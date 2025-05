Elon Musk : le pouvoir, l'argent, les femmes et les enfants

"Elongate", paternalité multiple, discours misogyne sur X, politique pronataliste et autres accointances avec les masculinistes... Comment définir Elon Musk et son rapport aux femmes ?

Les messages dégradants envers les femmes se multiplient sur X depuis son rachat par Elon Musk, lui-même masculiniste convaincu. Une rhétorique qui s'est encore accélérée depuis son soutien à Donald Trump et son arrivée dans l'équipe du président américain.

Dans sa vie "privée", le milliardaire père -d'au moins- 14 enfants, prône un discours pronataliste, seule manière selon lui de sauver l'humanité. Plusieurs médias le décrivent cherchant sans cesse de nouvelles procréatrices pour ses futurs enfants, contre argent et sous contrat. Quant à son attitude en tant que patron vis à vis de ses salariées, elle semble elle aussi poser problème et lui a valu déjà plusieurs plaintes.

Silhouette d'Elon Musk lors d'une manifestation contre Tesla, le 29 mars 2025, à Seattle. © AP Photo/Lindsey Wasson

"Elongate"

En 2022, Business Insider révélait qu’Elon Musk avait montré "son pénis en érection" à une hôtesse de l’air travaillant pour SpaceX dans une affaire devenue le "Elongate". Des affirmations démenties par le patron de Space X, qui lui aurait tout de même versé 250 000 dollars, précise Le Parisien. Comme le rappelle le site Insider , les faits remonte à 2016. Une femme explique que son amie hôtesse de l'air chez SpaceX s'est vue recommander une formation de masseuse afin de voler sur le jet privé du multimilliardaire. C'est lors d'un massage dans la cabine privée du jet que l'événement se serait déroulé. Le sexe en érection, il aurait commencé à la toucher. Puis il lui aurait proposé de lui acheter un cheval (l'hôtesse est passionnée d'équitation) si elle "en faisait plus". Ce qu'elle aurait donc refusé.

Dans une enquête du Wall Street Journal , une ancienne salariée de Space X, qui a quitté l’entreprise en 2013, affirme qu’il lui aurait demandé de porter ses enfants à plusieurs reprises. En juin 2024, huit anciens ingénieurs ont déposé plainte devant un tribunal de Los Angeles. Le milliardaire libertarien "dirige son entreprise à l’âge des ténèbres - traitant les femmes comme des objets sexuels à évaluer en fonction de la taille de leur soutien-gorge, bombardant le lieu de travail de badinages sexuels obscènes", détaille le texte de la plainte.

Tesla a également fait l’objet d’accusations de harcèlement sexuel. Une femme a rendu public son quotidien chez Tesla, à Fremont : "Presque tous les jours, durant trois ans, mes collègues femmes et moi subissions une objectification sexuelle, des menaces, des attouchements ou encore des propositions indécentes dans les lignes des ateliers".

Le magnat a toujours nié en bloc ces accusations.

En marche avec masculinistes

Le patron de X a révisé les règles de modération sur le réseau social, laissant libre cours à une parole haineuse de plus en plus débridée, "y compris contre les femmes". "Rien d'étonnant, au regard du corpus idéologique d'extrême droite" dont l'homme d'affaires fait la promotion lui-même, y compris sur son propre compte, "qui comporte évidemment un discours dévalorisant pour les femmes", relève Tristan Mendès France, maître de conférences associé à l’université Paris Diderot, pour TF1info. Selon l'expert, le milliardaire appartient même à une vraie "culture masculiniste numérique", abreuvé aux mèmes moquant les femmes, dans le sillage du populaire forum 4chan .

A titre d'exemple, le slogan "Your body, my choice" ("Ton corps, mon choix") repris en boucle au cours de la campagne et depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche. "C'est la victoire d'une culture ultra-conservatrice qui a emmené Donald Trump au pouvoir, et toutes ces mouvances masculinistes ont profité de ce souffle, ajoute Tristan Mendès France. C'est une opportunité historique pour elles de se déployer et de se normaliser, et les réseaux sociaux accélèrent le mouvement."

Elon Musk présente un chèque d'un million de dollars, le 30 mars 2025 à Green Bay, dans le Wisconsin. © AP Photo/Jeffrey Phelps

Les femmes de sa vie

Plusieurs femmes ont compté dans sa vie. A commencer par sa mère, Maye Musk, 79 ans elle fut finaliste du concours Miss Afrique du Sud en 1969. Tosca Musk est la sœur d'Elon Musk. Née, comme son frère, en Afrique du Sud, cette dernière est réalisatrice et productrice de films. Tosca et Elon Musk ont quatre autres frères et soeurs : Asha Rose Musk, Elliot Rush Musk, Kimbal Musk, Alexandra Musk.

Elon Musk, à droite, son fils X Æ A-Xii, et sa mère Maye Musk traversent la pelouse sud de la Maison Blanche après être arrivés avec le président Donald Trump à bord de Marine One, dimanche 2 mars 2025, à Washington. © AP Photo/Mark Schiefelbein

Justine Wilson est la première femme d'Elon Musk. Devenue romancière, la jeune femme d'origine canadienne a rencontré l'entrepreneur sur les bancs de la fac. Ils ont été mariés de 2000 à 2008. Après un premier enfant mort en bas âge, le couple aura deux jumeaux, Griffin et Vivian, et des triplés, Kai, Saxon et Damian. Comme l'écrit Forbes, elle aurait demandé des participations dans Tesla et SpaceX lors de leur divorce, seulement Elon Musk s'est assuré qu'elle n'obtienne aucune part.

Vivian Jenna Musk est la fille d'Elon Musk et de Justine Wilson. Transgenre, cette dernière a entamé, en juin 2022, une procédure afin de changer de sexe et de patronyme. Elle souhaite désormais porter le nom de sa mère, et a souligné vouloir couper tout contact avec son père biologique. Elon Musk a eu des mots très durs vis-à-vis d’elle : "J’ai perdu mon fils Xavier. Mon fils est mort, tué par le virus woke. Et donc j’ai juré de détruire ce virus après cela". Sa fille lui a répondu par média interposé : "J’ai l’air plutôt bien pour une putain de morte".

A lire 100 jours de Trump : être transgenre aujourd'hui aux Etats-Unis

Talulah Riley est la seconde épouse d'Elon Musk. L'actrice britannique de 36 ans a épousé l'homme d'affaires en septembre 2010. Ils divorcent une première fois en janvier 2012, avant de se remarier en juillet 2013, puis de divorcer à nouveau en mars 2016.

Grimes, aliasClaire Elise Boucher, a été la compagne d'Elon Musk. Chanteuse et musicienne d'origine canadienne. Ils ont eu deux enfants. Un fils, né le 4 mai 2020, qu'ils prénommeront X Æ A-XII, et une fille, Exa Dark Siderael, née d'une mère porteuse en 2021. Ils se sont séparés en septembre 2021.

L'actuelle compagne d’Elon Musk s’appelle Shivon Zilis. Entre 2017 et 2019, elle a travaillé chez Tesla comme directrice de projet. Puis elle a intégré OpenAI en devenant la plus jeune membre du conseil d’administration jusqu’en 2023. C’est à ce poste qu’elle a rencontré Elon Musk. Shivon Zilis est actuellement directrice des opérations et des projets spéciaux chez la start-up de neurotechnologie Neuralink.

Procréatrices sous contrat

Elon Musk est le père "d’au moins" quatorze enfants conçus avec de nombreuses partenaires, des “incubatrices” avec lesquelles "il passe des contrats juridiquement contraignants, dans une conception aussi mercantile que désincarnée de la paternité", rapporte un article de The Atlantic.

Selon un article paru récemment dans le Wall Street Journal cité par le Courrier international, Elon Musk est toujours en recherche de nouvelles mères pour ses enfants, par tous les moyens : interactions sur X, messages privés, énormes sommes d’argent. Mais le milliardaire protège ses arrières : tout accord doit se faire sous un contrat assorti d’une clause de confidentialité. L’influenceuse conservatrice Ashley St. Clair raconte dans le même article qu’il lui avait proposé un forfait de 15 millions de dollars, plus 100 000 dollars par mois de pension, si elle acceptait de signer avec lui un contrat l’obligeant à garder le secret sur leur arrangement.

Le Wall Street Journal entre dans les détails de ces arrangements, qui ne seraient pas du même niveau selon les mères de ses enfants, ce que le journal baptise les “drames de harem”. Certaines auraient accès a un statut privilégié, notamment financier, comparé à d'autres. Et de citer encore Ashley St. Clair qui n'arriverait pas à obtenir de "réponse à ses SMS" ou la chanteuse Grimes, à "des messages désespérés postés sur X."

[traduction : Elon Musk a désormais suffisamment de petites mamans pour se conformer aux stéréotypes du drame impérial chinois. Grimes est la concubine bien-aimée mais provocante. Elle est la préférée de l'empereur, mais parce qu'elle refuse de se conformer, elle a été exilée, ridiculisée et trahie à plusieurs reprises. L'analogue historique de Grimes est la Consort de Perle, clairement adorée par l'empereur Guangxu, mais finalement jetée dans un puits et noyée pour avoir manqué de respect à l'impératrice douairière.]

Procréer pour sauver le monde

"Le nombre des enfants d’Elon Musk est inconnu, mais il se situe probablement bien au-dessus des quatorze bambins que l’on connaît déjà", écrit encore Le Courrier. Cette paternité multiple témoigne-t-elle d'un projet idéologique ? "Faire des enfants, c’est sauver le monde", soutenait le fondateur de Tesla et SpaceX sur X. Dans un autre tweet, l'homme aux 90 millions d’abonnés déplorait les taux de natalité faibles, qui sont, selon lui, "l'effondrement de la population dû au faible taux de natalité est un risque beaucoup plus important pour la civilisation que le réchauffement climatique."

"Ce qui caractérise (la personnalité d'Elon Musk), ce n'est pas tant la transgression que l'absence totale de limites", estime Mark Hunyadi, professeur de philosophie morale et politique à l'UCLouvain dans La Libre Belgique.

"La véritable bataille se joue entre les extinctionnistes et les humanistes", écrivait le patron de X en octobre 2023. "Une fois que vous l'avez vu, vous ne pouvez pas ne plus le voir." Pour ce fan de l'empire romain, l'enjeu est civilisationnel : "Je ne le répéterai jamais assez: il n’y a pas assez de gens". "Les positions pronatalistes de l’homme le plus riche de l’Histoire rappellent les pires discours eugénistes de l’Antiquité", lit-on dans un article publié sur le site du magazine Le Point.

La question de la famille aurait même influencé le design de la Tesla Model S en 2012, avec ses sept places (dont deux pour les enfants dans le coffre).

Si la famille constitue l'un des arguments de vente, elle s'impose comme une image de marque pour Elon Musk. Le 11 février 2025 alors que Donald Trump reprenait ses marques dans le bureau ovale de la Maison Blanche, le milliardaire venait accompagné de son fils de 5 ans, X AE A-XIi, juché sur les épaules et ne manque jamais une occasion de s'afficher avec lui lors de ses apparitions publiques.

Elon Musk porte son fils X Æ A-Xii alors qu'ils arrivent à bord d'Air Force One à l'aéroport international de Miami, samedi 12 avril 2025, à Miami. © AP Photo/Manuel Balce Ceneta

