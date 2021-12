E comme écriture inclusive, avec Eliane Viennot

"Ecriture inclusive" : alors que certain-e-s crient au scandale voire à l'hérésie, d'autres au contraire y voient un rééquilibrage nécessaire en faveur de l'égalité femmes-hommes; dans tous les cas, son apparition au cours de ces dernières années suscite un très "vif" débat. Si des médias ou administrations ont tout doucement décidé de la conjuger à la sauce allégée, d'autres en revanche la boudent voire la mettent directement à la poubelle, à l'instar de l'Académie française.



Du côté des autorités, même son de cloche. "La langue française ne doit pas être triturée ou abîmée", affirmait Jean-Michel Blanquer dans un entretien au JDD le 2 mai 2021, tout en rappelant à notre bonne mémoire la circulaire d’Edouard Philippe, l'ancien premier ministre, qui, en 2017, interdisait tout simplement l’usage administratif de l’écriture inclusive. Dans une circulaire publiée récemment au Bulletin officiel, le ministre de l'Education soutient que cette graphie "constitue un obstacle à la lecture et à la compréhension de l’écrit".

L'écriture inclusive, c'est quoi exactement ?



C'est une forme de #communication qui contourne le masculin générique pour donner la même visibilité aux femmes, aux hommes et aux personnes non binaires.



Eliane Viennot, elle, la défend et intervient régulièrement pour dénoncer l'impact de la langue française version patriarcale sur la place des femmes dans la société française à travers sa propre langue.Pour célébrer ses dix ans, Terriennes a voulu mettre les points sur les i tout en s'interrogeant sur l'usage de cette écriture et ces "terribles" et si peu populaires points médians et autres règles de l'écriture inclusive.c'est un nouveau mot pour quelque chose qui est plus ancien, qui est le langage non sexiste, le langage égalitaire, paritaire. C'était la même chose, avec un versant oral et un versant écrit.Depuis 4 ans, on peut dire que le grand public a enfin entendu parler de cet effort pour se débarrasser des usages sexistes qui existent dans notre langage.L'exemple le plus courant, en lisant n'importe quel article ou en regardant n'importe quel reportage, on va voir que lorsqu'on parle d'une population prétendument mixte on parle d'elle au masculin, on va dire que "les étudiants sont en grève", que les commerçants sont mécontents, etc... C'est l'usage de ce qu'on appelle le masculin générique, c'est ce qui est le plus lourd à changer, parce que c'est très facile de dire les étudiants et les étudiantes, si on parle des deux populations.Non, ça n'a pas toujours existé et surtout ça dépend de qui on parle, des époques. Autrefois, quand on parlait de la politique ou des étudiants, évidemment on ne parlait que des hommes puisqu'il n'y avait que des hommes qui faisaient de la politique et qui pouvaient étudier ! Mais quand on parlait autrefois, de l'actualité ou des réglements de métier, les mots féminins sont là, absolument ! Surtout quand les textes sont précis, juridiques par exemple. Si ça concerne les femmes, tous les termes les concernant existent dans les discours et les écrits.Non, ce n'est pas lié à la langue française, c'est un phénomène dans tous les pays occidentaux qu'on observe depuis une cinquantaine d'années. On a remarqué que là où l'on avait décrété l'égalité des sexes n'entraîne pas mécaniquement l'égalité. Donc on a réfléchi à ce que fait blocage : les traditions, les mentalités, la culture ou le langage. C'est un effort qu'on observe dans tous les pays. Cela ne prend pas la même forme en anglais, espagnol, russe, roumain ou en français mais c'est la même idée qui est derrière, et qui est appelée de différentes façons. En général, "non sexiste" c'était ce qui était le plus répandu, mais maintenant on a "inclusif" qui est équivalent.L'Académie française, depuis qu'elle existe, travaille à masculiniser la langue française donc c'est assez normal qu'elle se soit opposée à la démasculinisation à laquelle nous travaillons depuis une quarantaine d'années. C'est normal parce que la langue française a été masculinisée pour accompagner la domination masculine dans une époque où rien n'était égal, le droit était inégal, les coutumes étaient inégales... Les gens de l'Académie ont voulu que la langue suive mieux qu'elle ne le faisait, car elle est parfaitement capable d'exprimer l'égalité. Donc maintenant que nous travaillons sur ce terrain, qui est peut-être un des derniers à avoir émergé comme terrain de lutte répertorié, et bien les opposants à l'égalité sont très arc-boutés contre les personnes qui travaillent sur ce terrain. Evidemment, ce sont des gens qui ne peuvent plus s'opposer au fait que les femmes votent, vont à l'université, font tous les métiers, qu'elles ouvrent des comptes en banque sans avoir besoin de l'autorisation de leur mari, mais pour la question de la langue comme aussi pour la question de la liberté sexuelle, il y a encore des gens qui trouvent que ça ne va pas et que les femmes ne devraient pas être autonomes.Oui, les termes désignant les métiers les professions et les fonctions supérieures qui étaient ceux qui gardés au masculin de manière très jalouse, et bien maintenant on les dit au féminin. Et l'Académie a fini par reconnaitre cet usage. Car oui, c'est normal, c'est comme ça que fonctionne la langue française, elle veut qu'on parle des femmes au féminin et des hommes au masculin. Donc l'Académie a fini par reconnaitre il y a 2 ans le bon fonctionnement de la langue, ce qu'elle aurait pu faire avant !Pour aller vers un langage égalitaire, il existe des néologismes. Il n'y a pas juste le travail sur les noms féminins, les accords, ou le fait de ne plus dire les droits de l'homme etc... On a créé un certain nombre de néologismes comme "iel" qui veut dire "il" et "elle", ça fonctionne très bien au pluriel plutôt que dire "elles et ils sont en grève" on peut dire "ielles sont en grève", ça fonctionne mais ça ne marche pas partout car il faut des accords. Ces néologismes ne prennent pas très vite. Mais on est dans ce moment où on tente des choses, à la fois en puisant dans des anciennes ressources de la langue et des mots nouveaux. Et puis on verra, si ça prend ou non, pas besoin de s'énerver ou de se scandaliser, on verra à l'usage si le grand public francophone les trouve utiles ou pas !

Terriennes a dix ans, s'il y avait une chose à retenir sur la fémininisation de la langue française au cours de ces dix dernières années, quelle serait-elle ?

Moi ne je parle pas de féminisation de la langue française, je parle de reféminisation. et démasculinisation, ce qui n'est pas pareil, car encore une fois, la langue française sait se débrouiller avec l'égalité. Je dirais que depuis 4 ou 5 ans, on a fait énormément de progrès. Le sujet qui était réservé à de tous petits groupes, aux linguistes, aux féministes a vraiment explosé sur la scène publique. Beaucoup de gens se sont emparés de ce sujet qu'ils ne connaissaient pas. Aujourd'hui, on a des entreprises qui forment leur personnel, on a des collectivités qui ont décidé de s'adresser en langage égalitaire au public. Sans parler de la reconnaissance par l'Académie du fait que nous avons raison.

Si on donne rendez-vous dans 10 ans, quel voeu feriez-vous ?

J'espère que assez rapidement l'école va se saisir de ces nouvelles manières d'envisager l'égalité. Et que l'on va à nouveau enseigner toutes les techniques qui sont dans la langue française. Je travaille beaucoup pour l'abandon de l'enseignement de la règle dite du masculin qui l'emporte sur le féminin parce qu'elle fait des ravages, ce n'est pas juste une règle de grammaire, c'est une règle sociale qui fait des ravages et vu que nos ancêtres savaient faire autrement, vu que nous savons faire autrement, que notre langue possède des ressources pour faire autrement, j'espère que cela va reculer. Il y a aussi le masculin générique, puisqu'il n'est pas générique, il est hégémonique, enous allons nous mettre véritablement à parler des Françaises et des Français, des téléspectateurs et téléspectatrices avec si possible les meilleures techniques quand on veut à l'écrit faire des abréviations, ce qui est selon moi est une chose secondaire. L'essentiel est d'abord l'oral. Il faut que les mots féminins réapparaissent et soient utilisés dans les textes et les discours qui parlent de population mixtes.