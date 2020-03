Coronavirus : face à la pandémie, les femmes en première ligne ?

La photo de cette infirmière italienne, endormie sur un bureau a fait le tour des réseaux sociaux. Après plus de dix heures de service non-stop à tenter d’aider des dizaines de patients atteints par le coronavirus dans l’hôpital où elle travaille, elle s'autorise, enfin, une pause de cinq minutes. Il est 6 heures du matin.



Élena Pagliarini se retrouve ainsi immortalisée, endormie devant son ordinateur, un drap blanc en guise d’oreiller, son masque, sa charlotte et ses gants toujours sur elle.



"Merci pour tout ce que vous faites", écrit en légende l’auteure de la photo , qui n'est autre qu'une collègue. L'image a fait la Une de la presse italienne, et d'ailleurs.

Partout, les femmes soignent

Car partout, les femmes sont en première ligne de la pandémie. C'est ce que constate le magazine scientifique britannique The Lancet. "Des données officielles chinoises indiquent que plus de 90 % des soignants de la province du Hubei (la région la plus touchée par le coronavirus en Chine) sont des femmes", relève la revue médicale. Plus largement, les femmes constituent la majorité des travailleurs du secteur de la santé et des services sociaux - 70% dans 104 pays analysés par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

On retrouve les mêmes proportions en France : sur un million de personnes composant la fonction publique hospitalière, 78 % sont des femmes. Ce ratio grimpe à 90 % pour les infirmières et les aides-soignantes (pour les médecins, toutes spécialités confondues, libéraux ou hospitaliers, le taux de femmes est de 45 %).



Un travail de soins largement féminisé "pour une grande partie non-payé ou sous-payé" pendant les crises sanitaires, comme le dénoncent plusieurs syndicats et membres de personnels féminins dans les hôpitaux français. Ont été postés via les réseaux sociaux des témoignages ou des photos d'elles, masquées, pour alerter face à la pénurie de protections, de vêtements adaptés et de solutions désinfectantes.



Force a nos guerrières et guerriers dans la santé publique pic.twitter.com/MEXLY4BSQj — samsam79 (@poulet590) March 15, 2020

Je pars en garde pour la nuit en urgences à dom. On va voir des suspects #COVIDー19

Il me reste 3 masques FFP2 et 2 masques patients. Pas de sur-blouses. J’ai peur de contaminer les patients fragiles, les personnes âgées. J’ai envie de pleurer... anxiolytique pris . — Sabrina AliBenali (@DrSabrinaaurora) March 15, 2020

Impact genré de l'épidémie ?

"Même s'il semble y avoir des différences de mortalité et de vulnérabilité à la maladie selon le sexe et que des données suggèrent que plus d'hommes que de femmes meurent, potentiellement en raison des différences immunologiques fondées sur le sexe, telles que la prévalence du tabagisme, ces études sont incomplètes", écrit The Lancet, qui tient à mettre en garde contre des "hypothèses précoces".



Même constat pour l'hebdomadaire britannique The Economist qui s'appuie sur une étude du Centre chinois de contrôle des maladies portant sur quelque 44 600 personnes atteintes de COVID-19 . Elle a montré que le taux de mortalité chez les hommes était de 2,8%, contre 1,7% pour les femmes. Selon les scientifiques, ces résultats s'expliqueraient par des facteurs biologiques et des style de vie différents. "Par exemple, les hommes chinois sont beaucoup plus susceptibles que les femmes de fumer, ce qui nuit au système immunitaire. En outre, les femmes ont tendance à produire des réponses immunitaires plus fortes contre les infections que les hommes", lit-on.



"Mais par d'autres moyens, peut-être moins évidents, le virus semble affecter de manière disproportionnée les femmes- souligne The Economist - Les femmes effectuent déjà trois fois plus de soins non rémunérés que les hommes - et prendre soin de leurs proches avec le virus alourdit leur fardeau". Selon l'Organisation internationale du travail (OIT), à l'échelle mondiale, les femmes effectuent 76,2% du nombre total d'heures de travail de soins non rémunérées, soit plus de trois fois plus que les hommes. En Asie et dans le Pacifique, ce chiffre atteint 80%.



The Lancet regrette que "Les politiques de santé publique ne se sont pas intéressées jusqu’ici aux impacts genrés des épidémies. Ce n’est pas différent pour le coronavirus". Une approche est pourtant nécéssaire selon The Lancet : "déterminer la manière dont les épidémies affectent différemment les femmes et les hommes est une étape fondamentale pour comprendre les effets des situations d’urgence sanitaire sur les individus et les communautés".



De nombreux pays, dont la France, ont décidé de fermer les écoles pour éviter la propagation du virus. Des millions d'enfants se retrouvent assignés à résidence, avec l'un de leur parent, chargé de faire l'école à domicile. Cette situation comporte bel et bien des effets spécifiques sur les femmes, car ce sont elles, qui le plus souvent "fournissent la plus grande partie des soins informels dans la famille, avec la conséquence de limiter leur travail et leur opportunités économiques ".



Parmi les femmes impactées, The Lancet s'intéresse particulièrement à celles qui ont un statut encore plus compliqué et précaire : les travailleuses domestiques, et notamment celles qui sont employées dans un autre pays que le leur : "Les restrictions de voyage provoquent des lourdes incertitudes financières pour la plupart des travailleuses domestiques étrangères, dont beaucoup voyagent en Asie du Sud-est entre les Philippines, l’Indonésie, Hong Kong et Singapour".

Confinement et violences domestiques

"Depuis que les gens sont confinés à domicile, les ONG ont signalé une augmentation de la violence domestique", écrit de son côté l’hebdomadaire britannique The Economist. En Grande-Bretagne, un réseau a même été créé pour aider les victimes de violences pendant l’épidémie, baptisé "vaccins contre la violence domestique".



[#Covid_19] Le risque de violences conjugales augmente en période de confinement qui peut se transformer en véritable enfer pour les femmes battues. Ne les oublions pas. Le numéro gratuit 0800 300 30 reste accessible à toutes et tous. pic.twitter.com/o11k9M6dq5 — Bénédicte Linard (@BenedicteLinard) March 17, 2020

En France, les autorités s'inquiètent officiellement de ce phénomène. "Le confinement à domicile peut hélas générer un terreau propice aux violences conjugales", a déclaré Marlène Schiappa. La secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes a ainsi demandé à tous les départements de surveiller la situation des centres d’hébergement d’urgence, notamment qu’y soit respectée la mise en œuvre des mesures barrières et l’organisation de "l’école à la maison" pour les enfants hébergés avec leurs mères. La secrétaire d’État rappelle aussi à tous les professionnels que l’éviction du conjoint violent doit être la règle.



[#Covid_19] Une crise sanitaire peut exacerber les violences sexistes et sexuelles ou conjugales.



En cas d'urgence, appelez le 17

Contactez la plateforme de signalement des violences https://t.co/TUTX2uq80q accessible 24h/7j. pic.twitter.com/Nu02hVrijF — Secrétariat d’État chargé de l'Égalité (@Egal_FH) March 16, 2020

Si les juridictions sont fermées pour éviter la propagation du virus, les services qui assurent le traitement des contentieux essentiels et notamment les affaires de violences conjugales restent opérationnels, tout comme la plateforme arretonslesviolences.gouv.fr.

Sous-représentation féminine dans les prises de décision

"En dépit du fait que le conseil exécutif de l’OMS (Organisation mondiale de la santé) reconnaisse le besoin d’inclure les femmes dans les prises de décisions pour répondre aux épidémies, la représentation des mêmes femmes aux niveaux nationaux et global dans les espaces politiques qui traite du Covid-19 est inadéquate", dénonce encore The Lancet.



Et de rappeller ce qu'il s'est passé lors de l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest entre 2014 et 2016, faisant, selon les chiffres officiels, plus de 11 000 morts. "Les normes de genre ont eu pour conséquence que les femmes avaient plus de risques d’être infectées par le virus, compte tenu de leur rôle prédominant comme aidants dans les familles et comme personnels soignants de première ligne", écrit la revue scientifique britannique, "les femmes avaient moins de possibilité d’être en position de prendre les décisions sur l’épidémie, leurs besoins ont été largement ignorés".



"Nous demandons aux gouvernements et institutions internationales de la santé de considérer les effets genrés du Covid-19, directs et indirects, et d’inclure les voix des femmes qui sont en première ligne dans la réponse à l’épidémie", appelle The Lancet.

"Les rôles de soins prescrits socialement par les femmes les placent généralement dans une position privilégiée pour identifier les risques au niveau local qui pourraient signaler le début d'une épidémie et ainsi améliorer la sécurité sanitaire mondiale", conclut le magazine.