travail et exercée par un supérieur hiérarchique".

De plus en plus de voix se sont élevées, à l'instar de celles de Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid qui a estimé que ce geste n'était pas "digne d'un président de fédération" ou encore d'Enrique Cerezo, le président de l’Atlético, qui a jugé sur la chaîne espagnole Sexta que Luis Rubiales devrait démissionner.

Pour rappel : dans la loi espagnole, un baiser non consenti est considéré comme un délit d'agression sexuelle. Selon la récente réforme, l'auteur d'une agression sexuelle sans circonstance aggravante risque une peine de cinq ans de prison maximum. L'Espagne est l'un des pays de l'Union européenne appliquant les peines les plus sévères pour les crimes sexuels.

