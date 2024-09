Combien de femmes à la tête des pays de la francophonie ?

En 2022, à Djerba pour le 18e sommet international de la francophonie,Terriennes posait trois questions à Madina Tall, alors porte-parole du Parlement des jeunes francophones.



Terriennes : 13 femmes dirigeantes sur la totalité des pays membres ou observateurs de l'OIF, soit 88 pays, comment dire, c'est peu...



Madina Tall : Ce n'est pas beaucoup, c'est sûr ! Et surtout, ce n'est pas représentatif du tout du potentiel et des capacités des femmes. Quand on pense que la plupart des femmes, par exemple en Afrique, sont intellectuelles, élitistes et qu'elles agissent dans des domaines variés comme l'entrepreneuriat, le développement, le climat.

Au sein du Parlement des jeunes francophones, appliquez-vous la parité ?



"Oui, bien sûr, le premier préalable à la participation des candidats au parlement des jeunes, c'est une fille/un garçon. C'est sans compromis et c'est très clair au sein de l'APF".

Souvent, on entend dire que, pour pouvoir nommer des femmes à des postes de haute responsabilité, il faut d'abord en trouver... Qu'en pensez-vous ?



C'est une phrase qui me choque, et qui n'est pas du tout réaliste. Les femmes sont là, ce n'est pas un problème de compétences, mais l'ordre de notre société veut que l'homme ait une place prédominante par rapport aux femmes. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette mouvance. Les femmes s'affirment de plus en plus, décident de s'engager et de faire en sorte d'accéder à des postes de pouvoir. Il s'agit d'offrir un meilleur environnement pour que les femmes aient une place et obtiennent des postes à responsabilité.

Et quand une femme arrive au pouvoir, ça change des choses, car elle aura à coeur de fémininiser les instances, ainsi qu'à les rajeunir. La gouvernance des femmes est meilleure que celle des hommes, il faut avoir le courage de le dire.