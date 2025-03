Cinéma : Coralie Fargeat et Demi Moore, une "substance" qui mène aux Oscars

Coralie Fargeat est l'unique femme nommée à l'Oscar du meilleur réalisateur cette année. Son film The Substance est également nommé pour le meilleur film. Quand à son actrice principale, Demi Moore, également en lice, elle a déjà décroché un Golden Globe. Un retour gagnant qui sonne comme "la revanche d'une brune" de 62 ans.

Demi Moore et Coralie Fargeat, un duo de choc pour un film choc The Substance, en lice aux Oscars 2025.

"J'ai fait ce film avec mes tripes et mon cœur, c'est pour ça qu'il est si viscéral et jusqu'au-boutiste. Je suis fière que ça ait touché le public et les votants. Ça signifie que le film a été compris", explique Coralie Fargeat, unique femme nommée à l'Oscar du meilleur réalisateur cette année.

Son film d'horreur féministe The Substance, également nommé dans la catégorie meilleur film, vaut une nomination en forme de come-back inattendu à la sexagénaire Demi Moore.

Un espoir pour le cinéma de femmes

Unique réalisatrice nommée dans sa catégorie, avec les Français Jacques Audiard et les Américains Sean Baker, Brady Corbet et James Mangold, la cinéaste de 48 ans y voit un symbole "extrêmement important". La Française espère que sa présence aux Oscar puisse "donner de l'espoir". "Je suis tellement fière et heureuse, la sincérité a été saluée !", s'enthousiasme la réalisatrice dont le film a commencé sa carrière à Cannes, où il a obtenu le prix du scénario.

"Les messages les plus précieux que je reçois viennent de jeunes réalisatrices. Ça donne confiance, de l'espoir, de la force, des modèles, estime-t-elle. On se dit que c'est possible, je crois tellement à la force des représentations qu'on donne au monde".

Demi Moore ou "la revanche d'une brune"

Coralie Fargeat tient aussi à saluer la nomination de Demi Moore, 62 ans, qui "raconte énormément de choses" sur l'évolution de l'industrie hollywoodienne et de son regard sur les actrices. Dans cette fable horrifique et gore, Demi Moore incarne Elisabeth Sparkle, une ex-star de cinéma reconvertie en présentatrice d'émission de fitness. Le jour de ses 50 ans, elle est limogée sans tact par son producteur, archétype des mufles aux commandes d'Hollywood. Désespérée, elle s'injecte un mystérieux sérum qui permet à ses entrailles de générer une créature de rêve nommée Sue, jouée par Margaret Qualley. Pour éviter de désastreux effets secondaires, elle doit alterner chaque semaine entre cet alter ego juvénile et un retour à son véritable corps.

S'ensuit une inexorable descente aux enfers, car l'attrait de la jeunesse éternelle s'avère irrésistible. Catapultée vers le succès, Sue reste éveillée toujours plus longtemps, avec des conséquences terrifiantes pour le corps d'Elisabeth.

Récompensée par un Golden Globe, Demi Moore a livré un discours émouvant en recevant le prix de la meilleure actrice dans une comédie. Elle a remercié Coralie Fargeat pour "ce script magique, audacieux, courageux, hors des sentiers battus, complètement fou".

Avec sa vie amoureuse constamment épiée ou encore une photo d'elle nue et enceinte en Une de Vanity Fair, elle avait été qualifiée d'"actrice pop-corn". The Substance propulse la mégastar des années 1990, jamais récompensée jusqu'alors, en favorite des Oscars.

Incarner le temps qui passe

La présence de l'Américaine au générique a pourtant failli rester un vœu pieux. La cinéaste française a d'abord douté que Demi Moore puisse accepter un rôle impliquant des scènes de nudité très crues et d'innombrables séquences gore de chair en décomposition.

Mais les mémoires de la star, dans lesquelles elle lève le voile sur la misogynie, la toxicomanie, les abus qui ont marqué sa vie et son divorce scruté par la presse people, ont impressionné la réalisatrice. "Lorsque j'ai lu son livre, j'ai vraiment vu qu'elle était prête à prendre le niveau de risque exigé par le film, raconte Coralie Fargeat, Le film parle vraiment du corps des femmes. J'avais besoin de chair pour raconter mes histoires."

"Ce film explose les cases, il est pour dire 'arrêtez de mettre des étiquettes et regardez-nous ! (Demi Moore) a donné le meilleur'", lance la réalisatrice. Cette nomination reconnaît "la performance incroyable d'une actrice, venue dans un registre nouveau pour elle. Elle a pris énormément de risques, elle m'a fait confiance. Elle a vu aussi le potentiel de raconter quelque chose de fort dans son parcours personnel, dans la façon dont elle est perçue", conclut la cinéaste.

Coralie Fargeat, à gauche, et Demi Moore posent pour les photographes à leur arrivée à la cérémonie de remise des prix lors du 77e festival international du film, à Cannes, en France, le 25 mai 2024. © Photo par Andreea Alexandru/Invision/AP

Une nouvelle vague de réalisatrices françaises

Coralie Fargeat s'inscrit dans la lignée d'une "nouvelle vague" de réalisatrices françaises. Notamment marquée par des succès dans le film de genre, à l'instar de Julia Ducournau dont Titane, Palme d’or à Cannes en 2021, a choqué et stupéfait le public en combinant horreur physique, androgynie, drame familial, et péripéties d’une serial killeuse qui fait l’amour à sa voiture.

Dans un style différent, Justine Triet a réussi à conquérir la planète avec un engouement mondial, aussi bien populaire dans les salles que professionnel dans les plus prestigieux festivals de cinéma. Son film Anatomie d'une chute, Palme d'Or 2023, nommé cinq fois aux Oscars, a décroché celui du meilleur scénario original en 2024.

On ne peut que souhaiter à Coralie Fargeat le même parcours sous les étoiles hollywoodiennes.

Coralie Fargeat, lauréate du prix du meilleur scénario pour The Substance lors de la séance de photos qui suit la cérémonie de remise des prix du 77e festival international du film, à Cannes, dans le sud de la France, le samedi 25 mai 2024. © Scott A Garfitt/Invision/AP

