Congé menstruel ou gynécologique pour les femmes souffrant d'endométriose: en France, la bataille continue

L'endométriose touche 200 millions de femmes dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. En France, c'est une femme sur dix qui en souffre. Quelles sont les mesures de prise en charge de la douleur liée à cette pathologie, notamment en milieu professionnel ? Congé menstruel ou gynécologique... Si l'idée avance, elle fait face encore à de nombreux blocages, faute de loi.

Visuel de la campagne d'information et de sensibilisation de l’association Info-endométriose dans les médias qui montre les ravages de la maladie au quotidien.

"Arrêtez de croire que les douleurs des femmes, c'est dans leur tête", s'insurge Frédérique Perrotte. Cette sage-femme s'emploie chaque jour à changer les représentations sur l'endométriose, en formant notamment les soignants et permettre l'accès à des soins de qualité, face à une maladie très invalidante, encore peu prise en charge.

"Plein de gens pensent que les douleurs de règles, c'est normal et que ce sont des chochottes, les femmes. Les personnes concernées l'ont intériorisé : on leur a toujours dit que c'était normal d'avoir mal pendant les règles", regrette cette responsable de la filière endométriose Ile-de-France Sud.

Cette maladie liée à la muqueuse de l'utérus, appelée endomètre, est synonyme de sept ans d'errance diagnostique en moyenne.

Pas de loi, mais des initiatives

En janvier 2022, une résolution déclarant l'endométriose affection de longue durée était adoptée par l'Assemblée nationale.

En même temps, le président Emmanuel Macron annonçait une stratégie nationale pour mieux diagnostiquer et prendre en charge cette maladie hormonodépendante inflammatoire chronique aux nombreuses manifestations - douleurs pelviennes, problèmes urinaires, lombaires, digestifs, infertilité, etc. - pour laquelle il n'existe aucun traitement curatif.

Quant au projet d'une loi instaurant un congé menstruel qui permettrait de soutenir les femmes souffrant de règles douloureuses, plusieurs propositions n'ont jusqu'ici pas pu aboutir...

accès au télétravail. L e projet a été refusé La première proposition de loi rejetée souhaitait inscrire, au sein du Code du travail, la possibilité pour les femmes souffrant de dysménorrhée, d'avoire projet a été refusé au printemps 2024, rejeté par le Sénat . Ce dernier proposait la mise en place d’un congé menstruel pouvant aller jusqu’à 13 jours par an.

intégrer la santé menstruelle et gynécologique comme objet de la négociation collective , aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. Projet abandonné. La dernière proposition de loi déposée en février 2024 prévoyait d', aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. Projet abandonné.

Ces propositions font débat et ne font pas l'unanimité même au sein des organisations féministes. Certaines militantes craignent les potentielles discriminations que ces mesures pourraient entraîner à l’embauche des femmes, ou sur l’impact économique pour les entreprises.

Le privé en exemple ?

Alors c'est un peu à la carte que des mesures sont prises, soit par des entreprises privées ou par des collectivités locales et publiques.

Dans le privé, la SCOOP La Collective a été la première entreprise à proposer, dès 2021, à ses salariées souffrant de règles douloureuses un jour de congé supplémentaire par mois. Le salaire dû aux employées est intégralement versé.

Plusieurs grandes enseignes, comme L'Oréal ou Carrefour ont suivi. En janvier 2023, la direction du groupe international de cosmétiques et ses représentants syndicaux ont signé un accord visant à accorder 3 jours d’absences par an aux salariées souffrant d’endométriose, dont la maladie a été diagnostiquée, et sur présentation d’un justificatif médical.

Dans son sillage, quelques mois plus tard, le géant de la distribution Carrefour instaure à son tour un dispositif spécial permettant aux collaboratrices de bénéficier de congés adaptés en fonction de leurs pathologies, telles que les fausses couches, la procréation médicalement assistée (PMA) et l'endométriose. Il accorde jusqu'à 12 jours de congés par an pour ses employées souffrant d'endométriose (les congés menstruels ne sont pas inclus dans ce dispositif pour le moment).

Collectivités publiques face au bras de fer juridique

L’Université de Bordeaux est la première en France à avoir instauré un congé pour ses étudiantes souffrant de règles douloureuses ou d'endométriose depuis la rentrée 2024.

(Re)lire Congé menstruel : une idée qui fait son chemin dans les universités françaises

Plusieurs collectivités, majoritairement dirigées par la gauche, expérimentent une forme de congé menstruel ou gynécologique, dont la région Nouvelle-Aquitaine, la métropole de Lyon, la ville de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) ou plusieurs communes de la métropole grenobloise.

Depuis mars 2023, la mairie de Saint-Ouen octroye deux jours de congés par mois aux agentes souffrant de règles douloureuses. Elles peuvent également choisir le télétravail ou aménager leur planning sans qu’aucun jour de carence ne leur soit décompté.

🇫🇷 La ville de Poitiers a instauré un congé menstruel pour ses 2 000 agentes souffrant de règles douloureuses ou d'endométriose. Cette mesure rejoint d'autres in

Même dispositif appliqué depuis octobre 2023 à Lyon, après présentation d'un certificat médical (à présenter une seule fois pour ouvrir droit à l'autorisation d'absence).

A Strasbourg, un dispositif expérimental lancé en septembre 2024 au profit des agentes de la collectivité est suspendu depuis la décision du tribunal administratif qui a mis son véto en juin dernier, estimant qu'il n'entrait pas dans un cadre légal.

Le signal qui est envoyé aux femmes, c'est que leur corps n'est pas pris en compte, que leur santé et que leur souffrance n'est pas prise en compte. Jeanne Barseghian, maire de Strasbourg

La Ville et l'Eurométropole de Strasbourg ont fait appel du jugement.

"Le signal qui est envoyé aux femmes, c'est que leur corps n'est pas pris en compte, que leur santé et que leur souffrance n'est pas prise en compte", a réagi la maire (Les Ecologistes) de Strasbourg, Jeanne Barseghian.

"Nous, on est convaincus qu'on va dans le sens de l'histoire, et qu'avec nos parlementaires, nous allons pouvoir faire bouger la loi", espère-t-elle.

"Ce n'est pas beaucoup demander de juste pouvoir travailler sans être perclus de produits pour arrêter de souffrir et sans être perclus de douleurs, estime de son côté la députée (Les Ecologistes) Sandra Regol. Pour n'importe quelle autre personne on trouverait ça normal. C'est normal pour tous, sauf pour les femmes".

66 % des salariées seraient favorables au congé menstruel en entreprise, selon un sondage de l'Ifop (Institut français d'opinion public).

Ailleurs dans le monde 1947 : au Japon le droit au congé menstruel est inscrit dans la loi. La salariée peut prendre autant de jours que nécessaire, ils ne seront en revanche pas rémunérés pour 70 % des cas. Seuls 30 % des entreprises proposent une prise en charge partielle ou complète de ces congés, ce qui explique en partie la faible part de femmes profitant de ce congé. Selon une étude menée en 2020, seules 0,9 % des femmes en auraient profité. 2001 : en Corée du Sud, les salariées bénéficient de 1 jour par mois, congé non rémunéré. 2003 : en Indonésie, les femmes peuvent prendre un ou deux jours de congés payés. 2015 : seul pays du continent africain à avoir mis en place une telle mesure : la Zambie. 2023 : l'Espagne devient le premier pays européen à instaurer le congé menstruel.

Lire aussi dans Terriennes :

Congé menstruel, vrai ou fausse bonne idée ?

Endométriose : on en parle enfin à mots ouverts