Décès d'Annette Lajon, l'enfance de la résistance

Annette Lajon était fille unique et elle n'avait pas froid aux yeux. Alors elle a suivi l'exemple qu'elle avait sous les yeux, celui de sa mère et de son père, qui avaient refusé l’armistice de 1940 et s'étaient engagés dans la résistance. "Je sais que vous faites de la résistance, je veux en faire avec vous !" se souvient-elle leur avoir annoncé.

Malgré mon jeune âge, j’étais bien consciente qu’une parole malheureuse pouvait coûter la vie aux autres et à moi-même.

Annette Lajon

"Malgré mon jeune âge, j’étais bien consciente qu’une parole malheureuse pouvait coûter la vie aux autres et à moi-même. Il fallait garder le secret absolu", confiait-elle il y a quelques années aux journalistes, alors qu'elle racontait la visite du chef de la Gestapo Richard Reinhardt dans l'Orne en février 1944, pour une fouille en règle.

Ses parents fabriquaient, entre autres, de fausses cartes d’identité et cachaient des tampons, des armes, des pains de plastic et du matériel parachuté par les Anglais, tels ces éclate-pneus que la jeune fille allait placer sur les routes, une nuit sur deux avec sa mère afin de bloquer les convois allemands.

Les Allemands ne se doutaient pas qu’une aussi jeune fille puisse faire de la résistance. Annette Lajon

"Nous avons eu, à plusieurs reprises, beaucoup de chance, comme le jour de cette fouille. A l’entrée de la pièce, il y avait mes jouets et mes poupées au sol. En voyant cela, Reinhardt a fait signe à ses hommes de ne pas fouiller là, et pourtant, c’est dans cette pièce au-dessus du plafond, que se trouvait le matériel de fausses cartes d’identité... A mon âge, j’étais surtout un agent de liaison. Les Allemands ne se doutaient pas qu’une aussi jeune fille puisse faire de la résistance", expliquait-elle le sourire aux lèvres.

"Annette Lajon était devenue un témoin infatigable de la Résistance normande. Elle s’est éteinte à 91 ans. Son legs vivra. Nous continuerons à porter son œuvre de mémoire", promet le ministre des Armées Sébastien Lecornu sur X.

Le président français aussi lui rend hommage.