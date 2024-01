"En finir avec l'hystérie féminine" ou comment déconstruire un symbole du patriarcat

Hystérique, hystérie... Des termes entrés dans le langage courant comme péjoratifs, voire insultants. Aujourd'hui encore, l'hystérique est une femme (très) en colère ou qui exagère la séduction, quand l'hystérie, elle, désigne plutôt la vive réaction d'un groupe, on parle alors d'hystérie collective.

La psychologue et autrice Isabelle Siac en a eu assez d'entendre ce mot utilisé en dépit de son bon sens, et souvent comme une insulte dégradante – "Laisse tomber, elle est complétement hystérique..." Car parmi sa patientèle, elle voit chaque jour "des personnes atteintes d'hystérie et qui en souffrent vraiment," explique-t-elle. Voilà pourquoi elle a voulu écrire Pour en finir avec l'hystérie féminine : remettre cette pathologie dans son contexte historique et médical. Au fil des témoignages, études de cas, expériences, recherches historiques, observations, une certitude se dessine : l'hystérie est une pathologie sans genre ni âge et c'est au patriarcat que l'on doit l'image que l'on se fait aujourd'hui d'une personne hystérique.

Quand le rapport aux autres est malade

L’hystérie est une névrose qui passe par le corps, qui dit une douleur, une souffrance psychique que les mots ne permettent pas de formuler de façon posée et rationnelle, comme l'explique Isabelle Siac.

Les manifestations de l'hystérie s’inscrivent dans le rapport à l’autre dans la mesure où elles sont visibles. Isabelle Siac, psychologue, autrice

D'où l'insulte "hystérique" pour désigner une personne qui ne sait pas se contrôler. "C'est une façon d'exprimer ses émotions qui passe par le corps, dit la psychologue. Les manifestations de l'hystérie s’inscrivent dans le rapport à l’autre dans la mesure où elles sont visibles, comme les somatisations, et/ou entendables, comme la souffrance physique ou la séduction."

Les deux symptômes de l'hystérie, la séduction et la plainte, sont aussi les principaux ressorts qu'ont eu les femmes pendant des millénaires pour exister. La séduction, qui permet de mettre le corps en avant, et la plainte, pour celles n'avaient pas la capacité de s'affirmer autrement. Voilà qui les a enfermées dans un rôle de petite chose qu'il faut protéger. Certaines ont encore du mal à sortir du carcan.

La psychologue Isabelle Siac. ©Melania AVANZATO, courtoisie IS