Deux Kenyanes se lancent dans un pari fou : réhabiliter et "décoloniser" les bibliothèques de Nairobi

Ngugi wa Thiong'o, auteur de Enfant, ne pleure pas (Weep not Child) sur l'indépendance du pays, est le plus grand écrivain vivant kenyan. Il est souvent absent des rayons des bibliothèques de Nairobi. TV5MONDE

Elle est l'un des rare vestige de l'ère coloniale britannique nichée au coeur de Nairobi. Dans les salles de la biblotheque Mcmillan, ouverte en 1931, le temps semble s'être figé. Wanjiru Koinange, écrivaine, et Angela Wachuka éditirice désirent réveiller cette belle endormie pour donner accès à la littérature africaine au plus grand nombre.L'idée est de rendre ce lieu plus attractif. "A terme, le bâtiment ressemblera exactement à ce à quoi une bibliothèque à Nairobi en 2018 doit ressembler. Collections digitales, œuvres d'art d'artistes locaux, livres d'écrivains locaux, événements, lectures, cafés", explique Wanjiru Koinange, écrivaine.Les collections de la biblothèque se sont en effet arretées aux grands écrivains européens ou nord-américains, publiés avant l'indépendance du Kenya en 1963. Les deux femmes entendent enfin réparer une inustice : donner une place aux romanciers kenyans et africains. "Pour moi, en tant qu'éditrice, l'une des principales préoccupations est de savoir où le travail que vous avez produit va vivre et comment il va être expérimenté par les gens, où ce travail va-t-il être archivé, où sera-t-il accessible au public", estime Angela Wachuka, éditrice. La scène littéraire à nairobi souffre d'un manque de libraires entre autres pour assurer une meilleur distribution des jeunes écrivains. Le contact direct entre écrivains et public dans un lieu dédié pourrait creér un nouveau marché pour les éditeurs.Wanjiru et Angela ne comptent pas s'en tenir à la bibliothèque McMillan elles veulent égalementi réhabiliter deux autres bibliothèques de quartier à Nairobi. Comme celle ci où les usager viennent plus pour y trouver du calme et une connexion internet que pour y consulter des ouvrages. "Je dois avouer qu'il n'y a pas de livres récents ici, c'est assez difficile de consulter des livres d'actualité", indique Bernard Ouma Ogutu, usager de la bibliothèque.Une collecte de fond sera lancée en septembre pour faire de ces trois bibliothèques les nouveaux centres dela vie culturelle de Nairobi.