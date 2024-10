Inégalités

Deux milliards de femmes et de filles dans le monde n’ont accès à aucune forme de protection sociale, selon ONU Femmes

Femmes de plus en plus fragilisées pendant leur maternité, de plus en plus impactées par la flambée des prix des denrées alimentaires... Dans un rapport, ONU Femmes pointe la persistance des inégalités femmes-hommes en termes de protection sociale.

Le dernier rapport phare d'ONU Femmes révèle un écart croissant entre les hommes et les femmes en matière de protection sociale - l'ensemble des politiques comprenant les prestations en espèces, la protection contre le chômage, les pensions et les soins de santé - laissant les femmes et les filles plus vulnérables à la pauvreté.

Publié à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, le 17 octobre, le rapport montre que deux milliards de femmes et de filles n'ont accès à aucune forme de protection sociale. Si les niveaux de protection sociale ont augmenté depuis 2015, les écarts entre hommes et femmes se sont creusés dans la plupart des régions en développement, ce qui laisse penser que les progrès récents ont davantage profité aux hommes qu'aux femmes, relèvent les auteur.trice.s de ce rapport.

La maternité en danger

Le rapport montre l'état lamentable de la protection de la maternité dans le monde. Malgré les progrès réalisés, plus de 63 % des femmes dans le monde accouchent encore sans avoir accès à des prestations de maternité, ce chiffre atteignant 94 % en Afrique subsaharienne.

L'absence de soutien financier pendant le congé de maternité ne place pas seulement les femmes dans une situation économique défavorable, elle compromet également leur santé et leur bien-être ainsi que ceux de leurs enfants, perpétuant ainsi la pauvreté d'une génération à l'autre.

Une sage-femme de Save the Children fait passer un examen prénatal à Zarmina, 25 ans, enceinte de cinq mois, dans la province de Jawzjan, dans le nord de l'Afghanistan, le dimanche 2 octobre 2022. ©Save the Children via AP

"Une nature sexospécifique" de la pauvreté

Le rapport brosse un tableau sombre de la nature sexospécifique de la pauvreté. Les femmes et les filles sont surreprésentées parmi les pauvres à tous les stades de la vie, les écarts les plus importants étant observés pendant les années de procréation. Les femmes âgées de 25 à 34 ans sont 25 % plus susceptibles de vivre dans des ménages extrêmement pauvres que les hommes de la même tranche d'âge.

Les conflits et le changement climatique exacerbent cette inégalité. Les femmes vivant dans des contextes fragiles sont 7,7 fois plus susceptibles de vivre dans l'extrême pauvreté que celles vivant dans des environnements non fragiles.

Dans le secteur agricole, les femmes gagnent 18,4% de moins que les hommes et 45,6% d’entre elles n’ont pas accès à des combustibles propres. D’ici 2050, 158 millions risquent de tomber dans la pauvreté. Ces chiffres illustrent les inégalités profondes qui persistent.

Le potentiel de la protection sociale pour l'égalité des sexes, la résilience et la transformation est énorme. Pour l'exploiter, nous devons centrer la dignité, l'action et l'autonomisation des femmes et des filles à chaque étape du processus - de la conception des politiques et des programmes à leur mise en œuvre et à leur financement. Sarah Hendriks, ONU femmes

Les risques et les vulnérabilités spécifiques au genre sont souvent négligés à la suite de chocs. Par exemple, les taux d'inflation très élevés enregistrés depuis 2022, qui ont entraîné une flambée des prix des denrées alimentaires et de l'énergie, ont frappé les femmes de plein fouet. Pourtant, sur près de 1 000 mesures de protection sociale adoptées par les gouvernements de 171 pays dans les mois qui ont suivi, seules 18 % visaient la sécurité économique des femmes, révèle le rapport.

"Le potentiel de la protection sociale pour l'égalité des sexes, la résilience et la transformation est énorme. Pour l'exploiter, nous devons centrer la dignité, l'action et l'autonomisation des femmes et des filles à chaque étape du processus - de la conception des politiques et des programmes à leur mise en œuvre et à leur financement", estime Sarah Hendriks, directrice de la division des politiques, des programmes et des affaires intergouvernementales d'ONU Femmes, en présentant le rapport lors d'un événement organisé conjointement avec le Département des affaires économiques et sociales des Nations unies.

L'église chrétienne New Birth, dans le quartier de Catia à Caracas, au Venezuela distribue une fois par semaine plus de 100 repas gratuits aux enfants à faibles revenus, aux femmes enceintes et aux personnes âgées, ici le mercredi 8 juin 2022.. ©AP Photo/Ariana Cubillos

Le changement climatique accélère les inégalités persistantes en matière de pauvreté. 1 femme sur 10 dans le monde vit dans l'extrême pauvreté.

Le nombre de femmes et de filles vivant dans des zones de conflit a doublé depuis 2017. Aujourd'hui, plus de 614 millions de femmes et de filles vivent dans des zones de conflit.

Dans les zones de conflit, les femmes sont 7,7 fois plus susceptibles de vivre dans l'extrême pauvreté.

En raison du changement climatique, 236 millions de femmes et de filles supplémentaires souffriront de faim d'ici 2030, soit deux fois plus que les hommes (131 millions).

En âge de travailler, seulement 61 % des femmes font partie de la population active, contre 90 % des hommes.

Des progrès mais ...

Avec des contributions du monde universitaire, de la société civile et du système des Nations unies, notamment de l'Organisation internationale du travail, le rapport met en lumière des exemples de progrès.

Des pays comme la Mongolie ont étendu les avantages du congé de maternité aux travailleurs informels, y compris les éleveurs et les travailleurs indépendants, tout en renforçant le congé de paternité pour soutenir l'égalité des sexes dans les responsabilités de soins.

Dans des pays comme le Mexique et la Tunisie, des mesures ont été prises pour inclure les travailleurs domestiques dans les systèmes de sécurité sociale. Au Sénégal, le régime national d'assurance maladie a étendu et adapté ses services pour répondre aux besoins des femmes rurales, avec le soutien d'ONU Femmes.

Ces initiatives démontrent le potentiel de transformation des systèmes, des politiques et des programmes de protection sociale qui sont sensibles au genre, indique le rapport d'ONU femmes.

L'entraîneur Isabelle Sambou, 43 ans, double championne olympique et neuf fois championne d'Afrique de lutte, de dos à la caméra, parle à des jeunes femmes avant un entraînement de lutte à Mlomp, dans le sud du Sénégal, mercredi 10 juillet 2024. ©AP Photo/Sylvain Cherkaoui

