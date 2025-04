Celle qui a dit "non" à Mengele à Auschwitz : Adélaïde Hautval au Panthéon ?

Elle n'était pas engagée en politique, ni en résistance. Adélaïde Hautval était médecin et elle protégeait les juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce qui lui a valu de partager leur sort en déportation. Aujourd'hui, plusieurs personnalités politiques et intellectuelles demandent son entrée au Panthéon.

Lancée par le grand rabbin de France Haïm Korsia et le président de la Fédération protestante de France Christian Krieger, l'initiative lancée le 25 avril 2025 vise à "reconnaître l'engagement d'Adélaïde Hautval contre l'oppression et l'injustice, en l'accueillant au Panthéon aux côtés d'autres grandes figures de la Nation". "Cette demande va être étudiée avec toutes celles qui sont portées à la connaissance de la présidence de la République", commente l'Elysée.

Juste parmi les nations

Née en 1906 en Alsace, cette fille de pasteur protestant devenue médecin-psychiatre a été arrêtée en 1942 pour le soutien qu'elle apportait ostensiblement aux juifs persécutés. Il fallait une force de caractère pour défendre en 1942 une jeune fille juive tabassée par des SS et affirmer devant la gestapo sans jamais se rétracter : 'Les juifs sont des gens comme nous', peut-on lire sur la page de soutien à sa panthéonisation.

Déportée à Auschwitz-Birkenau comme "amie des Juifs", elle a aidé de nombreux prisonniers et refusé de participer aux expérimentations menées par les nazis, quitte à tenir tête aux médecins nazis, à commencer par Wirths ou Mengele. Envoyée ensuite à Ravensbrück, elle est restée à la libération pour soigner les plus malades. Reconnue "Juste parmi les nations" en 1965, elle est morte en 1988.

La "banalité du bien"

Le site adelaidehautval.fr propose une pétition de soutien lancée avec, parmi les premiers signataires, la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet, l'ancien président François Hollande, l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve, l'historienne Annette Wieviorka, les écrivains Didier Decoin, Camille Laurens et David Foenkinos...

"En faisant entrer cette femme au Panthéon, la France rendra hommage à toutes les résistantes de l'ombre, aux héroïnes inconnues ou mal connues qui ont permis à la République de garder ses valeurs de justice et de fraternité, en un temps où d'autres les bafouaient", soulignent les présidents du comité sur le site.

Adélaïde Hautval, c'est la grandeur incarnée dans la simplicité. Haïm Korsia

"Adélaïde Hautval, c'est la grandeur incarnée dans la simplicité. Il y a ce que Hannah Arendt avait défini comme la banalité du mal, elle incarne la banalité du bien", affirme Haïm Korsia. Cette femme qui "ne supporte pas l'injustice", serait selon lui "un pendant parfait à Marc Bloch", historien et résistant qui devrait être panthéonisé le 16 juin 2026 : "Tous deux alsaciens, l'un juif et l'autre protestant, et tous deux absolument français".

Conscience universelle

"Elle représente une forme de conscience universelle", affirme pour sa part Christian Krieger. Même si "elle n'a jamais cherché la lumière" elle a été "dans une action très déterminée, pétrie de convictions, sans compromissions tout en se positionnant clairement à chaque fois", a-t-il ajouté.

L'ancien résistant et ministre de la Justice socialiste Robert Badinter entrera au Panthéon le 9 octobre prochain. Emmanuel Macron a déjà fait entrer au Panthéon Simone Veil, Maurice Genevoix, Joséphine Baker et Missak Manouchian.

