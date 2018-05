Barbara Cassin devient la neuviÃ¨me femme Ã©lue Ã  l'AcadÃ©mie franÃ§aise

Elle succède à Philippe Beaussant, éminent musicologue : Barbara Cassin a été élue à l'Académie française où elle occupera le 36e siège. Élue au premier tour du scrutin, elle a recueilli 15 voix sur 25 votes dont 19 exprimés. Marie de Hennezel, autre candidate, en a reçue 3.



Barbara Cassin devient donc la neuvième femme élue à l'Académie et la cinquième à y siéger en ce printemps 2018 avec Hélène Carrère d'Encausse, Florence Delay, Danièle Sallenave et Dominique Bona. Les temps changeraient-ils dans ce qui était surnommé la "tribu des quarante mâles" ? Si l'on s'en tient aux chiffres, la tentation de répondre à l'affirmative est grande.



Statistiquement, plus de la moitié des femmes élues à l'Académie y siègent en ce moment. Si on regarde le vote, les choses ont changé : Danièle Sallenave et Dominique Bona ont échoué à se faire élire, respectivement deux fois (2004 et 2007) et une fois (2007). Barbara Cassin a été élue dès sa première candidature et avec quasiment tous les votes exprimés.



Mais, à côté de ces avancées, restent des problèmes rédhibitoires. L'uniforme officiel noir et vert des académiciens, conçus sous Napoléon Bonaparte, n'est pas pensé pour les femmes. Hélène Carrère d'Encausse refuse d'ailleurs de le porter, quelque soit l'occasion.



Quant à la parité, elle est loin d'être atteinte : sur 37 "immortels", seules cinq sont des "immortelles". Trois sièges restent vacants, le huitième (celui de Michel Déon), le douzième (celui de Jean d'Ormesson) et celui de Simone Veil (le treizième). Si les candidats à la succession de Simone Veil et Jean d'Ormesson ne sont pas encore connus, les candidatures à la succession de Michel Déon sont closes : Jérôme Clément, Frédéric Mitterrand et Jullien Pacioni-Dorna sont les trois aspirants... et pas une femme parmi eux.

Barbara Cassin, défenseuse du ni "trop d'Un" ni "trop de diversité"

Barbara Cassin a été élue hier à l'Académie française. Retrouvez la philosophe dans une vidéo de l'OIF de 2016 sur le #multilinguisme et la nécessité de le promouvoir https://t.co/wiyJ2gPtok via @YouTube — La Francophonie (@OIFfrancophonie) 4 mai 2018

Barbara Cassin est une philosophe et philologue (spécialiste de l'histoire - grammaticale, linguistique etc - des textes). Elle a écrit de nombreux ouvrages d'études de philosophes, de Heidegger à Lacan. Elle a aussi écrit des essais dont Éloge de la traduction, compliquer l’universel en 2016.Un essai qui accompagnait une exposition et un catalogue dédiés à la traduction et aux rapports des individus au langage. Interrogée par nos confrères des Inrockuptibles , Barbara Cassin affirmait qu'à travers ces trois prismes, elle s'opposait à la globalisation qui tente d'unifier le langage par intérêt "économique et financier" mais aussi à "la juxtaposition de communautés étanches repliées dans leur surdité" ; en clair, elle refuse le "trop d'Un" et le "trop de diversité" car l'excès, dans un cas comme dans l'autre, entraînerait des effets néfastes.Barbara Cassin l'affirmait dans cette interview : "Dès qu’on parle des langues, on parle de politique, de peuple, de nation, d’identité." Elle considère que le langage façonne la pensée mais aussi la culture et les différents aspects de la vie en générale.Pour elle, "la politique ne consiste pas à imposer universellement la vérité, mais à aider différentiellement à choisir le meilleur": désormais, elle devra, comme l'impose son statut d'académicienne, "normaliser et perfectionner la langue française". Reste à voir ce qu'elle considérera comme la meilleure voie pour la langue française et si sa voix pourra porter dans une Académie très traditionnaliste.Son élection a largement été saluée sur les réseaux sociaux...