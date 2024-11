"C’est un véritable apartheid fondé sur le genre qui se déroule, sous nos yeux, en Afghanistan !"

En ce 25 novembre, Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, près de 160 sénatrices et sénateurs cosignent une tribune, à l'initiative de Dominique Vérien, présidente de la délégation aux droits des femmes, pour dénoncer l'apartheid de genre qui se déroule en Afghanistan et appellent à la reconnaissance d'un crime contre l'humanité fondé sur le genre. Terriennes la publie dans son intégralité.

Samedi 26 octobre 2024, le ministre taliban de « la propagation de la vertu et de la prévention du vice » annonçait l’interdiction pour les femmes afghanes de s’exprimer à voix haute en présence d’autres femmes, les réduisant ainsi au silence. Déjà privées de visage, les femmes afghanes se retrouvent sans voix au chapitre, sans voix tout court.

Alors, que faire quand, à 7 227 kilomètres d’ici, un régime tyrannique a décidé de priver les femmes de tous leurs droits, quand le prochain pas à franchir par les talibans sera sans doute d’interdire aux Afghanes de respirer ? Que faire si ce n’est écrire notre rage de voir une poignée de fondamentalistes effacer, écraser la moitié de la population de leur pays par haine, ou plutôt par peur, des femmes ?

Car, il ne peut s’agir que de l’expression d’une peur panique du pouvoir des femmes quand on en vient à leur interdire d’étudier, de travailler, de pratiquer une activité sportive, de détenir un téléphone portable, d’aller et venir seules dans l’espace public, de se rassembler dans un salon de beauté, de se parfumer, de chanter et désormais de parler entre elles à voix haute…

Les talibans instaurent, sous nos yeux, le premier apartheid de genre de l’histoire moderne de l’humanité. Si continuer à témoigner et à faire la lumière sur la barbarie du régime taliban est essentiel, comment ne pas se sentir impuissant alors qu’un crime contre l’humanité fondé sur le genre est ainsi en train de se dérouler, au XXIe siècle ?

Aujourd’hui, nous devons continuer à faire entendre la voix de ces Afghanes qui en ont été privées par leurs oppresseurs. Ne baissons pas les bras face à l’infamie et à la férocité d’un régime qui n’a d’autre but que de briser et de réduire au silence toutes les femmes et petites filles d’Afghanistan et, ce faisant, de plonger notre monde dans les ténèbres de l’inhumanité. Parce que, pour reprendre les mots de Desmond Tutu, « rester neutre face à l’injustice, c’est choisir le camp de l’oppresseur », nous, sénatrices et sénateurs de tous groupes politiques confondus, ne pouvons nous résoudre à accepter cette fatalité.

Le Sénat français s’est mobilisé depuis trois ans pour soutenir les femmes d’Afghanistan. Sa délégation aux droits des femmes a exprimé sa profonde inquiétude quant au sort des Afghanes dès le mois d’août 2021 après le retour au pouvoir des talibans, et a entendu, à plusieurs reprises, le témoignage de résistantes et résistants afghans engagés contre le régime des talibans. Sa commission des affaires européennes et sa commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées ont adopté à l’unanimité, respectivement les 17 octobre et 13 novembre 2024, une proposition de résolution européenne visant à prendre des mesures appropriées contre les atteintes aux droits fondamentaux des femmes en Afghanistan commises par le régime des talibans, dénonçant un régime liberticide et l’invisibilisation des Afghanes dans le cadre de persécutions uniquement fondées sur le genre.

C’est pourquoi, nous condamnons fermement ce régime féminicide et appelons la communauté internationale, en premier lieu l’Organisation des Nations Unies, à nous suivre dans cette voie et à ne légitimer en aucune façon un système d’oppression institutionnalisé, fondé sur le genre, visant à l’effacement des femmes et des filles afghanes en les privant de leurs droits les plus fondamentaux.

Nous voulons aussi nous adresser à la jeunesse afghane, aussi bien les filles que les garçons, pour leur dire qu’un autre monde est possible, fondé sur l’éducation, le respect de l’autre, l’égalité entre les femmes et les hommes, et que priver la moitié de l’humanité de ses droits c’est priver toute l’humanité de sa richesse et de ses libertés. Enfin, nous appelons tous nos partenaires européens à nous rejoindre dans la condamnation, sans équivoque, des violations des droits les plus élémentaires des femmes afghanes et demandons à la communauté internationale de reconnaître que ces persécutions constituent aujourd’hui un crime contre l’humanité fondé sur le genre.