"Damoiselle", la websérie qui épingle les clichés de beauté à travers l'histoire

Comment s'épiler le front haut, se fabriquer des serviettes hygiéniques en laine de mouton, ou encore faire son shopping cosmétique en Gaule occupée par les Romains ? Tout, tout vous saurez tout sur les secrets de beauté -plus ou moins réussis- de notre illustre passé. Voilà le principe de la websérie "Damoiselle", créée par Quennie Tassel et Ambre Larrazet et coproduite par TV5MONDE, Taleseed, Et Bim, avec l'appui du CNC.Antiquité, Moyen-Âge, Révolution française, Seconde Guerre mondiale... Dans chaque épisode, la comédienne Ambre Larrazet se glisse dans la peau d'une héroïne de l'époque en version influenceuse, histoire de dénoncer avec humour et ironie (non sans rappeller la série à succès française "Kaamelot", les fans devraient s'y retrouver !, ndlr ) les stéréotypes et les injonctions imposées aux femmes au fil des siècles.

Cette première saison -car d'autres suivront peut-être- est composée de huit épisodes de cinq minutes, auxquels s'ajoutent huit séquences de décryptage, "L'éclairage de Julien", dans lequel Julien Megalhaes, spécialiste en histoire de la beauté et de la mode, revient en détail sur le contexte et la condition des femmes de chaque époque traitée.

La réalisatrice et actrice de la série "Damoiselle", @Ambre_LLL , était l'invitée de la chronique culture d' @OceaneGoanec . Plongeon dans l'histoire à travers des tutos beauté décalés. Une série à découvrir sur https://t.co/NO9HjjMhn0 @TV5MONDE pic.twitter.com/DsbrJuuMnN — TV5MONDE Info (@TV5MONDEINFO) January 13, 2022

Les menstruations, au temps des Pharaonnes

Je ne vais pas y aller par quatre pyramides, on va parler d'un sujet tabou : les menstruations.

Ensemekhtouès, youtubeuse de l'Egypte antique

C'est en Egypte que l'on a trouvé les traces des premières protections périodiques.

Julien Magalhaes, consultant en histoire de la série

Diktats de beauté, une mauvaise habitude séculaire

Ermance, incarnée par Ambre Larrazet, dans la série "Damoiselle" sur TV5MONDEplus , trop fière d'arborer haut son "front haut" dans son tuto sur l'épilation capillaire... ©TV5MONDEplus

C'est important de reparler du rôle des femmes dans l'Histoire, car très souvent, elles sont tout simplement effacées des livres d'histoire. Leur vie quotidienne et leur rôle dans la vie politique, soit cela n'a pas été noté, soit il a été perdu au fil des années, parce qu'on ne jugeait pas cela important.

Julien Megalhaes, consultant histoire de "Damoiselle"

Julien Megalhaes est auteur, consultant en Histoire et professeur des Modes et du Costume à l’école Duperré à Paris. Passionné par les époques qui ont précédé la nôtre, il a passé huit ans au pôle design de plusieurs maisons de mode (Balmain, Givenchy). Depuis 2020, il anime un compte Instagram @julienmaelstrom où il analyse les anachronismes présents dans les films historiques. ©TV5MONDEplus

Marie, la "sans-culotte" de la Révolution française, harangue ses concitoyennes pour "aller botter le cul au roi", dans la série "Damoiselle" sur TV5MONDEplus. ©TV5MONDEplus

Un style tuto engagé ?

""

Damoiselle, notre nouvelle série comique, met en lumière la condition féminine au fil des siècles sous formes d’astuces beauté.



Les 8 épisodes sont déjà disponibles sur https://t.co/gNtkHbQhfB Avec @ambre_LLL ! #TV5MONDEPLUS pic.twitter.com/ivBZJQX41g — TV5MONDEPLUS (@TV5MONDEPLUS) January 6, 2022

"Queenie (Queenie Tassel, co-réalisatrice et co-autrice de la série, ndlr) a eu l'idée il y a trois ou quatre ans. Elle m'a vite intégrée dans ce projet et on s'est vite arrêtées sur ce format de tuto beauté. On voulait vraiment faire un décalage entre avec de vraies astuces à ne pas faire chez vous ! (rires) On voulait vraiment faire un décalage entre les codes d'aujourd'hui et le passé. Avec de vraies astuces, à ne pas faire chez vous ! (...) On ne s'est pas arrêtées juste à la beauté, au vêtement. On apprend plein de choses sur ces femmes", explique Ambre Larrazet sur le plateau du 64' de TV5monde."Tout est vérifié par Julien le but était surtout d'apprendre des choses, on n'est pas dans la moquerie, on est dans l'inspiration. On a choisi de créer des personnages assez forts car même si les femmes ont souffert, elles ont réussi à se battre, l'important pour nous était de faire passer des messages", tient à préciser la comédienne et co-réalisatrice qui incarne tour à tour Isabeau, la pudique, noble dame du 16ème siècle, Ensemekhtouès, youtubeuse de l'Egypte antique, Ermance, la noble au front haut, ou encore Octavia, Suzon, Marie, la révolutionnaire ou Ernestine, cocotte du 19ème et fan de Maupassant …"Je ne vais pas y aller par quatre pyramides, on va parler d'un sujet tabou : les menstruations", lance l'influenceuse à la mode pharaonne, "La semaine dernière, j'ai passé une journée entière avec une tâche de 'vous savez quoi' sur ma tunique, et personne n'a pensé à me le dire ! Pourquoi ? On se le demande !".Ce à quoi répond le scribe qui l'accompagne "Je ne parle pas de ces choses répugnantes, maîtresse..." Une manière de dénoncer avec ironie le tabou des règles qui a perduré à travers les siècles, même si aujourd'hui, on parle heureusement plus ouvertement et (presque) sans honte de "ces choses répugnantes" (sic).Dans cet épisode, la jeune femme partage des astuces pour fabriquer soi-même des protections périodiques, faites de papyrus ou de boules d'herbes séchées. Et pour "celles qui sont amenées à travailler debout, les éleveuses, les agricultrices, les commerçantes", il y a la laine, "pas très vegan, mais très absorbante", ajoute-t-elle, histoire de rappeler à notre "mauvaise" mémoire que, oui, les femmes travaillaient à cette époque, comme à toutes les autres, et qu'elles y occupaient des emplois présentés -à tort, donc- comme étant réservés à la gente masculine.Julien Magalhaes, joint par Terriennes, nous rappelle que toutes ces méthodes existaient bel et bien : "C'est en Egypte que l'on a trouvé les traces des premières protections périodiques. C'était un pays où l'on traitait de tous les endroits du corps y compris dans le cadre de ce sujet-là. On faisait des pommades, des onguents. Il y avait une idée d'impureté bien-sûr, les femmes pouvaient être écartées des cérémonies religieuses pendant leurs menstrues, mais je ne pense pas qu'il y avait un plus grand tabou en Egypte antique qu'il y en a encore aujourd'hui à notre époque !"."Damoiselle" cherche à dénoncer les diktats de beauté qui aujourd'hui peuvent nous paraitre totalement ridicules -et sans aucun doute remplacés par d'autres en ces temps modernes, tout aussi ridicules - auxquels ont du se plier les femmes au cours des siècles."Je crois que l'anecdote la plus marquante est l'épilation du front ! Regardez comme ça m'allait tellement bien !!! Apprendre que l'on faisait cela avec de la cire et de la pisse d'âne, c'est tout de même assez surprenant ...", lance Ambre Larrazet. Le tuto d'Ermance se situe à la fin du Moyen Âge : "On a voulu mettre en avant le fait que c'était surtout des mères, en tout cas elles étaient vues comme ça par la société. C'était le rôle qu'elles devaient accomplir".Front hautement dégagé et sourcils éradiqués, voilà ce qui faisait la "tendance" chez la noblesse de l'époque moyenâgeuse. De quoi nous laisser sans commentaire si on osait tenter un comparatif contemporain, qu'il s'agisse du maillot intégral ou du courant anti-épilation du moment ..."Ce qui est intéressant quand on se penche sur l'évolution des critères de beauté imposés à la femme, c'est qu'il y a quand même des choses qui se recoupent. Souvent, on lui demande d'être pâle, mince, et en 'modestie', ce qui sont plus des critères liés à l'obéissance, à la jeunesse. Tous ces critères de minceur, de fragilité, ça rejoint une idée du contrôle de la femme.", ajoute le professeur d'histoire."C'est important de reparler du rôle des femmes dans l'Histoire, car très souvent, elles sont tout simplement effacées des livres d'histoire. Leur vie quotidienne et leur rôle dans la vie politique, soit cela n'a pas été noté, soit il a été perdu au fil des années, parce qu'on ne jugeait pas cela important", insiste le spécialiste de l'histoire de la mode."Avec Damoiselle, ce qu'on a essayé de faire c'est justement d'aller regarder ces évènements de l'histoire. Par exemple, la marche des femmes sur Versailles les 5 et 6 octobre 1789, ce soulèvement populaire d'abord féminin qui ramène le roi à Paris, c'est quand même incroyable et on en parle peu, c'est pour cela qu'on en a fait un épisode", ajoute-t-il.Le style affiché est clair, direct, efficace. Le ton se veut léger avec ce débit rapide et le vocabulaire bien connu de tous ceux et toutes celles qui ont l'habitude de regarder des tutos sur le net. "On ne se moque pas des youtubeuses, au contraire, elles nous ont beaucoup inspiré, ce sont des entrepreneuses, des cheffes d'entreprise, elles sont force de proposition, créatives. Les critères de beauté emprisonnent toujours le corps d'une manière générale, ça évolue certes mais trop doucement. Mais justement, quand on voit ces femmes qui prennent possession de leur corps, dans la manière qu'elles ont de le mettre en scène, ça c'est très enthousiasmant !", tient à ajouter Julien Megalhaes.Depuis le lancement de la série le 5 janvier dernier, les premiers retours sont très positifs et étrangement, selon les premières observations, "Beaucoup d'hommes regardent nos tutos", comme le précise la comédienne. Et puis l'avantage, comme elle tient à le rappeler, c'est que c'est gratuit, en page d'accueil de la plate-forme TV5MONDEplus Faut-il s'attendre à une saison 2 ? "On en a plein en stock ! On pourrait faire encore des centaines de damoiselles !", confirme Julien Megalhaes."C'est sans fin, il y a des millénaires d'histoire de la beauté et puis il y aura sans doute une damoiselle du futur ! ", lance de son côté Ambre Larrazet, fin prête à renfiler son costume, d'époque, bien sûr.