En Argentine, le droit à l'avortement à l'épreuve du Sénat

Les Irlandais dans la bataille argentine

Lettre de député.es irlandais.es au Sénat argentin

Ce mercredi 8 août 2018, nul doute que bien des regards seront tournés vers l'Argentine, et que les Sénateurs sentiront à Buenos Aires les pressions exercées depuis chez eux, mais aussi de partout dans le monde. A l'approche du vote final de la loi en faveur (ou pas) du droit à l'avortement en Argentine, les manifestations se multiplient en Argentine, tant de ses partisanes que des adversaires. Tandis que de tous les continents affluent des messages, en particulier d'Irlande autour du mot dièse #ItsYourTurn (#AVotreTour). C'est que le 25 mai 2018, ce pays très catholique, l'un des derniers en Europe à refuser l'Interruption volontaire de grossesse aux femmes, a cédé : ce jour-là, 66% des électeurs ont voté pour un changement de la constitution contre 34% qui souhaitaient le statu quo.Deux semaines plus tard, le 14 juin, de l'autre côté de l'Atlantique, à une très courte majorité (129 pour et 125 contre), sans doute inspirés par leurs collègues irlandais, les députés argentins adoptaient en première lecture un projet de loi légalisant l'avortement durant les 14 premières semaines de grossesse, malgré l'opposition de l'Eglise catholique et des chapelles évangéliques elles aussi très puissantes en Amérique latine.Pas étonnant, donc que l'un des derniers et aimables conseils soit venu des élus irlandais sous la forme d'une lettre, avec l'appui de l'antenne locale d'Amnesty International.

Cette missive, de législateurs à législateurs, commence ainsi :

"Nous, soussignés, sommes des parlementaires irlandais du Seanad Éireann (Chambre haute du Parlement) et du Dáil Éireann (Chambre basse du Parlement). Nous vous écrivons pour vous exhorter à soutenir le projet de loi actuellement devant le Sénat argentin qui propose de dépénaliser l'avortement jusqu'à 14 semaines de grossesse et de garantir ainsi l'accès des femmes à des possiblités d'avortement sûrs. Nous notons avec intérêt qu'après deux mois d'auditions parlementaires publiques et participatives, la Chambre des députés argentine a fait, le 14 juin, un pas historique pour les droits humains des femmes et des filles en votant en faveur de ce projet de loi. L’approbation finale du projet de loi - et la vie des femmes et des filles en Argentine - dépend de vos votes. (…/…)"



Puis les élus irlandais (une quarantaine de femmes et d'hommes de formations politiques diverses) entrent dans le détail : "Selon les informations officielles du ministère de la Santé, un demi-million de femmes subissent des avortements clandestins chaque année en Argentine. Rien qu'en 2013, 49 000 femmes ont été admises dans les hôpitaux publics pour des complications liées à l'avortement. La criminalisation de l'avortement oblige donc les femmes et les filles à faire un choix cruel : mettre leur santé et leur vie en danger, ou aller en prison.

Depuis 1983, plus de 3 000 femmes en Argentine ont perdu la vie à cause de la criminalisation de l'avortement. Depuis 1983, bien que peu de femmes soient mortes en Irlande faute d'accès à des services d'avortement sans risque, 170 000 d'entre elles ont dû se rendre en Angleterre et ailleurs pour les pratiquer. En Irlande et en Argentine, il est clair que la criminalisation et l'interdiction de l'avortement n'a pas arrêté les avortements. Il a plutôt infligé d'immenses dommages et de la cruauté aux femmes et aux filles. (…/…)"



Avant de conclure : "Nous espérons que notre expérience en Irlande montre que légiférer pour protéger l'accès des femmes à des avortement sûrs et légaux est à la fois nécessaire et possible. Nous vous prions instamment, vous, les membres du Sénat argentin, de saisir cette occasion unique de mettre fin aux injustices à l'égard des femmes et des filles en votant en faveur de ce projet de loi."



Un courrier officiel donc, mais pas seulement. D'autres élues irlandaises font connaître leur appui via les réseaux sociaux. "Le Sénat argentin doit se joindre à son peuple et votera en faveur d'un accès sûr et légal à l'avortement."

Call on #Argentina's Senate to stand with their people and vote in favour of safe and legal access to abortion https://t.co/NesgKrGw9u — Diane Scott (@DiScott84) 6 août 2018

Cette initiative n'est pas du goût de tous en Argentine, surtout du côté des opposants à la loi qui la jugent comme une ingérence mal placée. Mais aussi d'Américains pro-life (pro vie par opposition à pro choix - pro choice) qui se sentent pousser des ailes sous la présidence de Donald Trump, et qui... s'ingèrent à leur tour dans le débat argentin, comme cet habitant de Floride qui se présente comme un "écrivain anti avortement" : "Ils (les Irlandais, ndlr) ne sont pas devenus des experts en droits des femmes, mais ils sont des experts en cette culture de la mort qui va apporter tant de chagrin et de souffrance à votre pays."

#Argentina Senate Don't allow yourself lured into abortion by the #OIREACHTAS of #Ireland They have not become experts on Women's Rights but experts on a culture of death that will bring much pain & suffering to your country. #ProLife #LoveBoth #FightOnLoveBoth #MondayMotivation pic.twitter.com/3GP79jBtpb — George Gmitro (@GeorgeGmitro) 6 août 2018

Loin de ces soutiens ou rejets extérieurs, les Argentines manifestaient encore en long et en large, le week-end précédent le débat au Sénat. En évitant soigneusement de se croisier et de se confronter.

Eglises, médecins, partisans du rejet de la légalisation de l'avortement en blanc et bleu

Le samedi 4 août, à l'appel des églises évangéliques d'Argentine, des milliers de fidèles se rassemblaient immobiles mais pas muets, au centre de Buenos Aires affichant via leurs pancartes un seul mot d'ordre : "Sauvons les deux vies" (celle de l'enfant à naître et celle de la mère). Un journaliste très partisan s'enthousiasme et s'indigne exagérément : "des millions de personnes défilent à travers le pays pour la vie et contre l'avortement ! (Silence dans les grands médias.......)"

#Argentina: milhões de pessoas marcham em todo o país pela vida e contra o aborto! Vejam como está a cidade de Cordoba. (Silêncio na grande mídia...)

Vai, Argentina! Vai, Brasil! pic.twitter.com/dabWzyrXO7 — Bernardo P Küster (@bernardopkuster) 6 août 2018

Dans le pays du pape François, lui-même très hostile à l'IVG comme il l'a fait savoir haut et fort, où le catholicisme est majoritaire, de nombreuses paroisses de l'Eglise catholique s'étaient jointes au rassemblement. Pour parfaire ce chemin de croix, une messe sera dite à la cathédrale de Buenos Aires, mercredi 8 août à l'heure même où les Sénateurs discuteront...

Tout de blanc vêtu.es, ce blanc des hôpitaux, des robes de prêtre, ou symbole de la naissance, des centaines de médecins protestent contre la légalisations de l'avortement. AP Photo/Jorge Saenz

Parmi cette foule hostile, de nombreux membres des services de santé, médecins et infirmières, ces mêmes professionnel.les que l'on trouve parmi les plus farouches adversaires du droit à l'avortement du Nord au Sud de l'Amérique latine... Comme au Salvador, ainsi que nous l'avait expliqué la jeune Sara Garcia Gross, parce que : "La pénalisation de l'avortement, sa criminalisation, a aussi installé la peur parmi les médecins, ou des autres professionnels de la santé. Et ils sont soumis à la désinformation. Certains sont directement influencés par les fondamentalistes."

Femmes, militants des droits humains, pour le droit à l'avortement, en vert et rouge

Le dimanche 5 août, les partisanes de la loi marchaient, comme à leur habitude depuis des mois, au son des tambours et arborant à la main un foulard vert ("vert comme la vie", celle des femmes, dit l'une d'elle), symbole du mouvement dont d'autres se coiffaient, avant de se rassembler devant le Congrès, siège du Parlement argentin. Avec, en point d'orge de cette mobilisation, 32 femmes vêtues d'une coiffe blanche et d'une robe rouge, à la manière des personnages du livre "La Servante écarlate" de Margaret Atwood, héroïnes du féminisme anti Trump avant de conquérir le monde. Elles se sont arrêtées devant le mur où sont affichés les noms des victimes de la dictature (1976-1983). Façon de rappeler qu'en Argentine, les meurtriers de masse ne sont pas les femmes obligées d'avorter...

Quand des "servantes écarlates" arborent le foulard vert symbole de la légalisation de l'avortement en Argentine "Pour un avortement libre, légal et sécurisé". (AP Photo/Natacha Pisarenko)

L'attente de l'Amérique latine

Nul doute que du Brésil, du Chili, de Colombie, du Venezuela, du Honduras, du Salvador, etc, etc, les femmes attendront ce vote comme un présage... En Amérique latine, le droit à l'avortement n'a droit de cité qu'en Uruguay, à Cuba et à Mexico, capitale du Mexique. Alors les soutiens explosent de partout : "Une campagne mondiale pour la légalisation de l'avortement en Argentine ! Les capitales et les grandes villes d'Amérique, d'Europe, d'Océanie et d'Asie seront quelques-unes des scènes du "foulardage" à l'appui du projet dont le Sénat discutera le même jour." s'enflamme cette Equatorienne.

#8A

Pañuelazo mundial por la legalización del aborto en la Argentina!!!!#seraley



"las capitales y ciudades importantes de América, Europa, Oceanía y Asia serán algunos de los escenarios del “pañuelazo” en apoyo al proyecto que ese mismo día tratará el Senado"



pic.twitter.com/GcTVjBFCRb — LaMaga (@anale28) 6 août 2018

Une Brésilienne note cependant amèrement que le combat se mène ailleurs sur le continent, mais dans le plus grand silence : "Quand l'Irlande, la Pologne et l'Argentine se battent pour l'avortement, on nous le rappelle tous les jours. Maintenant que mes sœurs brésiliennes sont dans la rue et réclament les mêmes droits, il n'y a pas de manchettes internationales. Aucune féministe ne célèbre notre bravoure. Juste le silence."

When Ireland, Poland, and Argentina had their fights for abortion, we were reminded of it daily. Now when my sisters are on the streets demanding the same rights, there are no international headlines. No first world feminists celebrating our bravery. Just silence. — #StanLula (@saintguac) 6 août 2018

Les Brésiliennes tentent en effet de se rappeler au bon souvenir de la Cour suprême qui examine depuis le 3 août 2018, via une série d'audiences publiques de spécialistes de la santé, représentants d'ONG et leaders religieux, un jugement de la Cour qui pourrait autoriser l'avortement jusqu'à la 12ème semaine de grossesse....



Mais le Sénat argentin donnera-t-il des ailes aux défenseur.es du droit à l'avortement, comme l'Irlande l'a fait magistralement en mai 2018 ? Rien n'est moins sûr. Les sénateurs argentins (72 sièges) sont pour la plupart très conservateurs, et le vote s'annonce pour le moins très serré, encore plus difficile qu'à la chambre des députés. Et si le projet de loi est rejeté, il ne pourra pas être représenté au Parlement avant 2019.