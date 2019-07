Caster Semenya : le procès de l'hyperandrogénie dans le sport

Il s'agissait sans doute de la course la plus difficile de sa carrière. Et elle vient de la perdre à nouveau le 30 juillet, à l'issue d'une polémique à rebondissements. Caster Semenya ne pourra pas défendre son titre mondial sur 800 mètres en septembre aux Championnats du monde d'athlétisme à Doha, au Qatar. La justice lui impose de suivre le règlement de la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF), qui l'astreint à un traitement destiné à faire baisser sa testostérone. Or l'athlète sud-africaine refuse cette mesure qu'elle estime discriminatoire pour les athlètes féminines au métabolisme masculin.



Le 3 juin dernier, le Tribunal arbitral du sport (TAS) de Lausanne avait pourtant décider de suspendre, pour Caster Semenya seulement, et de façon "super-provisoire" le règlement de l'IAAF entré en vigueur le 8 mai, qui demande aux athlètes hyperandrogènes de suivre un traitement pour faire baisser leur taux de testostérone afin de pouvoir concourir sur des distances allant du 400 m au mile (1609 m). Mais ce 30 juillet au soir "un seul juge a renversé la décision de la Cour suprême suisse de suspendre provisoirement le règlement de l'IAAF en attendant la décision sur l'appel contre la décision du TAS," annoncent les avocats de l'athlète.

Caster Semenya, elle, se dit "très déçue de ne pas pouvoir défendre mon titre durement gagné, mais cela ne va pas me freiner dans mon combat pour le respect des droits de toutes les athlètes concernées".

Discrimination "nécessaire" ?

La double championne olympique et triple championne du monde du 800 m et la Fédération sud-africaine a tenté de faire invalider ce règlement de l'IAAF, mais le mercredi 1er mai 2019, le tribunal leur donnait tort. Matthieu Reeb, secrétaire général du tribunal, a déclaré: "Le comité a estimé que les règlements du DSD étaient discriminatoires, mais la majorité des membres du comité ont estimé que, sur la base des preuves présentées par les parties à la procédure, une telle discrimination était un moyen nécessaire, raisonnable et proportionné pour obtenir des résultats satisfaisants. L'objectif de l'IAAF consistant à préserver l'intégrité de l'athlétisme féminin dans certaines épreuves de piste de compétitions internationales allant de 400 m à 1 mile. "



En accueillant "avec reconnaissance" la décision "prompte et détaillée" du TAS, l'IAAF se félicite que le tribunal reconnaisse le caractère "nécessaire, raisonnable et proportionné" de ce règlement.

"La décision du TAS ne m'arrêtera pas", a assuré la double championne olympique sud-africaine dans un communiqué publié par ses avocats. "Depuis une décennie l'IAAF a tenté de me faire ralentir, mais cela m'a rendue plus forte encore", a-t-elle souligné, se réjouissant toutefois que les trois juges (du TAS) aient reconnu que les règles de l'IAAF sont "discriminatoires envers certaines femmes". Dans le même communiqué, Semenya a promis: "une fois de plus je vais surmonter cela et continuer d'inspirer des jeunes femmes et athlètes en Afrique du Sud et dans le monde entier".

"Parfois, il vaut mieux réagir sans réagir", a écrit sur son compte twitter l'athlète en réaction à ce jugement.



De nombreux internautes ont très vite fait part de leur soutien. Tout comme les médias sud-africains.



"Caster Semenya est une femme de sexe cis(genre). Par conséquent, quel que soit son avantage, cela n’est ni injuste ni artificiel. Vous ne pouvez pas disqualifier un grand joueur de basketball parce qu'il est plus grand qu'une personne moyenne ou disqualifier un joueur d'échecs parce qu'il a un QI plus élevé", a tweeté un internaute.

"La discrimination est nécessaire, a jugé le tribunal arbitral du sport, tandis que Caster Semenya perd son appel", lit-on à la Une du journal sud-africain The Voice.

Le gouvernement sud-africain a accueilli avec déception cette décision, "qui supprime l'action de Semenya en tant que personne, en tant qu'athlète, en tant que personne qui s'entraîne dur", selon la ministre des Femmes Bathabile Dlamini.

En mars, l'ONU avait aussi officiellement fait part de son soutien à Caster Semenya, condamnant le nouveau règlement de la fédération internationale d'athlétisme.

Une décision d'une ampleur sans précédent pour le sport et l'athlétisme, et ouvertement sexiste!

Anaïs Bohuon, historienne du sport, ancienne athlète



Pour Anaïs Bohuon, historienne du sport et auteure de " Catégorie 'dames': Le test de féminité dans les compétitions sportives (éditions Glyphe), se dit révoltée par cette décision d'"une ampleur historique qui marque un tournant dans le sport et l'athlétisme, mais aussi dans l'histoire des discriminations, parce que le tribunal autorise explicitement aux yeux et à la vue de tout le monde que la fédération mette en place une mesure ouvertement sexiste". Lire l'intégralité de notre entretien en bas de l'article.

Un règlement pour l'équité, une bataille pour la dignité

La bataille judiciaire et médiatique avait commencé dès le premier jour des audiences, le 18 février dernier. "Aujourd'hui est un jour très très important" pour l'équité des compétitions, lance le patron de l'athlétisme Sebastian Coe, flanqué de deux avocats, avant même son entrée au tribunal. "La valeur fondamentale de l'IAAF est la promotion des jeunes filles et des femmes en athlétisme et c'est ce que nous venons défendre ici. Les règlements que nous introduisons sont là pour protéger le caractère sacré d'une concurrence loyale et ouverte."



Ce qui est en jeu ici n'est rien moins que le droit de chacun à faire du sport. Le corps des femmes, leur bien-être, leur capacité à gagner leur vie, leur vie privée

Ministre sud-africaine des Sports, Tokozile Xasa

L'instance dirigeante de l'athlétisme dégaine d'emblée un communiqué qui, assure-t-elle, lui garantit le soutien de certains experts du TAS. "Une violation flagrante relative à la confidentialité (des débats, NDLR) orchestrée dans le but d'influencer l'opinion publique", selon les avocats de Caster Semenya. Parmi ces experts appelés par l'IAAF pour soutenir la thèse d'une médication obligatoire des femmes hyperandrogènes : David Handelsman, professeur d'endocrinologie reproductive à l'Université de Sydney, et le Angelica Hirschberg, professeur de gynécologie obstétrique à Stockholm.



En réponse à ces accusations, le TAS autorise Caster Semenya à diffuser à son tour les noms des experts qui témoigneront en sa faveur. Ce mardi, ses avocats révèlent une liste de dix noms prestigieux, à commencer par Eric Vilain, généticien spécialiste des variations génétiques, expert auprès du CIO, ou Alun Williams, spécialisé dans les différences génétiques et leur impact sur les performances.

Incontestablement une femme

"Elle demande à être respectée et traitée comme n'importe quel(le) autre athlète", soulignent les avocats de Caster Semenya. "Son don génétique devrait être célébré, pas faire l'objet de discrimination." Ils ont aussi plaidé la tolérance envers les athlètes présentant "des variations génétiques", ironisant sur le "règlement de l'IAAF (qui) ne permet à personne de courir".

Hyperandrogénie : les avocats de Caster Semenya plaident la tolérance https://t.co/OMjuLCsMn3 pic.twitter.com/qAYZkn96PE — Radio-Canada Sports (@RC_Sports) February 19, 2019



De son côté, Semenya, triple championne du monde (2009, 2011, 2017) et double championne olympique du 800 m (2012, 2016), assure être "incontestablement une femme". Elle dénonce ces règles, destinées selon elle, à la "ralentir", soutenue par la Fédération sud-africaine, mais aussi par tout le gouvernement et la classe politique sud-africaine. "Ce qui est en jeu ici n'est rien moins que le droit de chacun à faire du sport. Le corps des femmes, leur bien-être, leur capacité à gagner leur vie, leur vie privée, leur sentiment d'appartenir au monde est remis en question, explique la ministre sud-africaine des Sports Tokozile Xasa. C'est une violation grossière des normes internationales en matière de droits humains."



A Lausanne pour soutenir sa compatriote, la ministre accuse de front la Fédération internationale d'athlétisme de porter atteinte aux corps des femmes : "Nous parlons d'atteintes aux corps des femmes lorsque les femmes doivent s'expliquer sur leur apparence physique... Nous voulons nous assurer que tu ne te sens pas seule", a ajouté la ministre. Puis elle a transmis un message de soutien à Semenya de la part du président Cyril Ramaphosa : "Souviens-toi que tu es grande. Souviens-toi que tu es le symbole qui nous rappelle constamment que rien ne peut battre le pouvoir durable de l'esprit humain".

Tokozile Xasa, ministre des Sports d'Afrique du Sud © Radio-Canada



Manemolla David Makhura, Premier ministre de la province du Gauteng, salue sa résilience et la manière dont Caster Semenyan fait face à l'adversité. Il appelle à mettre fin à l'humiliation pour faire place à l'excellence :

L'objectif est vraiment de rendre une décision avant les Championnats du monde.

Matthieu Reeb

"Ce n'est pas un cas sans précédent, nous avons eu le cas de Dutee Chand (sprinteuse indienne, privée de compétition en 2015 en raison d'un taux de testostérone trop élevé, NDLR), qui s'est terminé l'année dernière suite à la décision de la Fédération internationale d'athlétisme de changer son règlement", explique Matthieu Reeb. Les médaillées de bronze et d'argent sur 800 m aux JO de Rio en 2016, Francine Niyonsaba (Burundi) et Margaret Wambui (Kenya), ont également été confrontées à des questions sur leur taux de testostérone. "C'est une affaire spéciale qui implique beaucoup de preuves scientifiques. C'est inhabituel. Ce qu'il va se passer, je ne suis pas capable de dire mais, à coup sûr, ce sera important. L'objectif est vraiment de rendre une décision avant les Championnats du monde" qui se tiennent du 29 septembre au 6 octobre 2019, à Doha, au Qatar."