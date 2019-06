Conférence internationale de la francophonie pour l'éducation des filles à N'Djamena : l'école, un enjeu au présent

Pourquoi les filles ?

Une fille éduquée, facteur de développement

Aujourd'hui, 262 millions d'enfants et d'adolescents ne vont pas à l'école dans le monde. La moitié des enfants non scolarisés à l’échelle mondiale sont des filles, et 32 millions de celles qui devraient suivre le premier cycle de l’enseignement secondaire ne sont en réalité pas scolarisées. 62 millions de filles entre 6 et 14 ans (source UNESCO 2018) sont privées d’éducation. A l'échelle mondiale, 9 filles sur 10 terminent leurs études primaires, mais seulement 3 sur 4 terminent leurs études secondaires. Moins de 40% des filles achèvent le premier cycle du secondaire en Afrique subsaharienne. Dans les pays en développement, une fille sur quatre ne va pas à l'école (source Plan International). Un tiers des filles non scolarisées vit dans un pays touché par la guerre. La violence de genre en milieu scolaire (VGMS) touche environ 246 millions d’enfants dans le monde.: un chemin à risque pour les filles, plus que pour les garçons. Elles sont exposées à la violence et aux abus sexuels à l’école et sur le chemin de l’école ce qui les empêche d’étudier correctement. Et conduit de nombreux parents à retirer leurs filles de l’école. Sans parler des pays où les écoles de filles sont détruites et les écolières agressées, voire tuées.elles touchent environ 246 millions d'enfants dans le monde, au sein même des établissements et aux alentours. Il s'agit d'un problème complexe et multiforme qui comprend toues les formes de violences ou d'abus motivés par des normes et des stéréotypes de genre : violences sexuelles, violences physiques, psychologiques et cyber harcèlement. Ces abus peuvent être réalisés par des élèves garçons comme par des enseignant.e.s.: sur le continent africain, une fille sur dix ne va pas à l’école quand elle a ses règles. Parce que les établissements scolaires ne proposent pas d’endroit où elles puissent se changer dans le respect de leur intimité. Et parce que les tampons et serviettes hygiéniques coûtent très chers.(12 millions de filles chaque année) : en Afrique occidentale et centrale, 4 filles sur 10 sont mariées avant leurs 18 ans (et 1 fille sur 7 avant ses 15 ans). En règle générale, les filles qui se marient quittent l’école prématurément et ne reçoivent donc pas l’enseignement qui leur permettrait d’échapper à la pauvreté.sont souvent la conséquence des mariages précocesde violences sexuelles ou du non-accès à la contraception et à l'avortement, et contraignent les adolescentes à quitter l’école.sont majoritairement des filles. Sans certificat de naissance, ces fillettes sont privées d'accès à une identité, mais aussi à leurs droits, notamment à l’éducation."Il n’existe aucun instrument de développement plus efficace que l’éducation des filles. Si nous voulons que nos efforts aboutissent à la construction d'un monde en meilleure santé, plus pacifique et équitable, les classes du monde doivent être remplies d'autant de filles que de garçons", déclarait Kofi Annan, ex-Secrétaire des Nations unies. Depuis 2012, l’ONU reconnaît officiellement le 11 octobre "Journée internationale des filles".Si on augmente de 10 % la fréquentation de l’école par les filles, le produit intérieur brut (PIB) d’un pays augmente en moyenne de 3 % (source Plan International ). Chaque année passée sur les bancs de l’école augmente son futur revenu de 10 à 20 %, ce qui participe directement à l’amélioration de la croissance de son pays.Si toutes les femmes bénéficiaient d’une éducation secondaire, le taux de mortalité des enfants diminuerait de 49 % . Si toutes les femmes avaient accès à l’enseignement secondaire en Afrique sub-saharienne ainsi qu’en Asie du Sud et de l’Ouest, le nombre des mariages d’enfants chuterait de 64 %. Investir afin que les filles puissent achever le cycle d’enseignement supérieur pourrait contribuer à augmenter leurs revenus tout au long de leur vie pour représenter jusqu’à 68 % du PIB annuel, (source Unicef L'UNGEI (Initiative pour l'éducation de filles des Nations unies) a lancé en septembre 2018 une campagne au cours de laquelle des jeunes du monde entier ont créé des vidéos et des blogs afin d'échanger des informations, avec ce slogan : "Nous savons que les jeunes font déjà beaucoup pour lutter contre la violence sexiste en milieu scolaire. Il est maintenant temps que vous soyez entendu. À travers notre plate-forme #YouthLeads".