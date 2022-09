Double récompense d’Alice Diop à la Mostra de Venise : "Nous ne nous tairons plus"

"Le silence ne nous protégera pas. Nous ne nous tairons plus". Voilà les mots de la cinéaste française Alice Diop après sa double récompense à la 79ème édition du festival de film la Mostra de Venise ce dimanche 12 septembre. Elle cite ici la poétesse Audrey Lord, parlant des femmes noires, auxquelles elle rend hommage dans son dernier film.



Jusqu'ici spécialisée dans le documentaire, la réalisatrice se lance dans la fiction. Saint-Omer (2022) s’inspire d'une histoire vraie de procès d’infanticide, l’affaire Fabienne Kabou."J’ai utilisé un fait divers d'apparence sordide pour aller questionner quelque chose de beaucoup plus vaste : le rapport que toutes les femmes et tous les hommes ont avec la maternité", s'est-elle confiée.

Alice Diop, du documentaire à la fiction Née en 1979 de parents sénégalais, Alice Diop a grandi à Aulnay-sous-Bois en banlieue parisienne avant de se lancer dans des études d'histoire puis de sociologie, qui l'ont conduite à l'atelier documentaire de la prestigieuse école de cinéma Fémis.



Son film Vers la tendresse (2017) est lauréat dans la catégorie du meilleur court métrage aux Césars 2017. Lors de la remise de son prix, Alice Diop le dédie aux victimes de violences policières, citant Zyed et Bouna, Théo et Adama Traoré.



Elle revient en 2021 avec Nous (2021), un documentaire qui dresse un portrait oblique de la France au miroir de la banlieue parisienne, en suivant le tracé du RER B. Il remporte le prix du meilleur film de la section Encounters à la Berlinale en 2021. En 2022, elle passe à la fiction avec Saint-Omer (2022), pour lequel elle vient de recevoir deux Lions d'argent à la Mostra de Venise. Le film sort le 23 novembre dans les salles françaises.

Une première fiction issue d’un fait divers réel

Dans la fiction, Rama, romancière d’une trentaine d’années, assiste au procès de Laurence Coly à la Cour d'assises de Saint-Omer. Cette dernière est accusée d'avoir tué son bébé de 15 mois en l'abandonnant sur une plage du nord de la France, à marée montante.

Le film se concentre sur le déroulé du procès, auquel Alice Diop a réellement assisté dans la réalité. "J'ai été obsédée par cette histoire dès le départ (...) j'ai vraiment été très bouleversée, sidérée, traversée par beaucoup de choses assez intimes sur mon rapport à la maternité."



"Toutes les femmes présentes au procès ont été percutées par quelque chose de très, très intime", affirme-t-elle.

Effectivement, ce ne sont pas des figures de femmes noires qu'on a l'habitude de voir (...) mais c'est aussi là où nous sommes et, en fait, c'est là où je suis.Alice Diop, réalisatrice.

Un film féministe

L'accusée, "est une femme d'une énorme complexité (...) ce n'est pas une femme qui suscite forcément la compassion, c'est une femme extrêmement puissante, mais qui est aussi monstrueuse, qui est aussi pathologiquement folle, qui a des travers, qui a des zones d'ombre, qui n'est pas univoque", explique-t-elle.

"Cela a été un vrai plaisir de créatrice que de donner à voir (...) la complexité d'une femme comme Laurence et de déciller les imaginaires sur ce qu'est une femme noire", explique la réalisatrice.



"Une femme noire, ça peut être une intellectuelle (...) effectivement, ce ne sont pas des figures qu'on a l'habitude de voir, ce n'est pas là où nous attend, mais c'est aussi là où nous sommes et, en fait, c'est là où je suis".



Un combat féministe que la réalisatrice prolonge au-delà de son art. En tant que membre du collectif 50/50 pour l'égalité hommes/femmes dans le cinéma, elle est attentive à la place des femmes dans cette industrie.