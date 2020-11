Chili: plus de 2.000 femmes répètent une performance féministe

Quelque 2.000 femmes se sont retrouvées mercredi dans le centre de Santiago du Chili pour répéter la performance "Un violeur sur ton chemin", devenu il y a un an un symbole du combat contre les violences faites aux femmes.

A l'occasion de la Journée internationale de l'Onu pour l'élimination de la violence contre les femmes, quatre membres du collectif féministe Las Tesis ont renouvelé cette chorégraphie, créée il y a un an par ce collectif et depuis répétée par des milliers de femmes à travers le monde.

Cette fois revêtues de combinaisons noires, et non rouges comme il y a un an, elles ont réussi à répéter une seule fois cette performance avant que la police ne les disperse à coups de lances à eau.

Des feux d'artifice ont également été tirés et les manifestantes sont parvenues à dévoiler les paroles de la chanson "Un violeur sur ton chemin", qui accompagne cette performance, avant que la police n'intervienne et évacue complètement la Plaza Italia, lieu emblématique des manifestations dans le centre de la capitale chilienne.

Le groupe Las Tesis avait acquis une renommée mondiale durant la fronde sociale chilienne contre les inégalités de 2019 avec cette chanson-performance "Un violeur sur ton chemin", présentée pour la première fois en novembre l'an dernier à Valparaiso (centre) et devenue un hymne du combat contre les violences envers les femmes.

En mai, quatre membres du collectif masquées et vêtues de combinaisons rouges, avec un drapeau chilien, avaient surgi devant un commissariat de Valparaiso pendant qu'une voix féminine lisait un texte s'en prenant aux policiers en uniforme, les carabiniers.

Plus tôt mercredi, des groupes de femmes ont manifesté dans le centre de Santiago pour exiger la fin de la violence machiste. Des barricades ont été incendiées et un magasin a été pillé.

"Nous pensons que la violence contre les femmes fait partie d'une violence structurelle d'Etat et de ce système patriarcal néolibéral auquel nous sommes soumis dans ce pays", a déclaré à l'AFP l'avocate féministe Florencia Pinto, qui a participé à cette manifestation.