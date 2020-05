Décès de Cécile Rol-Tanguy : une héroïne de la Résistance s'éteint à 101 ans

Sa famille l'annonce sobrement dans un communiqué : Cécile Rol-Tanguy est décédée à la mi-journée "à son domicile de Monteaux", en France, dans le Loir-et-Cher. "Avec elle disparaît une des dernières figures de la Résistance intérieure française et plus précisément de la Libération de Paris en août 1944", poursuit le texte.

La résistante Cécile Rol-Tanguy vient de s’éteindre à 101 ans, en ce jour du 75ème anniversaire de la capitulation de l’Allemagne nazie.

Plus que son statut réducteur de "femme de", elle fut un symbole de l’engagement, de la guerre d’Espagne jusqu’à la Libération de Paris. pic.twitter.com/kXUO6okPYK — Frédéric Sallée (@fred_sallee) May 8, 2020



Cécile Rol-Tanguy était née le 10 avril 1919, fille unique d'un ouvrier électricien, militant communiste et résistant qui mourra déporté à Auschwitz en 1943, et d'une femme au foyer, également résistante. Cécile Rol-Tanguy était la veuve du colonel Henri Rol-Tanguy, l'un des principaux acteurs de la Libération de Paris, décédé en 2002. Elle avait été sa marraine de guerre pendant la guerre d'Espagne et l'avait épousé en 1939, juste avant le début de la guerre mondiale. Cécile Rol et Henri Tanguy s'étaient rencontrés au syndicat des Métaux CGT de Paris où elle était employée. Couple emblématique de la Résistance, ils ont eu quatre enfants.

Cécile Rol-Tanguy et son mari, Henri Rol-Tanguy. ©Wikimedia Commons

Après quatre ans dans la clandestinité, pendant lesquels elle transporte des armes dans le landau de sa petite fille, le 18 août 1944, c'est elle qui tape l'ordre de l'insurrection parisienne dicté par son mari, devenu le chef militaire des Forces Françaises de l'Intérieur d'Ile-de-France. Huit jours plus tard, Paris est libéré.

"Porteuse des plus hautes distinctions de la République (Grand Officier de la Légion d'honneur, Grand Croix dans l'Ordre national du Mérite, Médaille de la Résistance, Croix du Combattant Volontaire de la Résistance), elle était emblématique de la place de femmes dans le combat contre Vichy et l'occupant nazi", salue sa famille. "Jusqu'à son dernier souffle, Cécile Rol-Tanguy témoignera de sa fidélité à l'utopie généreuse du communisme, à ses engagements de jeunesse pour la justice sociale et l'émancipation des femmes", ajoutent ses proches. Elle suivait de près tous les combats menés par les femmes et retenait particulièrement celui du droit de vote. "Le général de Gaulle l’a accordé aux femmes, mais ce sont bien elles qui l’ont gagné," disait celle qui fut grande électrice en 1946 à nos confrères de paris.fr, il y a encore quelques mois.



"J'étais dans la résistance avant mon mari !" disait Cécile Rol-Tanguy en 2004 à Olivier Barrot, à l'occasion de la sortie du livre Rol Tanguy de Roger Bourdeon :