Dans une vallée du Pakistan, les femmes travaillent et résistent au patriarcat

Dans une vallée du massif du Karakoram, une poignée d'irréductibles travailleuses résistent encore et toujours au patriarcat : à Hunza, plus personne ne s'étonne de voir des charpentières, des footballeuses ou des patronnes de café. Des parcours inimaginables dans d'autres campagnes pakistanaises.

En 2008, Bibi Amina a 30 ans lorsqu'elle se lance dans la charpenterie avec une autre femme. A l'époque, elles sont de véritables ovnis.

Aujourd'hui, Bibi Amina est à la tête d'une affaire qui tourne : "On a 22 employées et on a formé une centaine de femmes", notamment en rénovant le fort Altit, le monument le plus ancien de la région, avec l'aide de la Fondation Aga Khan (AKF) "D'autres veulent nous rejoindre, qui disent 'Nous sommes aussi dans le besoin' ou 'Nous aimerions travailler', mais les bénéfices ne sont pas suffisants pour embaucher.'

Si elles peuvent travailler, moi aussi je peux aussi soutenir ma mère et ma sœur, les éduquer et aider mon foyer.Inara Alam

Inara Alam, est menuisière à l'atelier depuis 2019 : "J'avais des problèmes familiaux, mais le fait de travailler avec des femmes m'a redonné confiance en moi. Je me suis dit : 'Si elles peuvent travailler, moi aussi je peux aussi soutenir ma mère et ma sœur, les éduquer et aider mon foyer'. Je me suis donc inscrite et j'ai appris à peindre et à polir."

Bibi Amina dans son atelier de charpenterie, Karimabad, Pakistan, le 20 MAI 2025. capture d'écran

Ismaéliens d'Hunza

Si tout est si différent dans la vallée de la Hunza, aux confins de la Chine et de l'Afghanistan, c'est parce qu'y vit une petite communauté, les ismaéliens. Cette branche de l'islam chiite suit l'Aga Khan, imam héréditaire et philanthrope à la fortune colossale, longtemps basé au Pakistan.

En 1946, l'Aga Khan III, arrière-grand-père de l'actuel Aga Khan, "a consacré les fonds de son jubilé de diamant à ouvrir des écoles pour filles à Hunza", rapporte Sultan Madan, militant associatif local. Quatre-vingts ans plus tard, le taux d'alphabétisation – des femmes et des hommes – y est d'environ 97%. Une exception au Pakistan où 68% des hommes savent lire et écrire et 52,8% des femmes.

Métiers d'homme ?

Pourtant, même dans cette communauté ismaélienne plus ouverte que le reste de la société pakistanaise, mais rendue ultra-conservatrice par des décennies de politiques d'islamisation, il y a encore une génération de "métiers d'hommes", raconte Bibi Amina.

Au départ, la société n'était pas prête à accepter que les femmes assument ces 'métiers d'homme'. "Les gens pensaient que les femmes étaient là pour la vaisselle, la lessive ou la couture", dit-elle. Une croyance tenace dans un pays où la part des femmes – avec ou sans diplôme – dans la main d'oeuvre nationale n'atteint pas 25%.

Face à l'extrême pauvreté, la modernité l'emporte sur la culture tribale. Aziz Ali Dad

Mais dans une vallée aux hivers rudes et aux terres agricoles rares, "face à l'extrême pauvreté, la modernité l'emporte sur la culture tribale", assure Aziz Ali Dad, commentateur dans la presse locale.

Il y a seize ans, Lal Shehzadi a décidé de ramener plus à la maison que la maigre pension de retraité de l'armée de son mari. Perchée en haut d'une rue escarpée, sa cantine de plain-pied est l'un des arrêts incontournables pour déguster viande de yak ou fromage de montagne arrosé d'huile d'abricot. "J'ai commencé seule, il y a quatorze ans de cela. Maintenant j'ai onze employés, en majorité des femmes, et mes enfants travaillent avec moi", raconte-t-elle.

Lal Shehzadi, propriétaire d'un café à Hunza, au Pakistan, le 20 mai 2025. capture d'écran

Des enfants éduqués par des femmes qui travaillent

Safina, 31 ans, a imité Lal Shehzadi il y a une décennie, parce qu'elle n'arrivait plus à joindre les deux bouts avec ses dix euros de salaire de femme de chambre dans un hôtel. "Personne n'a voulu m'aider", raconte celle qui a dû convaincre sa famille de vendre "deux vaches et quelques chèvres" pour près de 800 euros.

Aujourd'hui, elle gagne plus de 150 euros par mois. Un grand bond en avant dans un pays où 40% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Et plus aucun retour en arrière n'est possible, veut croire Aziz Ali Dad, car "les enfants sont éduqués par des femmes qui travaillent".

C'est sûrement vrai pour les 5 000 âmes de la vallée, mais ailleurs au Pakistan – 240 millions d'habitants –, un tiers des femmes disent que leur père ou leur mari leur interdit de travailler et 43,5% disent avoir renoncé au travail pour se dédier aux tâches domestiques, selon un sondage Gallup de 2024.

Charpentière au travail, Karimabad, Pakistan, le 20 MAI 2025. capture d'écran

Penalty de la victoire

A Hunza, on ne se distingue pas seulement avec des professionnelles de l'ébénisterie ou de la restauration. Ici, dans le nord d'un pays tout acquis au cricket, les femmes se font aussi une place dans le football. Sur un terrain synthétique, elles s'entraînent en jogging ou en short – une tenue qui fait régulièrement polémique ailleurs dans le pays.

En jouant bien, elles peuvent décrocher des bourses d'études. Fahima Qayyum

"Tous les villages de la vallée ont une équipe de foot féminine : Gojal, Gulmit, Passu, Khyber, Shimsal...", énumère Nadia Shams, 17 ans, dont sept à courir derrière un ballon rond. "Si Dieu le veut, de nombreuses filles de Hunza vont pouvoir jouer au football au niveau national et international, comme Malika Noor."

Ici, ce nom est sur toutes les lèvres : Malika-e-Noor, l'ancienne vice-capitaine de l'équipe nationale de football du Pakistan, qui marqua le penalty de la victoire contre les Maldives en 2010 au Championnat féminin d'Asie du Sud. Fahima Qayyum avait six ans. Aujourd'hui, après plusieurs matches internationaux, elle veut recruter la génération d'après. "En jouant bien, elles peuvent décrocher des bourses d'études", plaide-t-elle.

Et plus tard, un travail. Pour la Banque asiatique de développement, l'emploi des femmes est un double levier d'émancipation dans le pays, 145è sur 146 dans le classement mondial 2024 sur l'égalité hommes-femmes du Forum économique mondial. Les travailleuses peuvent plus que les autres décider des dépenses du ménage ou du recours à la contraception. Et donner plus d'emplois aux femmes, c'est aussi lutter contre le travail des enfants.

Fahima Qayyum, footballeuse, Gilgit, Pakistan, 23 mai 2025. capture d'écran

