Détenue en Italie, Rokia Traoré va être extradée en Belgique

C'est un conflit ouvert qui dure depuis bientôt six ans. En 2018, la chanteuse se sépare de son compagnon Jan Goossens et emmène sa fille au Mali, chez sa grand-mère maternelle. Elle est censée passer les vacances d'été 2019 avec son père mais Rokia Traoré ne le fait pas. Elle accuse son compagnon d'attouchement sexuels sur leur enfant. Depuis, la petite fille de cinq ans à l'époque, est restée au Mali et n'a jamais revu son père qui en la garde alternée comme l'a décidé un tribunal belge. Ce qui est un drame familial prend une dimension politique et diplomatique.

Relire La chanteuse franco-malienne Rokia Traoré a rejoint le Mali malgré son contrôle judiciaire

Rokia Traoré "devra être transférée en Belgique dans les 10 jours à compter d'aujourd'hui", a déclaré son avocate italienne, Maddalena Claudia Del Re, dans un message transmis à l'AFP à l'issue d'une audience ce 26 septembre devant la cour d'appel de Rome.

La chanteuse et guitariste, qui avait été condamnée par défaut en octobre 2023 à deux ans de prison dans cette affaire, avait été arrêtée en juin à l'aéroport Fiumicino de Rome, où elle venait d'atterrir pour donner un concert dans le cadre d'un festival au Colisée de Rome. Depuis, elle a été incarcérée à la prison de Civitavecchia, près de Rome. Son avocate avait en vain demandé les arrêts domiciliaires.

Relire Justice : quel sort pour l'artiste malienne Rokia Traoré détenue à Rome ?

Maître Del Re avait aussi fait appel à la Cour européenne de justice pour demander que sa cliente ne soit pas extradée en Belgique, comme elle l'avait confié à l'hebdomadaire italien Vanity Fair en août 2024.

Le parquet de Bruxelles avait indiqué que "l'arrestation de Mme Traoré en Italie fait suite à une décision du tribunal correctionnel de Bruxelles du 18 octobre 2023 ayant condamné l'intéressée, par défaut, à une peine de deux ans d'emprisonnement du chef de non-représentation d'enfant" à la personne en ayant la garde.

Rokia Traoré avait été arrêtée en mars 2020 à Paris en vertu d'un mandat d'arrêt européen, car un tribunal belge lui avait ordonné de rendre sa fille au père belge de l'enfant, Jan Goossens. En dépit d'une interdiction de quitter la France, elle s'était envolée avec sa fille pour le Mali.

Revoir Mali : Rokia Traoré incarcérée, ses amis se mobilisent

Après l'annonce de la décision de la justice italienne, l'avocat belge de Jan Goossens, Sven Mary, a indiqué à l'AFP que son client espérait "obtenir des solutions constructives pour le bien-être et dans l'intérêt de sa petite fille" . L'enfant vit "maintenant depuis des mois sans ses parents, ce qui ne peut en aucun cas être bon pour elle", a-t-il ajouté. "Il est souhaitable de garantir à la petite une éducation par les deux parents".

Outre sa carrière musicale, Rokia Traoré est également connue pour son soutien aux réfugiés. Elle est devenue une ambassadrice de l'ONU pour les réfugiés en 2015.