En Arabie saoudite, coup d'arrÃªt aux droits des femmes : s'exprimer ou conduire, il faut choisir

Prominent #Saudi activists who have campaigned for women’s right to drive in the kingdom have been arrested.

Their detention comes weeks before Saudi Arabia lifts the driving ban.

State-backed media branding them as traitors and "agents of embassies"

pic.twitter.com/9qRHPkAFLL — Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) 23 mai 2018

A retrouver sur ce sujet dans Terriennes :

> Droit d'entreprendre, d'aller dans les stades, de conduire, que cache l'émancipation des Saoudiennes ?

Amnesty International a beau s'émouvoir, une pétition être mise en ligne, gageons que le monde réagira peu à cette attaque frontale aux droits humains menée par les autorités saoudiennes contre les militantes des droits des femmes. L'Arabie Saoudite occupe une place économique et stratégique trop centrale et nécessaire aux puissances occidentales pour que celles-ci se risquent à la moindre critique de la dynastie des Saoud. Dix ou douze personnes, peut-être plus, ont pourtant été arrêtées en moins d'une semaine, dix militant.es, dont plus des deux tiers sont des femmes, oeuvrant depuis des années à l'émancipation des Saoudiennes. Et qui selon Amnesty International ne bénéficient d'aucun droit minimum à la défense.Leur "crime" a ainsi été présenté dans les médias "officiels", en accord avec le communiqué de la Sécurité du Territoire (lien en arabe) : "elles/ils sont accusés de former une 'cellule', constituant une menace pour la sécurité de l'Etat en raison de leurs liens avec des entités étrangères dans le but de saper la stabilité et le tissu social du pays". Un hashtag (en arabe) les décrivant comme "agents d'ambassades", ainsi qu'un graphique montrant les visages des activistes, ont également circulé sur les médias sociaux, pour que la population comprenne bien à quel point ces personnes étaient malveillantes."Agents de l'étranger", "traitres", des adjectifs si souvent utilisés par les dictateurs ou les autocrates pour couper court à toute velléité d'ouverture au monde...Ce brutal rappel à la réalité de l'absolutisme de la monarchie saoudienne n'est pourtant pas très étonnant : les dernières mesures libérales prises (droit de conduire - effectif le 24 juin 2018 -, d'entreprendre, de se rendre dans les stades) sont d'abord destinées à renflouer les caisses malmenées par la crise du pétrole, à favoriser l'économie, le tourisme, la circulation de la monnaie avant celle des personnes, bref à préserver le nerf de la guerre."En dépit du tollé international et des appels à la libération de ces militantes, elles sont toujours détenues à cause de leur activité pacifique pour les droits humains", a déclaré Samah Hadid, directrice des campagnes d'Amnesty International pour le Moyen-Orient. "Les autorités saoudiennes ne peuvent pas continuer à déclarer publiquement qu'elles sont en faveur de réformes, et en même temps traiter les militant.es pour les droits de la femme de cette façon cruelle".Parmi ces détenues figurent, selon Human Rights Watch , Loujain al-Hathloul - détenue en 2014 pendant 73 jours après avoir tenté de traverser en voiture la frontière entre les Emirats arabes unis et l'Arabie saoudite - et Aziza al-Youssef, professeure retraitée de l'université Roi-Saoud à Ryad.Une pétition internationale a été lancée par WHRD- MENA, alliance régionale de défenseur.es des droits des femmes dans la MENA (région du Moyen Orient et de l'Afrique du Nord). accompagnée des mots dièses # NotATraitor # ReleaseSaudiWHRDs . Et elle a commencé à faire son effet, puisque l'une des détenues, la sociologue Aysha al-Manea, âgée de 70 ans, et pionnière du mouvement Women to Drive, a été libérée...

Restent incarcérées : Loujain al-Hathloul éminente défenseure des droits humains, Iman al-Nafjan blogueuse, militante du droit de conduire, Aziza al-Yousef pourfendeuse du système de tutelle masculine en Arabie saoudite, ou encore Hessah Al-Sheikh, Madeha Al-Ajroush et Alaa Al-Shubbar militantes des droits des femmes depuis des années.



"Tout gouvernement qui croyait que le prince héritier saoudien est un réformateur et un champion des femmes devrait exiger la libération immédiate et inconditionnelle de tous les militant.es des droits humains", a lancé Sarah Leah Whitson, directrice de Human Rights Watch pour le Moyen-Orient. "Parce qu'une vraie réforme ne peut se dérouler dans un climat de dystopie où les militant.es des droits sont emprisonné.es et où la liberté d'expression n'existe que pour ceux qui les maltraitent publiquement."

A suivre, parce que #yaduboulot...



Suivez Sylvie Braibant sur Twitter @braibant

A retrouver tout notre dossier sur les (non) droits des femmes en Arabie Saoudite :

> LA MARCHE DES FEMMES EN ARABIE SAOUDITE