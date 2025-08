En Chine, les autrices de fictions érotiques gay dans le collimateur des autorités

Les romances boys' love, qui racontent des histoires de couples homosexuels, sont un phénomène éditorial en Asie, et au-delà. Mais le plus souvent, ce sont des femmes hétérosexuelles qui les écrivent et les lisent. Or depuis quelques mois, elles se heurtent au zèle croissant de la police chinoise.

Né au Japon dans les années 1970, le boys' love, ou BL pour les initiés, est un concentré de romance et d'érotisme homoxexuels. Le genre joue sur la fluidité des genres, des comportements et des émotions. Il déconstruit les normes de masculinité dans des pays où l’homosexualité reste un sujet délicat, et bouscule les stéréotypes sur les rôles des hommes et des femmes, explique Miu Miu, une autrice de 22 ans qui écrit sous pseudonyme.

"C'est une manière de résister à la domination masculine", affirme-t-elle. Ainsi le genre est-il aussi devenu un rare espace d'expression pour les personnes LGBT+ et les idées féministes en chine.

Répression ciblée

Or ces derniers temps, des dizaines d'autrices du genre, qui publient notamment sur le site taïwanais Haitang Literature City, témoignent avoir été interpellées, accusées de tomber sous le coup de la loi. La dernière vague de répression, menée par la police de Lanzhou, dans le nord-ouest du pays, ciblait principalement des écrivaines non-professionnelles qui gagnent très peu, voire rien, de leurs écrits. Des lectrices ont également été convoquées et interrogées par la police à la recherche d'informations sur les autrices de Haitang.

De fait, la Chine interdit de tirer profit de la "diffusion de contenus obscènes" et les cas "graves" sont passibles de dix ans de prison. Cette loi s'applique quand une publication dépasse les 10 000 vues ou quand elle rapporte plus de 50 000 yuans (5 965 euros). En théorie, la loi prévoit une exception pour les œuvres artistiques, mais en pratique, la police est généralement libre de décider où elle l'applique.

Les critères sont obsolètes... La société chinoise n'a plus le même rapport au sexe qu'il y a trente ou quarante ans. Avocat d'une autrice poursuivie

"Les critères sont obsolètes", dénonce l'avocat d'une des autrices poursuivies, qui a requis l'anonymat. "La société chinoise n'a plus le même rapport au sexe qu'il y a trente ou quarante ans."

"Ils vont vraiment me condamner à trois ou cinq ans de prison ? Ils savent ce que ça représente, trois ou cinq ans dans une vie ?", s'inquiète une autrice sur le réseau social Weibo. Menacée par la police, elle affirme n'avoir gagné que 2 000 yuans (environ 238 euros) pour deux livres consultés 100 000 fois.

Parmi les nombreux témoignages sur Weibo, celui de l'autrice qui écrit sous le nom de Pingping Anan Yongfu, et qui raconte son arrestation, bien que la police l'ait sommée de n'en pas dire un mot : "Je n'oublierai jamais : être escortée jusqu'à la voiture sous les regards de tous, subir l'humiliation d'être déshabillée pour être examinée devant des inconnus, enfiler un gilet pour être photographiée, m'asseoir sur la chaise, tremblante de peur, le cœur battant à tout rompre."

A la suite de ces témoignages, des dizaines d'avocats auraient contacté ces écrivaines pour leur proposer de les défendre gratuitement.

Censure sans frontière

Cette vague de répression ravive les critiques sur les pratiques de certains policiers chinois, accusés d'aller à la pêche au suspect bien au-delà de leur zone de juridiction, parfois à des milliers de kilomètres. "La police estime que ce genre de choses peut lui rapporter de l'argent", explique Liang Ge, maître de conférences à l'University College de Londres.

Un officier de Lanzhou, au nord-ouest du pays, a ainsi parcouru 2 000 kilomètres pour interroger une autrice résidant sur la côte est. Remise en liberté provisoire, celle-ci risque une peine de prison et une amende — ce qui la rendrait inéligible aux concours de la fonction publique ou à certains postes dans l'éducation et la santé.

Une autre autrice âgée de 20 ans, qui avait gagné environ 21 000 yuans (2 497 euros), a dû parcourir des milliers de kilomètres pour se rendre de Chongqing, dans le sud-ouest du pays, jusqu'à Lanzhou. A son arrivée, les policiers lui ont demandé de "rendre les revenus illégaux" afin d'espérer voir sa peine réduite. "Ces méthodes sont profondément malsaines", dénonce son avocat, ajoutant que le gouvernement chinois a émis plusieurs directives contre ces pratiques.

Le signe d'un réveil collectif ?

Pour les militants, ces arrestations s'inscrivent dans un mouvement plus large de répression de l'expression publique du mouvement LGBT+, qui s'est accentuée sous le règne de Xi Jinping. L'homosexualité a été dépénalisée en Chine en 1997, mais les discriminations restent fortes, et le mariage entre personnes du même sexe reste illégal.

Le genre boys’ love, qui trouve son origine dans des mangas japonais publiés dans les années 1960, a donné lieu à des adaptations en séries télévisées, mais ces fictions ont effacé toute allusion aux relations homosexuelles, les amants étant transformés en simples "amis".

L'espace pour s'exprimer librement s'est réduit. Il ne s'agit plus de poster quelque chose sur un réseau social, mais cela touche désormais à ce qu'on lit, seul, chez soi, dans sa vie privée. Liang Ge

En 2018, déjà, une autrice surnommée Tianyi a écopé de plus de dix ans de prison pour avoir gagné l'équivalent d'environ 18 000 euros avec un roman homo-érotique mettant en scène un professeur et son élève. Mais beaucoup de Chinois "ont le sentiment que l'espace pour s'exprimer librement s'est réduit, juge Liang Ge. Il ne s'agit plus de poster quelque chose sur un réseau social, mais cela touche désormais à ce qu'on lit, seul, chez soi, dans sa vie privée".

Après que des messages d'alerte ont circulé sur les réseaux sociaux, de nombreux utilisateurs ont supprimé à la hâte leur compte sur Haitang. L'autrice Miu Miu, elle, n'a pas totalement renoncé à l'idée de terminer ses récits, même si elle reconnait que cela relève désormais presque du "fantasme". "L'éducation sexuelle est devenue tabou, explique-t-elle. Mais ce mouvement est peut-être aussi le signe d'un réveil collectif".

