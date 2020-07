Décès de Gisèle Halimi, inlassable avocate des droits des femmes

"Elle s'est éteinte dans la sérénité, à Paris", a déclaré l'un de ses trois fils, Emmanuel Faux, estimant que sa mère avait eu "une belle vie". "Sa famille est autour d'elle", a-t-il ajouté. "Elle a lutté pour arriver à ses 93 ans".



Gisèle Halimi a consacré sa vie et sa carrière à la défense des droits des femmes, à commencer par sa plaidoirie de Bobigny, entrée dans les annales du droit à l'avortement en France. C'est avec ces mots que tout a commencé, qui allaient ouvrir le droit à l'avortement pour les Françaises, mettre fin à des siècles d'obscurantisme sur le droit à disposer de son corps pour les femmes. Ces femmes qu'elle défendait avec passion :

Elles sont ma famille. Elles sont mon combat. Elles sont ma pratique quotidienne. Et si je ne parle aujourd’hui, Messieurs, que de l’avortement et de la condition faite à la femme par une loi répressive, une loi d’un autre âge, c’est moins parce que le dossier nous y contraint que parce que cette loi à laquelle je dénie toute valeur, toute applicabilité, toute possibilité de recevoir aujourd’hui et demain le moindre sens, que parce que cette loi est la pierre de touche de l’oppression qui frappe la femme. (…)

Gisèle Halimi à Bobigny, 1972

En 1972, Gisèle Halimi a 45 ans lorsqu'elle prononce cette plaidoirie. Vingt ans plus tôt, en 1953, elle-même s'était évanouie dans le prétoire, victime d'une hémorragie consécutive à un avortement clandestin...



Est-ce que vous accepteriez, vous, Messieurs, de comparaître devant des tribunaux de femmes parce que vous auriez disposé de vos corps ?

Gisèle Halimi en 1972

Au procès de Marie-Claire Chevalier et de sa mère Michèle, qui a aidé sa fille mineure à avorter suite à un viol, elle assure la défense. Or à l'époque, pour atténuer la peine d'une femme qui a avorté, il faut évoquer des "circonstances atténuantes", ce qui revient à plaider coupable. Gisèle Halimi transforme sa plaidoirie en une tribune pour le droit à l'interruption volontaire. "Nous, les femmes, nous ne voulons plus être des serves... Est-ce que vous accepteriez, vous, Messieurs, de comparaître devant des tribunaux de femmes parce que vous auriez disposé de vos corps ?... Cela paraît démentiel !" Pour Simone Veil, ils marquèrent le début du parcours qui mena au poignant discours de novembre 1974 devant l'Assemblée nationale pour la dépénalisation de l'avortement.

"Je me suis fait avorter"

En 1971, avec Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, Gisèle Halimi fonde l'association pour le droit à l'avortement Choisir la cause des femmes, puis quelques mois plus tard, elle signait le Manifeste des 343, une pétition parue le 5 avril 1971 dans le magazine Le Nouvel Observateur. Les 343 Françaises qui ont le courage de signer le manifeste le déclarent publiquement : "Je me suis fait avorter". Elles réclament le libre accès aux moyens de contraception et l'annulation de la loi qui, depuis les années 1920, punissait l'avortement de plusieurs années de prison. Gisèle Halimi est la seule avocate à signer, car un grand risque de sanctions déontologiques du Barreau pesait sur elles. Mais comme elle pointe dans sa plaidoirie de Bobigny, l'avortement est inscrit dans la logique de la contraception qui prévalait en France à l'époque :

L’Accusation peut-elle établir qu’il existe en France une contraception véritable, publique, populaire, gratuite ? Je ne parle pas de la contraception gadget, de la contraception clandestine qui est la nôtre aujourd’hui. Je parle d’une véritable contraception. Or la contraception, à l’heure actuelle, c’est peut-être 6 ou 8 % des femmes qui l’utilisent. Dans les milieux populaires, c’est à peine 1 % des femmes. (…) Dans la logique de la contraception est inscrit le droit à l’avortement. Supposez qu’on oublie sa pilule. On peut oublier sa pilule. Supposez l’erreur. L’erreur dans le choix du contraceptif, dans la pose du diaphragme. L’échec, l’erreur, l’oubli…

Gisèle Halimi à Bobigny, 1972

Alors Gisèle Halimi refuse de demander pardon au nom de sa cliente, et fait elle-même le procès de la loi liberticide de 1920 sur l'avortement. Marie-Claire Chevalier, qui a avorté après avoir été violée, est acquittée, trois ans avant la légalisation de l'IVG, et Gisèle Halimi sanctionnée par le Conseil de l'ordre pour son franc-parler. C’est une étape importante dans la marche vers la légalisation de l’avortement en 1975.

Bonnes mères

Celle qui s'exprimait avec une telle franchise, à ses risques et périls, en 1972, estimait que contraception et avortement restent les plus grandes conquêtes des femmes. Gisèle Halimi se disait aussi "bonne mère". Dans un entretien à Paris Match, elle évoque son amitié avec une autre icône du féminisme français, Simone Veil : "Nous parlions de tout, de nos maris, de nos enfants, nous avions chacune trois fils. Nous étions de bonnes mères, mais, l’une comme l’autre, nous pensions qu’être mère ne consistait pas en un destin unique." S'ils n'étaient pas concertés, leurs engagements féministes se rejoignaient : "Elle s’était beaucoup intéressée au procès de Bobigny... Et cela l’a amenée deux ans plus tard à la loi sur l’avortement. Nous n’étions pas sur la même longueur d’ondes politiquement, elle était une femme de droite mais libre."

GISÈLE HALIMI. Disparition d’une immense avocate et militante du féminisme. (dessin publié dans Le Monde). pic.twitter.com/5fvlSGNUkN — PLANTU (@plantu) July 28, 2020

Mère de trois garçons, dont Serge Halimi, directeur de la rédaction du Monde diplomatique, elle ne cachait pas qu'elle aurait aimé avoir une fille pour "mettre à l'épreuve" son engagement féministe. "J'aurais voulu savoir si, en l'élevant, j'allais me conformer exactement à ce que j'avais revendiqué, à la fois pour moi et pour toutes les femmes", confiait-elle au quotidien Le Monde en 2011.



Car même après la loi de 1975 autorisant l'avortement, la liberté des femmes à donner la vie, ou pas, n'était pas acquise. Cinq ans plus tard, il fallut encore un jugement du Conseil d'État pour reconnaître à une femme le droit d'avorter sans le consentement de son mari. Pour Me Gisèle Halimi, il s'agissait pourtant simplement d'appliquer la loi et "cette affaire prouve bien que l'on considère qu'une femme n'est jamais majeure" :

Issue d'une famille modeste, Gisèle Halimi est née le 27 juillet 1927 à La Goulette en Tunisie française. "Quand je suis née, on a mis 15 jours à avouer ma naissance", racontait-elle en 1989. Elle décrivait sa venue au monde en 1927 comme une "malédiction" dans sa famille pauvre, juive et patriarcale. Alors très tôt, Gisèle Halimi s’affranchit des dominations qui l'empêchent de vivre libre : celles de sa famille, de la religion, des hommes.



Adolescente, elle gagne suffisamment d'argent pour rejoindre Paris, en 1945, et y étudier le droit. À 21 ans, elle devient avocate et choisit de défendre les indépendantistes tunisiens et algériens, puis des femmes auxquelles l’on reproche d’avoir avorté. Retour en Tunisie puis, après huit ans au barreau de Tunis, elle revient à Paris en 1956, année de l’indépendance de la Tunisie.



Elle pensait que la résignation est pire que l'asservissement, et chacune de ses paroles le disaient haut et fort. Courageuse, franche et obstinée, elle le montrait avec classe, humour et fierté, comme le laisse entrevoir cette anecdote qu'elle relatait en 2004 à nos confrères de la RTS, évoquant sa rencontre avec le général de Gaulle :

De Gaulle: "Madame ou Mademoiselle?" Gisèle Halimi: "Appelez-moi Maître." G.Halimi, sa tenue, son allure, son humour extraordinaires, quand elle raconte l'échange devenu légendaire, dans une archive de 2004. Admiration et affection pour cette femme qui laisse un si fort souvenir. pic.twitter.com/SZGJRRJN1x — Darius Rochebin (@DariusRochebin) July 28, 2020



Les engagements de Gisèle Halimi ont tous une dimension politique forte, même si elle n'a jamais voulu faire carrière en politique. À 54 ans, au début des années 1980, elle est pourtant élue députée de l'Isère. Elle poursuit son combat à l'Assemblée, cette fois-ci pour le remboursement de l'interruption volontaire de grossesse, finalement voté en 1982. En 1998, elle fait partie de l'équipe qui crée Attac (Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne).

Engagée pour les femmes et les indépendantistes

Parallèlement à sa carrière d'avocate, Gisèle Halimi mène une carrière d'écrivaine. Parmi sa quinzaine de titres figure Djamila Boupacha (1962), du nom d'une militante emblématique du FLN dont elle fut l'avocate. À 33 ans, celle qui prônait alors l’indépendance de l’Algérie assuma la défense de Djamila Boupacha, accusée d’avoir posé une bombe à Alger en 1959. Elle sera torturée et violée par des parachutistes français durant sa détention. Grâce au soutien de Simone de Beauvoir, l’avocate réussit à mobiliser l’opinion publique sur la torture en Algérie. Djamila Boupacha, qui partage la vie de Yacef Saadi, sera amnistiée en 1962 suite aux accords d’Évian. Gisèle Halimi signe aussi une œuvre plus intimiste comme Fritna (1999), sur sa mère, peu aimante envers sa fille, mais qui idolâtrait ses garçons, pratiquante juive et totalement ignorante.

Gisèle Halimi avait notamment défendu les militantes du FLN dont Djamila Boupacha ce qui avait donné lieu à ce livre. Le dessin est de Picasso. Ses aveux avaient été obtenus après viol et torture. Le procès a mis en lumière médiatique ment les méthodes sauvages de l'armé fr pic.twitter.com/b0Iei7MaRK — VintageArab (@vintagearabe) July 28, 2020



Dans une longue interview accordée au journal Le Monde en septembre 2019, la nonagénaire s'étonnait encore que "les injustices faites aux femmes ne suscitent pas une révolte générale". Jusqu'à son dernier souffle, Gisèle Halimi est restée une écrivaine et avocate engagée et une figure passionnée de la lutte pour les droits des femmes. Elle témoignait d’un courant du féminisme français fondé sur la certitude que cette lutte émancipatrice ne peut se passer des hommes.



Parmi les victoires qu'il reste aux femmes à remporter, "l'égalité dans le monde du travail et le changement des mentalités" déclarait à Terriennes en 2011 celle qui était une marraine de notre site dédiée à la condition des femmes dans le monde. En pleine affaire DSK, elle soulignait que le système judiciaire américain protège la dignité des femmes et s'affirmait convaincue que "si une affaire similaire était survenue en France, on en aurait jamais entendu parler".