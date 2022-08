"Des paysans aux intellectuels, je les ai tous photographiés" - portrait de la photographe irakienne Samira Mazaal

Pour une photo de passeport ou pour immortaliser un couple de futurs mariés avant la noce, tout le monde se presse au "Studio Samira". A Amarah, petite ville des bords du Tigre, près de la frontière avec l'Iran, la septuagénaire Samira Mazaal est une célébrité.

Avec simplicité, elle raconte comment, dès 16 ans, elle devient la première femme photographe de sa province, malgré des réticences familiales dans l'Irak des années 1960. Puis son engagement politique, presque malgré elle, qui lui vaudra emprisonnement et torture. "Ma famille n'a pas connu d'autre métier, nous sommes tous photographes", confie Samira, son hijab noir encadrant son visage ridé.

Des paysans aux intellectuels, je les ai tous photographiés. J'ai photographié Amarah dans toute sa beauté, je suis allée au coeur des marais.

Samira Mazaal

Tapissant les murs, de vieilles photos encadrées, en noir et blanc ou aux couleurs passées : on la voit à différents âges, le plus souvent avec un appareil photo. Dans des albums, elle conserve ses clichés ethnographiques qui narrent un Irak d'un autre temps. Des femmes toutes de noir vêtues, transportent d'immenses ballots en équilibre sur la tête. Une paysanne souriante, robe fleurie et cheveux tressés, se tient près d'une vache. Une mère et son enfant remplissent une marmite d'eau au fleuve... "Des paysans aux intellectuels, je les ai tous photographiés. J'ai photographié Amarah dans toute sa beauté, je suis allée au coeur des marais" tout proches, résume Samira.

Irakiennes chargeant des briques sur une charrette dans une usine de briques à Amarah, à 320 kilomètres au sud-est de Bagdad, en Irak, le 25 juillet 2016.

©AP Photo/Nabil al-Jurani

Un succès contre nature ?

Précurseur, son père est l'un des premiers à introduire la photographie dans la province. "J'ai demandé à mon père de m'initier. Il m'a dit : 'non tu es encore jeune, tu ne peux pas, la société est cruelle'", se souvient aujourd'hui la septuagénaire, mère de deux enfants.

Il sera bientôt contraint de changer d'avis. Devenu aveugle après une opération ratée, il ne peut plus subvenir aux besoins de sa famille. Sa fille prend la relève. Elle utilise d'abord le daguerréotype, puis son père vend un terrain pour lui acheter un appareil plus moderne.

Parce que j'étais une jeune femme, je pouvais prendre en photo les familles.

Samira Mazaal

"Mon studio a connu un succès contre nature, s'amuse-t-elle aujourd'hui. Parce que j'étais une jeune femme, je pouvais prendre en photo les familles". Paradoxalement, elle a tiré profit des codes conservateurs de la société : les pères de famille préféraient savoir qu'une femme photographiait filles et épouses, plutôt qu'un homme.

Photographe et militante

"Il n'y a pas un foyer dans toute la province de Missane qui ne connaisse pas Samira, la photographe, reconnaît Bassem al-Zoubaidi, un client. Ma génération a connu Samira car on venait s'y faire photographier. La génération précédente a été témoin de son militantisme politique", poursuit le quadragénaire.

En 1963, dans un Irak déchiré par les révolutions et leur lot de répressions sanglantes, Samira, alors adolescente, ne se doute pas qu'un tract communiste la mènera derrière les barreaux. Après un coup d'Etat des baasistes qui porte au pouvoir le général Abdel Salam Aref, elle reçoit à son atelier la visite de trois militants qui lui demandent de reproduire en masse un tract dénonçant le nouveau régime. Elle reconnaît qu'elle ne s'était pas encore totalement forgée sa propre conscience politique, mais qu'elle avait alors agi "par sympathie" pour les idées de son frère. "Dans tout Amarah il n'y avait pas un mur où le tract n'était pas collé, s'enorgueillit-elle. Ce n'est pas un crime, mais une source de fierté".

Je hurlais tellement que je pensais que toute la ville viendrait me sauver.

Samira Mazaal

Emprisonnée, torturée, puis grâciée

Une photo, qu'elle conserve encore, l'a rendue célèbre. Elle est sur un lit d'hôpital, après avoir été torturée dans une bâtisse d'Amarah. "Je hurlais tellement que je pensais que toute la ville viendrait me sauver", se souvient-elle. Suivent quatre années de sévices et de maladies dans une prison à Bagdad. Après une campagne de solidarité internationale, elle bénéficie d'une grâce décrétée en faveur de plusieurs prisonniers politiques.

Sous l'ancien dictateur Saddam Hussein, elle sera brièvement emprisonnée en 1981. Et une nouvelle fois en 1991 pour une manifestation à Amarah dénonçant les répercussions de la première guerre du Golfe. Comme plusieurs autres détenues, elle bénéficie d'une grâce quelques mois plus tard.

Aujourd'hui, Studio Samira accueille toujours ses clients. Et malgré le grand âge, la flamme révolutionnaire brûle encore. Samira Mazaal salue le soulèvement anti-pouvoir d'octobre 2019, déclenché par la jeunesse irakienne en colère : "les manifestants auraient dû transformer leur mouvement en révolution massive pour déraciner la corruption et les corrompus".