Cinéma français : le César de la polémique au réalisateur Roman Polanski

Lapsus volontaire ou non ? Florence Foresti, la maîtresse de la cérémonie de remise des César, qui aura lieu ce vendredi 28 février à Paris, a probablement un tout petit peu prémédité la pique en forme de lapsus qui s'est glissée dans l'annonce des nominations :

Illustration de ce climat grinçant, la cérémonie est précédée, dès 18 heures, d'un rassemblement à l'appel d'associations féministes, dont #NousToutes et Osez le féminisme, pour protester contre les nombreuses nominations de J'accuse. Une place de choix donnée à Roman Polanski, que les féministes et une partie de l'opinion publique jugent inacceptable en pleine ère post #MeToo, alors qu'il est visé depuis novembre par une nouvelle accusation de viol, la douzième.

La veille de la cérémonie, Roman Polanski avait pourtant renoncé à se rendre à la cérémonie face à la polémique déclenché par les multiples nominations d'un homme accusé de viol et agressions sexuelles par plusieurs femmes.



Il l'a annoncé par ce communiqué, dans lequel il se positionne en victime et nie les accusations : "Le déroulé de cette soirée, on le connaît à l’avance. Des activistes me menacent déjà d’un lynchage public. Certains annoncent des manifestations devant la salle Pleyel. D’autres comptent en faire une tribune de combat contre une gouvernance décriée (...) Quelle place pourrait-il y avoir, dans ces conditions déplorables pour un film dont le sujet est la défense de la vérité, le combat contre l’injustice, la haine aveugle et l’antisémitisme ?" Roman Polanski dit vouloir "protéger mon équipe, deux cent talents remarquables, comédiens, techniciens, production (...) Je dois aussi protéger ma famille, ma femme et mes enfants, à qui on a fait subir injures et affronts, appliquant une responsabilité collective d’un autre âge (...) Les activistes agitent le chiffre de 12 femmes que j’aurais agressées il y a un demi-siècle, ces fantasmes d’esprits malsains sont désormais traités comme des faits avérés. Un mensonge répété 1000 fois devient une vérité."

La veille de la soirée officielle de remise des Césars, la contre-Académie des Cesar décernait ses récompenses décalées lors de sa grand-messe "des injustices salariales, de la domination d'un sexe par l'autre et de la valorisation des patriarches, avec un hommage spécial au pédocriminel Roman Polanski pour son talent à inverser les rôles et à faire de l'oppresseur, une victime."

Fondatrice de cette Contre-académie des Cesar, la journaliste et écrivaine Karma Duquesne réagit au micro de TV5MONDE au communiqué de Roman Polanski, qui annonçait le 27 février, veille de la cérémonie, qu'il n'y assisterait pas : "C’est un homme qui choisit la fuite, une fois de plus. Rappelons qu’il est en cavale et l’Académie a quand même décidé de le nommer dans 12 catégories. Donc difficile de parler d’une victoire, surtout quand on pense qu'en France, il y a un viol toutes les 7 minutes et que 1 % des violeurs seulement sont condamnés."



Baromètre de la profession, la revue Ecran total publie le choix de 286 professionnels du cinéma sur les chances aux César - ils n'ont accordé aucune récompense à Polanski. Le réalisateur Jean-Claude Barny, co-signataire d'une tribune dans le quotidien Le Parisien qui dénonce le manque de diversité dans le cinéma français reconnaît, lui, que "les anciennes méthodes ne fonctionnent plus. Il y a des choses qui étaient légitimées et qui ne peuvent plus se faire, dont le harcèlement. Il y a eu une table rase."

Une du quotidien Libération ce 28 février 2020.

Au milieu des turbulences qui agitent le cinéma français, et alors que certaines municipalités envisagent de censurer le J'accuse de Roman Polanski, Karma Duquesne et Jean-Claude Barny s'expriment sur la question "Faut-il dissocier l'oeuvre de l'homme ?" :