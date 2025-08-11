Cinq ans après leur “presque révolution” pacifique au Bélarus, les femmes se souviennent

En août 2020, au Bélarus, les femmes ont été au cœur d'une mobilisation historique, suivie d’une répression féroce. Aujourd’hui, elles se remémorent ces événements, à la fois joyeux et terribles. Témoignages.

“Le réveil politique du peuple biélorusse a commencé avec ‘l’éva-lution’, du nom du tableau Eva du peintre Chaïm Soutine”, raconte Viktoria Zhukouskaya, chercheuse à l’ENS de Lyon et à l’Emlyon Business School, lors de la table ronde Résistance féminine à Paris en mai 2023.

#evalution

Eva faisait partie de la collection d’œuvres d’art réunies par Viktor Babaryko, l’un des principaux candidats qui allaient défier Alexandre Loukachenko à l'élection présidentielle en août 2020.

Le tableau, qui représente une femme indignée, les bras croisés sur la poitrine, a été saisi par le gouvernement en juin 2020. Viktor Babaryko, lui, a été emprisonné une semaine plus tard. Eva est alors devenue l’un des premiers symboles du mouvement contestataire, cet été-là, affichée sur des t-shirts et sur les réseaux sociaux, sous le mot-dièse #évalution.

Eva par Chaïm Soutine, 1928, réinterprété sur les réseaux sociaux : dans cette version, un doigt d’honneur a été rajouté. © Capture d’écran Instagram

A l’instar de Viktor Babaryko, un autre candidat indépendant, Sergueï Tikhanovski, est incarcéré, tandis que le troisième, Valeri Tsepkalo, doit fuir le pays.

Femmes en première ligne

Lorsque les trois principaux candidats sont réduits au silence, “trois femmes ont réuni les trois QG [des candidats-hommes] en quinze minutes, et ont continué la lutte ensemble, avec Svetlana Tikhanovskaïa à leur tête”, se souvient Viktoria Zhukouskaya, la voix étranglée. L’émotion est encore vive, dit-elle, car les violences que les autorités ont commencé à exercer peu de temps après n’ont jamais cessé depuis.

Svetlana Tikhanovskaïa, cheffe du QG ainsi réuni, remplace son mari, Sergueï Tikhanovski, dans la course à la présidentielle. Les deux autres femmes du triumvirat sont Maria Kolesnikova (cheffe de campagne de Viktor Babaryko) et Veronika Tsepkalo (épouse du candidat Valeri Tsepkalo).

Les femmes sont socialisées de cette façon : [on leur apprend à] se mettre d’accord, à s’unir et à créer des liens horizontaux.Viktoria Zhukouskaya

“Il est difficile d’imaginer une telle union des équipes si à la place des trois femmes il y avait eu des hommes. Les femmes sont socialisées de cette façon : [on leur apprend à] se mettre d’accord, à s’unir et à créer des liens horizontaux”, nous a expliqué Viktoria Zhukouskaya, quand nous l’avons retrouvée en 2025.

Comme le soulignait une autre chercheuse, Volga Shparaga, lors d’un stream de la chaîne d’opposition Bielsat, les trois femmes “ont invité tout le monde à se joindre à elles... Leur esprit d’ouverture, leur sincérité, ainsi que leur capacité à apprendre à devenir des politiques, – et à proposer un dialogue à la société – ne pouvaient que captiver et inspirer”, dit-elle.

Besoin de changement

Dans le pays qui vivait sous le règne d’Alexandre Loukachenko depuis 1994 est apparu, selon Volga Shparaga, une “demande sociétale vaste pour des changements démocratiques”.

Mais le président sortant semble avoir sous-estimé cette demande, aussi bien que l’ampleur du soutien à Svetlana Tikhanovskaïa, qui réunit des milliers de partisans dans des meetings. Il a même déclaré que “la Constitution n’est pas écrite pour les femmes”.

Le 9 août 2020, selon les résultats officiels, Loukachenko est réélu avec 80% des voix, alors que Svetlana Tikhanovskaïa remporte près de 10% des scrutins. Pourtant, selon les résultats donnés par les sondeurs indépendants, comme Golos, c’est elle qui aurait dû remporter l'élection.

Des manifestations pacifiques massives, jamais vues, qui dénoncent un scrutin frauduleux, ont alors commencé dans le pays. La réponse des forces de l’ordre a été “si violente et traumatique qu’elle reste impossible à décrire”, se souvient Viktoria Zhukouskaya.

Svetlana Tikhanovskaïa, traitée de “pauvre nana” par Alexandre Loukachenko, est devenue la leadeuse du mouvement pro-démocratique biélorusse. © Capture d’écran Instagram

Répression

Dans le centre de détention Okrestina, notamment, dans l’horrible cellule numéro 18 (pour quatre personnes), 36 femmes sont détenues par une chaleur caniculaire, sans eau, ni produits de première nécessité, raconte la chercheuse. Elles entendent les hommes battus et torturés, qui crient : “Maman, maman, à l’aide !..."

La journaliste Katerina Vodonosova nous confie que l’une de ses collaboratrices s’est retrouvée dans cette prison. Elle se souviendra toujours “du sang sur les murs et des dents au sol” qu’elle a vus là-bas.

Pendant les quelques jours qui suivent le scrutin, des milliers de personnes ont été arrêtées. “Il fallait faire quelque chose pour mettre fin à cela”, raconte Viktoria Zhukouskaya.

Femmes en blanc

C’est alors, poursuit la chercheuse, que le 12 août, les femmes sont sorties dans les rues, vêtues de blanc, avec des fleurs ; certaines étaient pieds nus, pour souligner le “caractère inoffensif” de cette protestation.

L’une de ces femmes était la journaliste et musicienne Katerina Vodonosova. Elle décrit une ambiance festive et euphorique : “A l’époque, je dormais trois à quatre heures par nuit, et dès le matin je me joignais aux femmes de tous les âges, qui sortaient dans la rue et formaient le long des routes des ‘chaînes de solidarité’.”

Dans une société patriarcale, il est très difficile d’affronter des femmes sorties dans les rues vêtues de blanc, avec des fleurs, et qui ne demandent qu’une chose : arrêter la violence et libérer les gens.Viktoria Zhukouskaya

Le soir, vêtue d’un costume national, Katerina Vodonosova donne des concerts clandestins de chant en biélorusse, une autre forme de protestation. Car “2020 a été l’année de l’émergence de la conscience nationale, après des années de russification”, souligne-t-elle.

Au début, les forces de l’ordre n’arrêtent pas les manifestantes. “Dans une société patriarcale, il est très difficile [pour les hommes] d’affronter des femmes sorties dans les rues vêtues de blanc, avec des fleurs, et qui ne demandent qu’une chose : arrêter la violence et libérer les gens”, explique Viktoria Zhukouskaya.

« C’était le 30 août 2020 à Minsk. Ce jour-là, comme chaque dimanche, les femmes s’étaient habillées en blanc et portaient des roses à la main pour dénoncer la dictature et les violences policières du régime de Loukachenko. » pic.twitter.com/bGoBD0Oksm — Kometa (@kometafr) August 18, 2023

Les femmes protègent les manifestants hommes : elles les “verrouillent” à l’aide de leurs bras et de leurs corps pour les mettre à l’abri des forces de sécurité ; elles parviennent à détacher leurs fils et leurs compagnons de la police. A un moment, elles se sont même approchées des forces de l’ordre et ont commencé à les enlacer, à planter des fleurs dans leurs boucliers et à les embrasser, se rappelle Viktoria.

Elles le faisaient, dit-elle, car elles sentaient qu’“il fallait faire quelque chose... C’est un comportement genré, aucun homme n’aurait fait cela, ajoute-t-elle. Pour ainsi dire, les femmes cherchaient à arrêter la violence avec leur amour”.

Et la violence s’est arrêtée ; tout au moins, la violence extrême, perpétrée en masse pendant trois jours après les élections, a cessé…

Alexandre Loukachenko ne pardonne rien

Cependant – et sans surprise – les forces de l’ordre ont fini par interpeller aussi les femmes qui cherchaient à arrêter la violence. Maria Kolesnikova, la dernière femme du triumvirat féminin restée dans le pays, est incarcérée en septembre 2020 et condamnée à onze ans de prison.

L’opposante Maria Kolesnikova est incarcérée sans communication avec le monde extérieur. © Capture d’écran Instagram

Mais beaucoup de ceux et celles qui ont de près ou de loin participé au mouvement contestataire sont arrêtés bien plus tard, souvent de façon inattendue. Ainsi, en novembre 2021, la Biélorusse Yana Pinchuk, âgée de 25 ans, est interpellée à Saint-Pétersbourg, puis extradée vers le Bélarus. En juin 2023, elle est condamnée à douze ans de colonie pénitentiaire, visée par plusieurs accusations, notamment celle de terrorisme. Elle est punie pour avoir aidé les manifestants via des chats sur Telegram.

“Yana a accueilli son verdict sans verser une seule larme, avec le sourire”, nous disait son conjoint Nikita Safronov après le jugement. “Elle y était préparée.” Lui, était effondré…

Yana Pinchuk lors de son procès. © Capture d’écran Telegram

Sortir du système ?

L’ex-journaliste de la télévision publique, Ksenia Lutskina, est arrêtée en décembre 2020, au moment où elle est sortie faire les courses. Dans son dernier mot au tribunal, elle se souvient : “Le matin du 22 décembre, j’ai accompagné [mon fils] Matvei à l’école, je l’ai pris dans mes bras, et je l’ai embrassé. Je me souviens toujours de la sensation de ce câlin.”

Elle est condamnée à huit ans de colonie notamment pour “complot (ou autres actions) visant à renverser le gouvernement”.

Son crime ? Au mois de d’août 2020, elle a refusé de se taire alors que le média d’État, où elle travaille, passe sous silence ce qui se produit dans le pays. “Je sentais une responsabilité morale : ma profession exige que je parle”, raconte-t-elle à Terriennes.

Avec ses collaborateurs, elle signe une lettre ouverte pour le Ministre de l’Information ; c’est alors qu’on les a menacés de les “remplacer tous” et qu'on leur a rappelé l’idéologie de l’État, qui consiste à “aimer le président”. Ils ont fait une grève, pendant laquelle est né le projet d’un media indépendant sur Internet ; puis ils ont démissionné.

“Nous avons montré qu’il est possible de sortir du système !”, lance Ksenia. Elle a rejoint le Conseil de Coordination de Svetlana Tikhanovskaïa, créé pour promouvoir la transition pacifique après les élections.

La journaliste Ksenia Lutskina. © Capture d’écran Instagram

Plus tard, lors des interrogatoires incessants en prison, le KGB a cherché à la “détruire psychologiquement”, nous dit-elle, afin qu’elle dénonce “le complot” contre l’État. “T’as beaucoup fâché papa, et papa t'a mise au coin, lui a-t-on dit. Tu ne sortiras pas d’ici tant que tu ne demanderas pas pardon, à genoux.”

Menacée de retrait de l’autorité parentale, Ksenia plaide coupable. Deux ans plus tard, elle n’a d’autre choix que de signer une demande de grâce à Alexandre Loukachenko à cause de son état de santé qui s’est dégradé dans la colonie (elle souffre d'une tumeur au cerveau).

A sa sortie, en août 2024, elle est obligée de remercier publiquement, devant les caméras, le président de l’avoir libérée. “Une véritable torture”, se souvient Ksenia…

(Tout perdre ou) ne pas pouvoir regarder mon fils dans les yeux, ni répondre à la question : ‘Qu’est-ce que tu as fait en 2020'. Ksenia Lutskina

Après sa libération, Ksenia a vécu au Bélarus dans des conditions de “contrôle absolu” par les autorités, avant de pouvoir s’exiler à Berlin avec son fils.

Quand nous lui avons demandé ce qui était le plus difficile pendant l’emprisonnement, elle a répondu : “D’être séparée de mon fils” ; car elle l’a retrouvé adolescent, et son enfance est à jamais perdue, dit-elle.

Néanmoins, Ksenia ne regrette pas d’avoir participé au réveil politique de son pays, et s’en souvient “avec amour”. Au moment où elle signé la lettre pour le Ministre de l’Information, nous dit-elle, elle savait qu’elle allait tout perdre. Mais c’était cela ou “ne pas pouvoir regarder mon fils dans les yeux, ni répondre à la question : ‘Qu’est-ce que tu as fait en 2020 ?’”

"Qui n’est pas allé en prison, n’est pas un vrai Biélorus se"

La journaliste Katerina Vodonosova a aussi participé à la grève de la télévision publique en août 2020. Elle a été persécutée pour avoir pris part aux manifestations pacifiques, et quand les autorités l’ont menacée de placer ses enfants dans un orphelinat – ce qui “aurait été plus grave que la prison”, selon elle – elle a fini par fuir le pays avec eux, en août 2021.

Elle confie à Terriennes qu'elle se sent coupable de ne pas avoir été incarcérée : “On dit : ‘Qui n’est pas allé en prison, n’est pas un vrai Biélorusse’.”

Katerina Vodonosova lors d’un rassemblement. © Capture d’écran Instagram

