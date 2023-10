Bertha von Suttner, pionnière du pacifisme et première femme prix Nobel de la paix

Sur fond d'invasion russe de l'Ukraine, ses idéaux pacifistes résonnent, un siècle plus tard, d'un écho aux accents sinistres. Une biographie rend hommage à la première lauréate du prix Nobel de la paix, l'Autrichienne Bertha von Suttner.

Aristocrate polyglotte née en 1843 à Prague dans l'empire d'Autriche, Bertha von Suttner est morte à Vienne le 21 juin 1914. C'était une semaine avant l’attentat de Sarajevo, l’allumette qui allait mettre le feu aux Balkans d’abord, à l’Europe ensuite et déclencher enfin la 1ère guerre mondiale.

Un siècle plus tard, face au réarmement de l'Europe, son discours de lauréate du Nobel de la paix devant un parterre d'hommes n'a rien perdu de son acuité. "Des sous-marins sont construits, des régions entières sont minées et tout cela avec un tel zèle ! Comme si attaquer son voisin était la fonction la plus importante d'un Etat", déplorait-elle déjà. C'était en 1905. Bertha von Suttner était la deuxième femme à recevoir un Nobel, et la première à se voir attribuer celui de la paix

Une destinée exceptionnelle

Dans la biographie qu'il lui consacre, le journaliste français Antoine Jacob rend hommage à une personnalité "hors du commun" : "Fille de général, elle a été élevée dans un environnement où tomber au front avec l'aval de Dieu était un honneur, rappelle-t-il. Il faut prendre la mesure du chemin qu'elle a parcouru".

Sa mère ruinée pour cause d'addiction au jeu, elle entre au service de la maison von Suttner comme gouvernante et professeure de musique. Elle épousera le fils de la famille, Arthur, peu conformiste comme elle et de sept ans son cadet. Le mariage se fait contre le consentement des parents du jeune homme, qui déshéritent leur belle-fille.

Préceptrice à Vienne, secrétaire et gouvernante chez Alfred Nobel à Paris, journaliste à Tbilissi – pendant huit ans, dans le Caucase, Bertha von Suttner est le témoin des horreurs de la guerre russo-turque de 1877-78 – la baronne fait sensation avec son livre Bas les armes ! deuxième roman publié en 1889, peu après L'âge des machines. Ce titre lui sert de base militante pour interpeller avec aplomb les puissants afin qu'ils "préservent" le monde "d'un amoncellement" de deuils.

En 1893, elle écrit qu'avec l'ère des explosifs, la violence a pris des formes qui ne peuvent plus être contrées par la force. Elle pose l'alternative : la fin du genre humain ou la fin de la violence.

Désintégration de l'ordre nouveau

Grâce à ses origines aristocratiques et à son talent pour mobiliser les bonnes volontés, cette cantatrice ratée, énergique et déterminée, devint la prima donna du mouvement lancé pour codifier la paix. A la fois théoricienne et militante de la paix, Bertha von Suttner a joué un rôle clé dans l'organisation du mouvement pacifiste.

Elle a participé aux congrès mondiaux pour la paix avant la Première Guerre mondiale, et y a courageusement pris la parole, jusqu'à la fin de sa vie, en Allemagne, dans les villes scandinaves et dans plus de 50 villes des États-Unis.

Pour Léon Tolstoï, auteur de Guerre et Paix, paru trente ans auparavant, "L’abolition de l’esclavage est venue de La Case de l’oncle Tom d’Elisabeth Harriet Beecher Stowe ; l’abolition de la guerre viendra de l’œuvre de Bertha von Suttner."

"Elle incarne à sa manière une aspiration qu'on a tous plus ou moins enfouie en nous-mêmes : celle d'un monde sans guerre", souligne son biographe, Antoine Jacob. Elle croira longtemps, sous-estimant la puissance des nationalismes, que les peuples aspirent à la paix et que seuls les gouvernants désirent la guerre.

Bertha , d'égale à égal

Son charisme impressionne le célèbre écrivain Stefan Zweig, elle est reçue en audience privée par l'ex-président américain Theodore Roosevelt, discute d’égale à égal avec les empereurs Guillaume II d’Allemagne et François-Joseph d’Autriche-Hongrie, ou encore avec le tsar Nicolas II. Par son action et sa personnalité, elle s'est imposée comme une figure internationale admirée et une conférencière reconnue par ses contemporains.

Et pourtant, Bertha Suttner n'avait pas le droit de vote et devait s'afficher en déplacement en compagnie de son mari. "Parmi tous ces hommes, elle s'efforçait de tenir un rôle complètement à l'encontre du mode de pensée dominant", raconte Antoine Jacob.

Bertha von Suttner porte un regard très lucide sur l’éducation respective des garçons et des filles dans les familles, ainsi que la place des femmes dans la société de son temps. Entre autres combats, elle s'engage pour la reconnaissance de leurs droits, sans pour autant considérer son domaine comme celui du féminisme militant, déclare-t-elle en 1909. Sa dernière lettre fut pour les femmes allemandes qui participaient à la première réunion de l'Union des femmes de la Société allemande pour la paix à l'été 1914.

Auprès d'Alfred Nobel, Bertha Suttner a joué "un rôle décisif" pour que l'inventeur suédois de la dynamite, son ami et mécène, comprenne l'importance du mouvement pacifiste et lui consacre un prix dans son testament en 1895. Un homme qui "était un féministe avant l'heure qui défendait les carrières des femmes, admirait les intellectuelles", assure sa biographe Ingrid Carlberg.

Une réflexion à contre-courant

Ses "réflexions autour du respect du droit international, du désarmement" et du multilatéralisme sont aujourd'hui extrêmement "pertinentes", estime l'historien norvégien Asle Sveen. "L'ordre international qu'elle prônait" et qui a vu le jour sur les ruines de la Grande Guerre "se désintègre à nouveau du fait de l'affaiblissement de l'ONU, de la montée du nationalisme et de la militarisation croissante", note ce spécialiste du Nobel.

Face aux "menaces nucléaires" aussi, "le message d'avertissement de cette courageuse combattante pour la paix est plus que jamais d'actualité", abonde le ministre autrichien des Affaires étrangères, Alexander Schallenberg, interrogé par l'AFP.

Avec 19 romans, 60 nouvelles et quelques essais, elle a affiché une vision du monde cosmopolite, libérale et anticléricale, à contre-courant de la montée des idéologies haineuses. Ce qui lui valut de féroces inimitiés dans les milieux nationalistes, où elle fut vite surnommée la "Bertha des Juifs". En retour, elle demanda aux femmes de ces antisémites d'entamer une grève du sexe.

Mémoires

En 1919, une place à son nom fut inaugurée à Vienne avant que le régime nazi brûle ses livres et qu'on la débaptise en 1957 pour lui préférer un grand homme, le poète Rainer Maria Rilke. L'injustice fut réparée sur un billet de banque neuf ans plus tard puis en 1986, avec une petite rue de la capitale autrichienne.

A l'apparition de la monnaie unique en 2002, l'Autriche devenue neutre et accueillant l'un des sièges des Nations unies, la choisit pour figurer sur ses pièces de deux euros.

Après elle, il faudra attendre 26 ans pour voir une autre femme, l'Américaine Jane Addams , couronnée à son tour par le prix Nobel. Au total, seules 18 femmes ont obtenu la distinction, contre 92 hommes.

