Carola Rackete et Pia Klemp : admirées ou détestées parce que femmes, capitaines et sauveuses de migrants

L'article du service info :

>Sauvetages de migrants en Méditerranée : la capitaine Pia Klemp risque 20 ans de prison en Italie

#FreeCarola : ce mot dièse circule sur les réseaux depuis plusieurs jours. Des milliers de tweets appelant à la libération de Carolina Rackete sont échangés. Plusieurs illustrations sont particulièrement partagées."C'est illégal de les laisser mourir. Parce que leur vies sont aussi importantes que les notres.", lit-on sur ce dessin."Sauver des vies n'est pas un délit, laisser mourir en est un", dit cet autre post de soutien à la capitaine allemande. A Paris, une banderole de soutien a été accrochée sur un pont, en soutien à Carola, rebaptisée "Notre Dame de l'Europe"."Je n’avais pas le droit d’obéir, on me demandait de les ramener (les migrants) en Libye. Mais du point de vue de la loi, ce sont des personnes qui fuient un pays en guerre, la loi interdit qu’on puisse les ramener là-bas", a déclaré dimanche Carola Rackete dans un entretien accordé au Corriere Della Serra. "Ce n’était pas un acte de violence, seulement de désobéissance", se défend-elle. "Je ne voulais certainement pas toucher la vedette des douaniers, mon intention n’était pas de mettre quiconque en danger, je m’en suis déjà excusée et je renouvelle mes excuses", poursuit la capitaine, "cela a seulement été de la désobéissance et j’ai fait une erreur d’appréciation en approchant du quai" .Après dix-sept jours d’errance en mer, sans port pour accueillir son bateau et les 40 migrants à son bord, la militante décide au beau milieu de la nuit samedi de forcer le passage, malgré la vedette de police chargée de l'en empêcher.Près d'une vingtaine de policiers montent à bord pour l’interpeller. La capitaine descend du navire encadrée par des agents, sans menottes. Des personnes rassemblées sur le quai l'applaudissent longuement. Mais un autre comité d'accueil, bien moins enthousiaste celui-là, l'attend. Menés par une ancienne sénatrice de la Ligue du Nord, Angela Maraventano, des militants d’extrême droite l'insultent, la traitent de "cocue", de "criminelle", lui promettent d'être "violée par ces Noirs".Carola Rackete a été présentée à un juge lundi 1er juillet à Agrigente (Sicile) pour la confirmation de sa mise aux arrêts domiciliaires (un contrôle judiciaire sous forme d’assignation à résidence). Elle doit répondre des faits d’aide à l’immigration clandestine et de résistance à un navire de guerre. Un délit pour lequel elle risque entre trois et dix ans de prison.(Traduction : "Nous sommes fiers de notre capitaine, elle a fait exactement ce qu'il fallait faire. Elle a respecté la loi de la mer et a mis les gens en sécurité". Johannes Bayer, président de SeaWatch)"Si nous ne sommes pas acquittés par un tribunal, nous le serons dans les livres d’histoire.", avait-t-elle déclaré à la presse avant son arrestation.Née en Allemagne, à Preetz, il y a 31 ans, Carola Rackete a grandi en Basse-Saxe. Elle a suivi des études de sciences nautiques à l’université de Jade entre 2007 et 2011. Elle rejoint ensuite l’Institut allemand Alfred-Wegener pour la recherche polaire et marine, en tant qu'officier de navigation. A bord d'un navire océanographique de l’ONG Greenpeace, elle s’est rendue en Arctique et a réalisé un service volontaire européen dans le parc naturel des volcans du Kamtchatka en Russie.Cela fait trois ans maintenant qu'elle participe à des opérations de sauvetage en Méditerranée. Engagée principalement auprès de Sea-Watch, elle a aussi travaillé pour l’ONG française Pilotes volontaires, dont le petit aéronef, le Colibri, réalise des opérations de recherche de canots de migrants en détresse au large de la Libye. En juin, peu avant de prendre les commandes du See Watch 3, elle a été volontaire pour l’association française Ligue pour la protection des oiseaux (LPO).Cette "Capitaine courage", comme l'ont baptisée ses nombreux soutiens, n'est en fait qu'une "emmerdeuse", "une criminelle au service des passeurs" selon le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini. l'ancien chef de la Ligue du Nord estime qu'elle a "risqué de tuer" les forces de l’ordre dans sa manœuvre, assimilant son geste à "un acte criminel, un acte de guerre".Une pétition commune a été lancée en soutien à la capitaine du See Watch, Carola Rackete et à l'autre capitaine Pia Klemp, actuellement jugée en Italie pour des soupçons d'aide et complicité d'immigration illégale, et qui risque 20 ans de prison. Cette pétition prend la suite de l’appel publié les 27 et 28 juin sur Le Monde, et Il Manifesto : "C’est maintenant qu’il faut inverser la destruction du droit et de l’humanité" , avec 700 signataires. Elle est proposée par le Comité Européen contre la Criminalisation du Sauvetage en Mer (CECCSM). ( Avec Carola Rackete et Pia Klemp, pour la justice et l’humanité sur you.wemouv.EU ).Pour la journaliste italienne, Eva Morletto, fondatrice du site davincipost.info.fr , ce déluge d'insultes sexistes déferlant sur les deux jeunes femmes ne la surprend guère. "Cela ne se limite pas seulement au combat qu'elles mènent pour sauver les migrants, ça sombre totalement dans la misogynie !", s'insurge-t-elle."Au début de la vidéo (dont la version la plus juste peut se retrouver sur le site de fanpage.it ) on entend 'ciao crukka', en italien c'est un terme très méprisant pour dire 'allemand' (comme boche en France), puis on entend clairement un homme dire: 'j’espère qu’on va te violer' et un autre, en sicilien, rajoute, littéralement : 'tu aimes la bite des nègres'", traduit la journaliste, jointe par téléphone."Le quotidien Il Giornale rapporte comment Emma Marrone, une chanteuse très populaire en Italie, qui a publiquement défendu la capitaine du Sea Watch, se retrouve elle aussi la cible d'insultes. Alors qu'Emma accuse les Italiens de perdre leur humanité, on lui répond 'pense à chanter, connasse' ou encore 'Pauvre conne, respecte ta nation et ton pays, avant d'ouvrir la bouche'", ajoute Eva Morletto.Concernant Pia Klemp, notre consoeur italienne nous rapporte cet édifiant commentaire lu sur le site de Voxnews, (un site d’extrême droite et notamment générateur de fake news, nous précise-t-elle) qui dit: "les femmes tatouées sont comme les vieux immeubles pleins de tags: il est très facile d’y rentrer, mais dedans il y a plein de dangers".Le langage sexiste, une tradition de la péninsule ? En 2017, Libero, un quotidien milanais avait, en première page, qualifié la maire de Rome, Virginia Raggi de patate brûlante, patate ayant un double sens en italien, car s'il évoque le turbercule, il désigne aussi le sexe féminin. Ce titre n'est qu'un exemple parmi d'autres démontrant combien la violence sexiste – et à l'occasion raciste – fait partie du langage courant utilisé au sein de la sphère politique et médiatique en Italie. Le député du Mouvement 5 étoiles, Massimo Di Rosa, avait de son côté accusé les élues du Parti démocrate de devoir leur élection davantage à leur compétence pour le sexe oral qu'à leur talent politique. Un autre haut responsablepolitique, appartenant à la Ligue du Nord, Roberto Calderoli, avait comparé la ministre de l'Intégration d'origine congolaise, Cecile Kyenge à un orang-outan.Et la journaliste de nous rappeller encore cet épisode, remontant à 2016 : "Sur la scène d'un meeting de la Ligue à Cremona, Matteo Salvini avait exhibé une poupée gonflable en disant 'Voici la sosie de la Boldrini !' accusant Laura Boldrini, ex-présidente de l’Assemblée, d’avoir des positions pro-migrants et d’avoir dit que les migrants représentaient des ressources". Il refusa ensuite de s’excuser, en affirmant que Boldrini était "raciste envers les Italiens", et lançant même le hashtag #sgonfialaboldrini ("dégonfle Laura Boldrini ").Aujourd'hui redevenue simple députée, Laura Boldrini semble loin de se dégonfler, prenant ces derniers jours sur les plateaux de télévision clairement partie pour le camp des "capitaines".(traduction : Entre un ministre qui se dit "capitaine" et qui serre ensuite la main à un gros trafiquant de drogue et une fille qui prend la responsabilité de sauver des vies, j'ai fait mon choix.)Petite précision en parlant de capitaine, avec ce chiffre : dans le monde, seul un navire sur cent est commandé par une femme.Alors "Quand votre fille voudra se déguiser en héroïne, souvenez-vous des capitaines Carola Rackete et Pia Klemp. Elles ont le super pouvoir le plus incroyable: le courage de contester des lois injustes", comme l'écrit cette internaute.