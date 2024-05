Deux femmes devant la justice russe : le procès du "féminisme radical"

Fin 2023, une vingtaine de personnalités russes de la culture, dont des artistes, des réalisateurs et des écrivains, appelaient à leur libération. En France, le 13 octobre, le site d'actualité Desk Russie organisait un débat autour du spectacle de Svetlana Petriitchouk et Evguenia Berkovitch, à Paris, avec l'écrivain Dmitri Gloukhovski, la metteuse en scène Macha Makeïeff, le traducteur Antoine Nicollen et l'actrice Macha Méril.

Sur la liste des "terroristes et extrémistes"

Depuis le début de l'assaut contre l'Ukraine, en février 2022, la répression vise toute critique du régime. Une épuration est à l'oeuvre dans les milieux culturels, sommés de se plier au discours patriotique et militariste du Kremlin. Avant son arrestation, Evguénia Berkovitch, reconnue dans les milieux d'avant-garde et ancienne élève de Kirill Serebrennikov, s'était publiquement prononcée contre l'offensive en Ukraine.

La pièce Finist, le clair faucon avait pourtant été chaleureusement saluée par la critique et le public au moment de sa sortie et reçu deux "Masques d'or" en 2022, la principale récompense du théâtre en Russie, équivalent des Molières en France mais pour tous les spectacles vivants.

En détention provisoire depuis plus d'un an, Evguénia Berkovitch a réclamé en vain pendant de multiples audiences son assignation à résidence, pour pouvoir s'occuper de ses deux enfants. A la mi-avril, les deux femmes ont été inscrites sur la liste des "terroristes et extrémistes" établie par les autorités russes, avant même leur procès.

Evguénia Berkovich, à gauche, et Svetlana Petriïtchouk avant leur audience au tribunal de Moscou du 6 septembre 2023.

AP Photo/Alexander Zemlianichenko

"Non à la guerre"

Evguénia Berkovitch avait déjà été condamnée à 11 jours de détention, après avoir manifesté contre l'offensive russe en Ukraine, en sortant seule dans la rue avec une pancarte sur laquelle il était écrit "non à la guerre" le 24 février 2022, le jour même du début de l'assaut. Elle avait aussi écrit des poèmes dénonçant cette attaque.

Comme Evguénia Berkovitch, des milliers de personnes en Russie ont subi la répression du pouvoir, allant d'amendes à de très lourdes peines, après s'être publiquement opposées au conflit ou à Vladimir Poutine. Quasiment toutes les figures de l'opposition sont en prison ou en exil, certaines comme Alexeï Navalny sont mortes.

Le 20 mai 2024, un tribunal militaire de Sibérie a ainsi condamné à vingt-cinq ans de prison un homme, Ilia Babourine, accusé de "terrorisme" et "haute trahison" pour avoir tenté d'incendier un centre de recrutement militaire. Lui a dénoncé des accusations "délirantes".

