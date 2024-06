Coccinelle, artiste pionnière transgenre : son incroyable destin en BD

Artiste de cabaret et pionnière des combats et représentations transgenres en Europe, la Française Jacqueline Dufresnoy, dite "Coccinelle" est l'héroïne d’une nouvelle bande dessinée. Ce portrait est né de la collaboration entre la scénariste Gloria Ciapponi et le dessinateur Luca Conca. Rencontre.

Jacqueline Dufresnoy, née le 23 août 1931 à Paris 18 et morte le 9 octobre 2006 à Marseille. Connue sous son nom de scène Coccinelle : un roman graphique lui rend hommage et nous fait découvrir l'enfance d'un être au destin hors du commun.

Le 17 mai était la Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, et pour la défense des LGBTQI+. Un combat de tous les jours et qui doit beaucoup à certain.e.s de ses héros et héroïnes. Coccinelle compte parmi elles.

Admirée à la fois pour son talent de chanteuse, de danseuse et de comédienne sur les différentes scènes qu’elle a arpentées aux quatre coins du monde pendant plusieurs décennies, mais aussi pour ses apparitions scrutées dans le Tout-Paris, sa ville lumière… Et aujourd'hui, pour le rôle qu'elle a pu jouer grâce à son choix de vie, d'identité.

Coccinelle, la reine de la nuit parisienne. DR

S'affranchir de toutes les règles

Paris, qui était aussi son lieu de naissance, est la ville qui a permis à Coccinelle de s’affranchir de toutes les règles. D’abord paternelles, en s’enfuyant de chez elle pour ne plus avoir à subir les violences d’un père qui la juge trop maniérée et trop féminine dans le corps du garçon qui était alors le sien. Ensuite sociétales, lorsqu’il lui a fallu s’affranchir de tous les préceptes moraux et religieux pour être la femme qu’elle rêve d'être.

C’est avec le récit de cette enfance meurtrie que débute justement Coccinelle : cherchez la femme, le livre né de la collaboration entre la scénariste Gloria Ciapponi et le dessinateur Luca Conca.

Les deux auteurs retracent de façon chronologique les grands moments de sa carrière, sans rien omettre de ses contradictions ni de ses faiblesses. Ce portrait sans concession de l'artiste est aussi celui de la société française de l’époque, à la fois révulsée et fascinée par cette figure qui assume frontalement et fièrement sa féminité.

Lors d'une tournée au Maroc, elle découvre qu’un médecin y pratique la chirurgie d’affirmation de genre.

Je suis donc allée à Casablanca pour rencontrer le médecin qui allait corriger cette erreur de la nature dont j’étais victime. Enfin, j’allais être une vraie femme, en parfaite harmonie, à l’intérieur comme à l’extérieur. Citation de Coccinelle mytransgenderdate.com

Coccinelle, qui doit son nom à une robe rouge à pois noirs de son adolescence, n’hésitera pas à changer de sexe grâce à cette intervention chirurgicale, comme à l’état-civil, avec l'aide de Robert Badinter. Elle s'exprimera à la télévision, et se mariera civilement et religieusement avec le journaliste sportif Francis Bonet, devant les caméras du monde entier. Pourtant, cet événement largement médiatisé qui aurait pu conduire à une amélioration des droits des personnes transgenres en France donnera lieu à un durcissement de leurs conditions de vie pendant plusieurs années.

Jacqueline Dufresnoy, dite "Coccinelle", une femme transgenre qui a su s'affranchir des règles. © La Boite à Bulles

Un destin haut en couleur

Autrice de nombreux livres publiés en Italie, Gloria Ciapponi signe avec cet ouvrage sa première bande dessinée en France aux côtés du peintre et dessinateur Luca Conca. Ensemble, ils reviennent sur le destin haut en couleur de Coccinelle et son succès international à une époque où les personnes LGBT étaient encore fortement stigmatisées et martyrisées dans le monde.

La scénariste Gloria Ciapponi et le dessinateur Luca Conca. DR

Terriennes : Quelles sont les raisons qui vous ont incités à réaliser une bande dessinée sur Coccinelle, artiste de cabaret et icône transgenre française ?

Gloria Ciapponi et Luca Conca : Nous connaissions Coccinelle de nom grâce au film de Vittorio Sala, Les Don Juan de la Côte d'Azur. Ce film, sorti en 1962, est une production franco-italienne dans laquelle joue Coccinelle aux côtés d'acteurs très célèbres de comédies italiennes. C'est en faisant d'autres recherches sur sa vie que nous nous sommes rendu compte que celle-ci pourrait faire l'objet d'une biographie passionnante. Vincent Henry, notre éditeur français, a tout de suite cru au projet de raconter en roman graphique la vie de ce personnage fascinant.

Pour nous, Coccinelle n'est pas seulement une artiste de cabaret française et une icône transgenre. Elle est avant tout une artiste, un personnage public devenu une grande star. Gloria Ciapponi et Luca Conca

Pour nous, Coccinelle n'est pas seulement une artiste de cabaret française et une icône transgenre. Elle est avant tout une artiste, un personnage public devenu une grande star. Ce qui nous a semblé le plus important dans cette biographie, c'était de raconter son histoire sans rien dissimuler de son caractère, de ses contradictions, de ses choix les plus réfléchis ou impulsifs. Coccinelle a beaucoup changé au fil des ans. Sa vie a été pleine de rebondissements. On pourrait même dire que celle-ci a été un spectacle à la fois sur la scène et en dehors de la scène.

Justement, outre la grande carrière internationale qu’a eue Coccinelle, le livre met aussi l’accent sur les moments difficiles qu’elle a connu, notamment dans son enfance…

Gloria Ciapponi et Luca Conca : Le livre aborde chronologiquement différents moments de la vie de Coccinelle, qu'ils soient joyeux ou difficiles. C'est quelqu'un qui n'a pas eu une enfance sereine et heureuse, mais elle a cherché en elle les ressources pour s'affirmer et s'exprimer en se produisant très tôt sur scène. Elle était déterminée, curieuse, extravertie et pleine d'énergie dans ses spectacles. Son parcours familial, ses amitiés et ses rencontres ont beaucoup influencé ses choix professionnels et de vie.

Raconter son enfance était très important pour nous, car cela nous permet de mieux la comprendre, et de l'aimer pour ce qu'elle était. C'était donc très important de montrer comment étaient ses parents, de montrer comment elle se voyait dès son plus jeune âge, de montrer comment elle s'est éloignée très tôt d'une vie familiale violente et insensible afin de s'affirmer.

C'est une femme qui aimait la vie, qui aimait le show-business, qui aimait mettre en valeur son talent. Gloria Ciapponi et Luca Conca

Comment expliquez-vous le succès de Coccinelle à une époque où les personnes LGBT étaient particulièrement maltraitées en Europe ?

Gloria Ciapponi et Luca Conca : C'est une question qu'on s'est souvent posée et à laquelle on ne peut pas donner de réponse certaine ou complète, car nous ne sommes pas historiens, ni experts de cette période. Ce que nous savons, c'est que Coccinelle était une personne charismatique, voire magnétique. Elle savait se faire aimer et son exubérance irrépressible plaisait au public.

C'est une femme qui aimait la vie, qui aimait le show-business, qui aimait mettre en valeur son talent. Ces traits de caractère l'ont aidée à se distinguer des autres artistes et à se faire aimer par certaines personnalités du showbiz, qui assistaient à ses spectacles et avec lesquelles elle a noué des amitiés durables. Coccinelle, elle-même, ne se sentait pas appartenir à une catégorie autre que celle des stars. Ce qui était juste puisqu'elle était unique.

"Coccinelle", une artiste transgenre adulée par le public parisien, ainsi que par de grandes stars à l'instar de Marlène Dietrich ou Maria Callas. © La Boite à Bulles

Malgré son succès, Coccinelle était elle-même souvent traitée comme un objet de curiosité par la presse et le public, qui pourtant l’adulait. Comment comprendre cela ?

Gloria Ciapponi et Luca Conca : L'être humain est fait ainsi, nous ne sommes donc pas surpris de ces réactions contradictoires. Il était difficile de ne pas être attiré par la lumière de Coccinelle, mais nous comprenons aussi qu'à cette période de l'histoire, il était difficile pour certains de comprendre profondément un personnage auquel la plupart des gens ne pouvaient pas s'identifier du fait de sa transidentité.

On oubliera vite ce que fut Coccinelle et ce que fut sa vie. On ne se souviendra que d'une adorable jeune femme, qui chantait, qui dansait, qui jouait la comédie avec beaucoup de malice. Bruno Coquatrix

Cela ne l'a toutefois pas empêché d'être reconnue à sa juste valeur comme une artiste de grands talents par beaucoup, dont Bruno Coquatrix, son imprésario à l'Olympia. Celui-ci aura d'ailleurs à son sujet des propos tout à fait prophétiques : "Dès la 'première', on oubliera vite ce que fut Coccinelle et ce que fut sa vie. On ne se souviendra que d'une adorable jeune femme, qui chantait, qui dansait, qui jouait la comédie avec beaucoup de malice, qui portait des plumes et des paillettes mieux que personne et qui représentait Paris avec un extraordinaire éclat".

Planche extraite de "Coccinelle, cherchez la femme", aux éditions La boîte à bulles ©Boite à bulles

Parmi ses adorateurs, il y avait également Marlène Dietrich et Maria Callas, qui l’estimaient beaucoup…

Gloria Ciapponi et Luca Conca : Maria Callas et Marlène Dietrich étaient deux grandes artistes qui la tenaient en haute estime, comme d'autres qui aimaient assister à ses spectacles et venaient la voir en coulisses pour mieux la connaître. Coccinelle a fréquenté de nombreux artistes célèbres. Certains allaient même dîner chez elle, car elle était aussi une excellente cuisinière. J'ai choisi de montrer ces moments pour raconter l'histoire d'un succès véritablement international. Si la curiosité a probablement été la première raison qui a conduit le public à assister à ses spectacles, ce sont son talent et sa personnalité qui lui ont permis de se faire aimer en si peu de temps.

Comment qualifierez-vous votre livre ?

Gloria Ciapponi et Luca Conca : Notre livre est le portrait d'une grande artiste arrivée au sommet de la gloire malgré les vicissitudes de la vie. C'est le portrait d'une artiste qui a illuminé Paris de son propre charisme alors que celle-ci, qui est aussi sa ville natale, était déjà un phare en Europe.

