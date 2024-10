Cancer du sein et retour au travail, l'autre parcours de combattante

C'est aussi une personne qui va être performante psychologiquement, parce qu'elle a vaincu quelque chose dans sa vie. Elle a dépassé, franchi une étape, et pas la moindre. Et puis on ne se rend pas compte de tout ce qu'on acquiert comme compétences avec la maladie. Très souvent, les femmes, elles le disent. J'aurais jamais pensé que j'étais capable de faire ça. Et on s'écoute. Je pense qu'avant, très souvent, on était plutôt à fond dans notre boulot, dans nos enfants. Mais par contre, on ne s'écoutait pas trop.

Donc là, on sait poser l'équilibre, on sait dire « non, ça, je ne peux plus, parce que ça n'a plus de sens pour moi, je ne peux plus, ça va me fatiguer ». Et en même temps, on a envie d'être dans les projets, on a cette soif, cette énergie-là de « on n'a plus de temps à perdre ». On a failli passer l'arme à gauche à un moment donné, la vie c'est maintenant. Et quand on a été bien accueillie, bien entourée, forcément, on a encore plus vite envie de retourner travailler.

Il faut pour cela pouvoir communiquer avec les personnes qu'il faut à son travail ?