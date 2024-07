JO-2024 : Barbara Butch, la déesse de "festivité" attaquée en ligne

Flanquée de travestis et de danseur, la DJ et productrice Barbara Butch trônait en star du tableau incarné par des drag queens lors de la cérémonie d'ouverture des JO le 26 juillet 2024 à Paris. Quelques jours plus tard, elle dépose plainte pour cyberharcèlement aggravé, menaces de mort et injures publiques aggravées.

Ceux qui s'en prennent à Barbara Butch le font car ils ne supportent pas qu'elle puisse représenter la France, parce que c'est une femme, lesbienne, grosse, juive... Audrey Msellati

Une icône LGBTQ+ en ligne de mire

Militante féministe, lesbienne, l'artiste dénonce sur Instagram être, depuis sa performance, "la cible d'un énième cyberharcèlement – particulièrement violent". "Menacée de mort, de torture et de viol" et cible "de nombreuses injures à caractère antisémite, homophobe, sexiste et grossophobe", elle a décidé de déposer plainte, affirmait son avocate Me Audrey Msellati dans un communiqué partagé sur le réseau social par la DJ.

"Si dans un premier temps j'ai décidé de ne pas prendre la parole pour laisser les haters ("haineux") s'apaiser, les messages que je reçois sont de plus en plus extrêmes", justifiait l'artiste.

"Ceux qui s'en prennent à Barbara Butch le font car ils ne supportent pas qu'elle puisse représenter la France, parce que c'est une femme, lesbienne, grosse, juive... Le problème, c'est leur intolérance et leur obscurantisme", dénonce Me Audrey Msellati. "En s'attaquant à elle, il s'en prennent aux valeurs, aux droits et aux libertés de la France, qu'elle représente par son existence dans l'espace public et notamment par le fait qu'elle performe pour son pays sur une scène mondiale".

Tweet URL

Jésus ou les dieux de l'Olympe ?

Barbara Butch figurait dans le tableau intitulé "Festivité", commençant par l'image d'un groupe à table, dont plusieurs célèbres drag queens (Nicky Doll, Paloma et Piche, reconnaissable à sa barbe blonde), que certains ont interprété comme une moquerie du dernier repas de Jésus avec ses apôtres, la Cène.

Tweet URL

Cette séquence a été vivement critiquée par des responsables politiques d'extrême droite, notamment en France et en Italie, mais aussi par Donald Trump, tandis que l'épiscopat français a déploré "des scènes de dérision et de moquerie du christianisme". Le directeur artistique de la cérémonie d'ouverture Thomas Jolly dément de son côté s'être inspiré de la Cène et affirme qu'il s'agissait "plutôt de faire une grande fête païenne reliée aux dieux de l'Olympe".

L'influenceur Andrew Tate lors d'une manifestation dénonçant le tableau "festivité" de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris, près de l'ambassade de France à Bucarest, en Roumanie, le 28 juillet 2024. AP Photo/Andreea Alexandru

Les organisateurs des Jeux olympiques se sont excusés auprès de toute personne ayant pu être offensée par le tableau "festivité", évoquant La Cène de Léonard de Vinci lors de la cérémonie d'ouverture. Le comité d'organisation des JO a néanmoins "fermement condamné" le cyberharcèlement dont est victime "l'équipe artistique" de la cérémonie : "Nous sommes à leurs côtés et nous les soutenons", a ajouté la directrice de la communication du Cojo, Anne Descamps, lors du point presse quotidien du comité.

Tweet URL

(Re)lire dans Terriennes :

"Je vous salue salope" : le harcèlement au temps du numérique

Cyberviolence, cyberharcèlement : #SalePute, un film qui met en lumière la haine des femmes sur Internet