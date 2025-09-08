"Cela fait partie des préjudices sexistes induits par l'IA" : de fausses vidéos misogynes générées par l'intelligence artificielle inondent les réseaux sociaux

Partagées des dizaines de millions de fois ... Ces fausses vidéos montrent des femmes, généralement "vêtues" de maillots de bain et menant des interviews dans la rue. Générées par l'IA, elles se sont propagées sur différentes plateformes, notamment TikTok, Facebook et X, alimentant des commentaires sexistes et misogynes.

Ces fausses vidéos générées par l'IA et visionnées des dizaines de millions de fois véhiculent des contenus sexistes et misogynes.

Elles arrivent à brouiller la frontière entre fiction et réalité. Ces vidéos créées en masse à l'aide d'outils d'Intelligence Artificielle bas de gamme sont médiocres et surtout totalement fausses.

Depuis des mois, ces faux clips prétendant montrer des intervieweuses très courtement vêtues, en bikini ou en lingerie, dans les rues d'Inde ou du Royaume-Uni pullulent sur les réseaux sociaux.

Cette tendance a donné naissance à une industrie artisanale d'influenceurs qui produisent à la chaîne des contenus sexualisés, motivés par les programmes d'incitation des plateformes qui récompensent financièrement les contenus viraux.

(Re)lire Les femmes, premières victimes des faux générés par l'intelligence artificielle

"Se faire de nouvelles amies"

Les vérificateurs de l'AFP ont trouvé des centaines de vidéos de ce type sur Instagram, dont beaucoup en hindi, qui montrent des hommes interrogés lançant avec désinvolture des remarques misogynes et sexistes, parfois même attrapant les femmes, tandis qu'une foule d'hommes les regardent bouche bée ou rient en arrière-plan.

Ces vidéos ont été visionnées des dizaines de millions de fois. Certaines ont même monétisé cette popularité en faisant la promotion d'une application de messagerie pour adultes permettant de "se faire de nouvelles amies".

Ces vidéos ont été créées à l'aide du générateur d'IA Veo 3 de Google, connu pour ses images hyperréalistes, précise la société américaine de cybersécurité GetReal Security.

Préjudices sexistes

"La misogynie qui restait généralement dissimulée dans les discussions et les groupes de vestiaires est désormais déguisée en images générées par l'IA",explique Nirali Bhatia, cyberpsychologue basée en Inde.

Cela fait partie des préjudices sexistes induits par l'IA, cela alimente le sexisme. Nirali Bhatia, cyberpsychologue

"Cela fait partie des préjudices sexistes induits par l'IA, cela alimente le sexisme", ajoute la thérapeute.

Les réseaux sont désormais de plus en plus submergés par des mèmes, des vidéos et des images générés par l'IA qui rivalisent avec les contenus authentiques pour attirer l'attention.

"C'est l'internet d'aujourd'hui", estime Emmanuelle Saliba, de GetReal Security. "Les contenus médiocres générés par l'IA et tout type de contenu non étiqueté généré par l'IA érodent lentement le peu de confiance qui subsiste dans les contenus visuels", ajoute-t-elle.

Pièges à clic

Les vidéos d'un compte TikTok très suivi énumèrent de manière moqueuse ce que des "filles déchaînées" seraient prêtes à faire pour de l'argent.

Les femmes sont également la cible de pièges à clics inquiétants générés par l'IA.

Les vérificateurs de l'AFP ont suivi la diffusion virale de vidéos montrant une fausse dresseuse d'orques nommée "Jessica Radcliffe" attaquée mortellement par un orque lors d'un spectacle dans un parc aquatique.

Ces images fabriquées de toutes pièces se sont propagées sur différentes plateformes, notamment TikTok, Facebook et X, suscitant l'indignation mondiale des utilisateurs qui pleuraient la mort de cette femme qu'ils croyaient réelle.

Faux contenus aux normes irréelles

L'an dernier Alexios Mantzarlis, directeur de l'initiative Security, Trust, and Safety de l'université Cornell Tech, a découvert 900 comptes Instagram de "mannequins" probablement générés par l'IA, principalement des femmes et généralement peu vêtues.

Attendez-vous à voir davantage de contenus absurdes exploitant des normes corporelles qui ne sont pas seulement irréalistes, mais littéralement irréelles. Alexios Mantzarlis, université Cornell Tech

Ces pièges à clics ont cumulé treize millions d'abonnés et publié plus de 200.000 images, monétisant généralement leur audience en redirigeant leur public vers des plateformes commerciales de partage de contenu.

Avec la prolifération des faux contenus générés par l'IA, "les chiffres sont sans doute beaucoup plus élevés aujourd'hui", déclare le chercheur. Selon lui, il faut s'attendre "à voir davantage de contenus absurdes exploitant des normes corporelles qui ne sont pas seulement irréalistes, mais littéralement irréelles".

Le rôle des plateformes

De nombreux créateurs sur YouTube et TikTok proposent des cours payants sur la manière de monétiser les contenus viraux générés par l'IA.

Certaines plateformes ont cherché à sévir contre les comptes promouvant des contenus de mauvaise qualité.

L'IA n'invente pas la misogynie. Elle ne fait que refléter et amplifier ce qui existe déjà. Divyendra Jadoun, consultant en IA

YouTube a récemment déclaré que les créateurs de contenus "non authentiques" et "produits en masse" ne seraient plus éligibles à la monétisation.

"L'IA n'invente pas la misogynie. Elle ne fait que refléter et amplifier ce qui existe déjà", analyse Divyendra Jadoun, consultant en IA : "Si le public récompense ce type de contenu par des millions de likes, les algorithmes et les créateurs d'IA continueront à le produire. Le combat le plus important n'est pas seulement technologique, il est aussi social et culturel".

Lire aussi dans Terriennes :

Intelligence artificielle : les femmes doivent prendre leur place

Intelligence artificielle et biais sexistes : ça va mieux ?