Consultation citoyenne pour lutter contre les violences domestiques : "Mémo de vie" et autres pistes

"Mémo de Vie" est une plateforme numérique inédite qui permet à une victime de violences, à commencer par des violences conjugales, de créer un compte sécurisé derrière lequel elle peut tenir un journal, évaluer son sentiment de danger, mais aussi conserver des photos, des enregistrements sonores ou des documents officiels et médicaux en toute confidentialité et discrétion. "Il faut garder des traces, même si ce qui est inscrit dans 'Mémo de Vie' ne constitue pas une preuve, dans une enquête ça permet de confronter le mis en cause avec des éléments", explique la porte-parole de France Victimes, Olivia Mons.

"C'est aussi une béquille mémorielle, car on sait que les traumatismes peuvent créer des troubles de la mémoire", poursuit Olivia Mons. "Quand ça m'est arrivé, j'avais des photos dans mon téléphone, mais je n'ai pas pu les garder, car il fouillait dedans et il était tombé dessus", témoigne ainsi Stéphanie, 49 ans, l'une des accompagnatrices du projet et ancienne victime de violences conjugales. "Ça peut aussi aider à la prise de conscience, d'archiver et de pouvoir relire" ajoute-t-elle.

Le site centralise aussi des contacts d'associations et des ressources juridiques visant à informer la victime de ses droits."Mémo de Vie", lancé sous l'égide du ministre de la Justice, Eric Dupont-Moretti, d'Elisabeth Moreno, ministre déléguée à l'Egalité entre les Hommes et les Femmes, et de Marlène Schiappa, ministre déléguée à la Citoyenneté, sera déployé à plus grande échelle au premier semestre 2021 avec pour objectif d'aider, à terme, 20 000 victimes par an.

"Mémo de vie" est le fruit d'une réflexion et d'une consultation menée auprès de 400 000 participants via la plateforme citoyenne make.org. En trois ans de travail consultatif, quelque 4 300 propositions ont été faites par des citoyens, des associations et des entreprises. 17 idées ont émergé, dont les plus pertinentes ont été converties en dispositifs concrets.



​"Mémo de vie" est l'une des quatre actions formulées pour accompagner les quelque 20 000 femmes victimes chaque année de violences conjugales. Elle a fait l'objet d'une démonstration en Facebook live ce 23 novembre. Ont ensuite été présentées les trois autres pistes majeures dégagées pour lutter contre les violences faites aux femmes :



La sensibilisation dès le plus jeune âge s'est imposée comme une étape essentielle. Pour déconstruire les stéréotypes sexistes auprès des enfants et lutter contre le sexisme ordinaire, de petits dessins-animées appelés Chouette pas chouette dédiés au 4-6 ans expliquent le respect de la différence. Ils seront diffusés sur les chaînes de télé de France Télé à Gulli, en passant par M6. Des livrets pédagogiques seront également distribués aux enseignants.

Troisième piste : "Comprendre pour mieux agir", soit renforcer la sensibilisation des policiers pour mieux prendre en charge les victimes. C'est une formation complémentaire de celle qui existe déjà, mais elle se tiendra à distance, sous forme de programme numérique.

Enfin, pour aider ces femmes, le dispositif "Abri d'urgence" vise à ce que chaque année, 10 000 femmes puissent trouver un abri d'urgence grâce à des nuitées d'hôtel. De fait, selon la Fondation des femmes, la lutte contre les violences conjugales souffre d'un "manque criant de financements", qui rend difficile la création de nouvelles places d'hébergement pour les victimes et l'"éviction" des hommes violents.

Dans la 4e édition de son rapport intitulé Où est l'argent pour protéger les femmes victimes de violences ?, la Fondation des femmes souligne qu'il manque au minimum 32 millions d'euros au budget de l'Etat pour 2021 pour héberger et accompagner les victimes, en particulier dans des structures spécialisées. Cette somme permettrait de créer 2 000 places d'hébergement supplémentaires, en plus des 1000 annoncées en 2021.



De son côté, l'observatoire régional des violences faites aux femmes du centre Hubertine Auclert pour l'égalité entre les femmes et les hommes arrive à des conclusions similaires dans son rapport, lui aussi publié cette semaine. Ce centre souligne en plusieurs points la pertinence du modèle espagnol en matière de lutte contre les violences faites au femmes. Il préconise des pistes concrètes inspirées de ce pays souvent montré en exemple en matière de lutte contre les violences conjugales et les féminicides, depuis qu'il s'est saisi de la question en 2004.