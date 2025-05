Disparition de Koyo Kouoh, grande dame de l'art contemporain

"La Biennale de Venise apprend avec consternation la nouvelle de la disparition soudaine et prématurée de Koyo Kouoh, commissaire de la Biennale d'art contemporain de Venise 2026, a indiqué l'institution dans un communiqué. Sa disparition laisse un vide immense dans le monde de l'art contemporain et dans la communauté internationale des artistes, des conservateurs et des chercheurs qui appréciaient son extraordinaire engagement intellectuel et humain."

Suisso-Camerounaise, Koyo Kouoh, est morte à Bâle en Suisse dans la nuit du vendredi 9 mai 2025. Elle devait devenir la prochaine commissaire de la Biennale d'art contemporain de Venise 2026, première femme africaine nommée à ce poste.

"Une championne du panafricanisme"

A la tête d'un des principaux musée d'art contemporain du continent africain, le Zeitz-MOCAA en Afrique du Sud, depuis six ans, Koyo Kouoh a également fondé un centre d'art à Dakar, au Sénégal.

Le récit du continent a été largement défini par d'autres et c'est encore le cas. Koyo Kouoh

Avec elle, la Biennale avait choisi une championne du panafricanisme, une "évidence" selon l'institution italienne, et même une championne du pandiasporisme.

"C'est un honneur et un privilège uniques de suivre les traces d'illustres prédécesseurs dans le rôle de directrice artistique et de créer une exposition qui, je l'espère, aura un sens pour le monde dans lequel nous vivons en ce moment et, plus important encore, pour le monde que nous voulons construire", avait réagi Koyo Kouoh à l'annonce de sa nomination.

Elle avait expliqué à l'AFP l'année passée son attachement à ce qu'elle appelle les "géographies noires", voyant les influences "indéniables" dans le monde entier de la "culture noire", des Etats-Unis au Brésil, dont était d'ailleurs originaire son prédécesseur Adriano Pedrosa, à la tête de la Biennale 2024. "Le récit du continent a été largement défini par d'autres et c'est encore le cas", livrait-elle depuis les silos à blés du port du Cap reconvertis en incontournable musée du continent.

"Il faut arrêter d’avoir une image dépréciée de nous-mêmes, répétait-elle. Il n’y a rien de diminutif dans l’adjectif africain. L’Europe et l’Amérique, on s’y cogne pendant des années et on nous dévisage avant de nous laisser entrer. Je me fiche qu’on me laisse être ou pas à leur table". Une citation rapportée par le quotidien Le Monde dans un article qui rend hommage à cette "grande passeuse d'art", rappelant qu'"elle s’était imposée comme l’une des plus importantes commissaires d’exposition africaines".

Nos histoires sont tellement sous la pression de cette trinité : l'esclavage, la colonisation, l'apartheid, qu'il faut se libérer de cette temporalité. Koyo Kouho

En Février 2025, Koyo Kouoh était la commissaire d'une exposition inédite à Bozar, le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles : "When We See Us", qui explorait la peinture figurative africaine à travers plus de 150 oeuvres réalisées par une centaine d'artistes, de toutes les générations et toutes les origines. "J'étais très intriguée, voire très dérangée par comment la peinture figurative africaine ou panafricaine était présentée ces dix dernières années avec un regard très restreint", confiait-elle à nos journalistes lors d'un reportage de TV5monde. "Nos histoires sont tellement sous la pression de cette trinité : l'esclavage, la colonisation, l'apartheid, qu'il faut se libérer de cette temporalité", concluait-elle.

Une formation bancaire

Koyo Kouoh a grandi à Douala, la plus grande ville du Cameroun, avant de s'installer en Suisse à l'âge de 13 ans. Elle rejoint à Zurich sa mère qui l'élève seule. La jeune femme suivra une formation bancaire et commerciale. Un article de BBC.com rapporte qu'elle a aidé des femmes migrantes en tant que travailleuse sociale avant de commencer à s'immerger dans le monde de l'art.

Celle que le New York Times désignait en 2015 comme "l’une des plus importantes conservatrices d’art d’Afrique" a reçu le Grand prix suisse d'art/Prix Meret Oppenheim en 2020. Dans le même journal, elle confiait en 2023, "Je suis fondamentalement pas intéressée par le profit".

En 1990, elle devient la maman d'un garçon, une expérience qu'elle qualifie de "profondément transformatrice", elle adopte ensuite trois autres enfants. Elle quitte Zurich en 1996 pour retourner sur le continent. Elle travaillera comme conservatrice à Dakar, la capitale sénégalaise, avant de fonder Raw Material Company, un centre d'art expansif et indépendant.

L'art africain au coeur

Grande défenseure de l'art africain, elle aurait dû devenir la deuxième commissaire de la Biennale d'art contemporain de Venise issue du continent africain. Le Nigériano-Américain Okwui Enwezor, mort en 2019, est le seul à l'avoir précédée quand il avait dirigé la 56e édition en 2015.

Depuis l'annonce de son décès, le monde de l'art lui rend unanimement hommage. Otobong Nkanga, artiste nigérian, salue "la défunte conservatrice, source de chaleur, de générosité et de brillance". "J'ai le cœur brisé en apprenant le décès de Koyo Kouoh. Conservatrice visionnaire, leader culturel et avocate inébranlable de l'art africain contemporain, Koyo Kouoh a transformé le monde de l'art mondial et son impact se fera sentir pendant des générations.", écrit sur X la photographe ougandaise Sarah Waiswa.

Quand j'ai besoin d'être inspirée, je vais dormir ! Koyo Kouho

Grande amatrice de whisky sours, qu'elle dégustait en écoutant le groupe Massive Attack, elle aimait dire, non sans ironie : "Quand j'ai besoin d'être inspirée, je vais dormir". La voici désormais endormie, inspirée pour l'éternité.

