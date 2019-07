Destins de femmes : Mary Surratt, première condamnée à mort aux Etats-Unis

Le Maryland est un État esclavagiste et les Surratt ont six esclaves. Mais la guerre civile qui se prépare va tout bouleverser. Isaac, le fils aîné, quitte le Maryland pour se battre pour la Confédération et leur fils cadet, John, est un informateur qui recueille et transmet des messages secrets à l'armée confédérée. C'est à cette époque qu'il se lie avec l'acteur John Wilkes Booth, futur assassin du président.



Je souhaite dire aux gens que je suis innocente.

Mary Surratt

Pendant la guerre civile, la taverne de Surrattsville est un refuge notoire pour sympathisants confédérés. Selon plusieurs témoins, Mary Surratt devient une proche confidente de Booth. A-t-elle eu une liaison avec le célèbre acteur ? Nul ne le sait. On le murmure. Sans preuve, toujours.



Lors de son arrestation, son fils John a déjà quitté le pays. Il s'agit d'un témoin clé dans cette affaire. Devenu fugitif, bien loin de Washington, il commence une vie rocambolesque. Au moment où Mary Surratt est arrêtée, elle ne demande pas ce qu'on lui repproche et elle refuse de répondre aux questions concernant son implication.

John Surrat, le fils de Mary Surrat, en cavale au Canada moment où sa mère est exécutée Library of Congress

Lors de son procès, les journaux se passionnent pour le sort de cette femme qui risque sa vie. S'il lui est défendue de s'exprimer, les témoins en sa faveur défilent au tribunal. Tous s'accordent à répéter combien sa foi catholique est fervente.

Ils rappellent qu'elle est même monté à cheval (une véritable audace pour l'époque) afin de collecter des fonds pour la construction d'une église. Mary Surratt a aussi converti sa mère, plusieurs parents et amis au catholicisme.



Enfin, argument-massue, Abraham Lincoln a été assassiné un vendredi saint. Comment imaginer que Mary Surrat ait pu planifier la mort d'une personne lors d'un jour si important pour les catholiques ?



Pendant les échanges au tribunal, elle s'accroche à son chapelet et prie sans cesse.

On rappelle que dans sa chambre, un crucifix est suspendu au-dessus du lit et une lithographie du pape Pie IX orne le mur.

Tout cela ne semble guère émouvoir le tribunal militaire.



Le tenancier de la maison, John M. Lloyd, un ancien policier, reste son principal accusateur. On affirmera plus tard que s'il n'a pas été inquiété dans cette histoire, lui qui vivait dans la maison, c'est parce qu'il a accepté d'être le principal témoin à charge contre sa propriétaire.

Une pétition jamais parvenue

Le procès touche à sa fin.

Si le sort des trois autres prévenus ne fait guère de doutes - ce sera la pendaison - peu de personnes pensent que Mary sera exécutée. Aux Etats-Unis, on n'exécute pas une femme. Il se murmure que tout cela relève d'une stratégie. Si la condamnation est prononcée, c'est d'abord pour convaincre John, son fils, de se rendre. Pour faire pression. Certainement, s'il revenait, il sauverait la vie de sa mère. Hélas pour elle, John ne se manifeste pas. Il est en fuite au Canada voisin.



Les juges militaires rendent leur verdict le 30 juin 1865. Mary Surratt est reconnue coupable de trahison, de conspiration et de complot. Elle est condamnée à mort. Mais cinq des neuf juges qui l'ont trouvée coupable demandent à ce que sa peine soit changée en prison à vie dans un pénitentier.



Anna, la fille de Mary Surrat, son avocat et un prêtre s'adressent au président Andrew Johnson pour obtenir une grâce présidentielle. Une pétition est même écrite en faveur de la condamnée. Le président Johnson affirmera ne jamais l'avoir reçue.

Le 6 juillet 1865, quelques instants avant l'exécution de la sentence. Library of congress

L'opinion publique s'émeut très fortement. Il y a quelques semaines, Mary Surrat était honnie, présentée comme perverse, irrécupérable, diabolique. Désormais, quand se rapproche l'heure de l'exécution, les choses changent. Le sentiment de vengeance reste intact parmi la population mais la décision du tribunal d'exécuter une femme provoque une onde choc qui dépasse les clans.

Immortaliser la mise à mort d'une femme

Pour la première fois, le gouvernement fédéral des Etats-Unis va tuer une femme.

Le 7 juillet 1865, Mary Surrat est menée à la sentence avec les condamnés Powell, Herold et Atzerodt. Un photographe a été dépéché pour "immortaliser" cette mise à mort.



Le bourreau lui attache les bras derrière le dos, puis les jambes. Il lui enfile une cagoule avant de lui passer la corde au cou. Au moment où la trappe va s'ouvrir elle dit : "Je souhaite dire aux gens que je suis innocent." La trappe s'ouvre. Après quelques soubressaults, c'est fini. Son cadavre reste ainsi suspendu une vingtaine de minutes.

Elle repose aujourd'hui non loin de son principal accusateur, John M. Lloyd.



Mary Surrat, depuis lors, reste à jamais vivante dans la mémoire américaine. On ne compte plus les ouvrages qui évoquent son histoire. Etait-elle coupable ? Savait-elle ? A-t-elle participé au complot qui a coûté la vie à Abraham Lincoln, 16ème président des Etats-Unis ?



Epilogue : John, son fils, est arrêté en 1866. Son procès commence le 10 juin 1867. Il reconnaît son implication dans le projet d’enlèvement de Lincoln, mais nie avoir eu connaissance du complot d’assassinat, comme il nie le fait que sa mère ait pu participer à un tel complot. Le 10 août, le gouvernement fédéral finit par abandonner toutes les charges retenues contre lui. Et John Surrat est relâché. Dès lors, il va monnayer son histoire et entreprendre une tournée de conférences publiques pour évoquer le complot contre Lincoln. Il mourra le 21 avril 1916 dans son lit, victime d'une pneumonie.