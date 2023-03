Cinéma: "Chili 1976", une "femme anonyme" face à la dictature

A partir des souvenirs de sa grand-mère, l'actrice chilienne Manuela Martelli a décidé de raconter les premières années de la dictature de Pinochet à travers le regard d'une "femme anonyme", dans son premier film en salles mercredi.

"Chili 1976" dépeint l'histoire d'une mère de famille qui, trois ans après le coup d'Etat d'Augusto Pinochet ayant renversé le gouvernement démocratique du président Salvador Allende en septembre 1973, continue de vivre son quotidien comme si de rien n'était, entre tâches ménagères, enfants et petits-enfants.

Il s'agissait pour cette néo-réalisatrice de montrer l'histoire de son pays, "à travers le point de vue d'une femme anonyme ou +quelconque+", a-t-elle expliqué à l'AFP lors du Festival de Cannes, où le film était présenté à la Quinzaine de réalisateurs.

Ces "femmes anonymes ne figurent pas dans les livres d'Histoire et n'ont pas non plus été écoutées" à l'époque, ajoute-t-elle, pensant notamment à sa grand-mère maternelle qu'elle n'a jamais connue et qui s'est suicidée.

Ce drame historique entend rendre "justice à ceux qui ont été privés de parole, à ceux qui restaient à l'intérieur de la maison", poursuit la réalisatrice de 39 ans.

Pour le personnage du film, Carmen, l'histoire bascule lorsque le curé du village lui demande de l'aide pour un jeune grièvement blessé, qui se cache dans la paroisse et a besoin de soins.

C'est en tentant de l'aider qu'elle va découvrir les horreurs de la dictature. "Carmen commence à s'ouvrir à ce qu'il se passe à l'extérieur", explique la cinéaste. "C'est son trajet de l'aveuglement à la lucidité".