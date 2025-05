Décès du professeur Etienne-Emile Baulieu, père de la pilule abortive

Le professeur Étienne-Émile Baulieu, inventeur de la pilule abortive, est décédé vendredi à l’âge de 98 ans, à son domicile à Paris, a annoncé sa femme à l'AFP.

A la fois médecin et chercheur, il était mondialement connu pour la portée scientifique, médicale et sociétale de ses travaux sur le rôle des hormones stéroïdes. "Ses recherches étaient guidées par son attachement aux progrès permis par la science, son engagement en faveur de la liberté des femmes, sa volonté de permettre à tous de vivre mieux plus longtemps", a rappelé sa femme Simone Harari Baulieu dans un communiqué.