En France, les femmes médecins désormais majoritaires, mais les disparités subsistent

Pour la première fois en 2025, les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans le corps médical en France. Aujourd’hui, plus d'un médecin sur deux est une femme, et très probablement une femme jeune. Une féminisation à nuancer, pourtant, dans les hautes sphères hospitalières et universitaires, ainsi que dans certaines activités parmi les plus rémunératrices.

Chez les généralistes installés en libéral, les femmes sont particulièrement visibles. "A notre assemblée générale, vous avez vu une salle où il y avait plein de femmes et il y a trois présidentes de syndicats de libéraux", brosse Agnès Giannotti, présidente de MG France, organe représentatif majoritaire chez les généralistes libéraux.

Même constat pour Christine Louis-Vahdat, responsable éthique et déontologie au Conseil national de l'Ordre des médecins. "Je suis gynéco-obstétricienne, on a dans la spécialité une féminisation très nette, qui correspond souvent à une attente des patientes", présente-elle.

Toujours plus de "médecines"

De manière générale, on observe une augmentation du nombre de médecins en France, indépendamment des sexes, mais pour la première fois, au 1er janvier 2025, la France compte davantage de médecins femmes que hommes : sur près de 240 000 professionnels du pays, 118 957 médecins français étaient des femmes, contre 118 257 hommes, toutes spécialités confondues selon une étude de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DRESS) parue le 28 juillet 2025. En 2024, elles étaient encore minoritaires de 2 146, et en 2010, les femmes ne représentaient encore que 40% du corps médical.

En 2017, déjà, la DRESS estimait qu’en 2034, les femmes représenteraient 60% des médecins en exercice. Une féminisation qui va de pair avec le rajeunissement de la profession : selon la récente étude de la DRESS, les femmes médecins ont majoritairement entre 30 et 39 ans, alors que chez les hommes, la tranche d’âge des médecins est plutôt entre 60 et 64 ans.

L'accès aux carrières et notamment aux carrières de prestige, notamment universitaires, est encore trop réservé aux hommes. Anna Boctor

Contrairement aux idées reçues, les femmes actives exerçant en cabinet, maison ou centre de santé, déclarent travailler en moyenne 8 demi-journées, contre 8,5 pour leurs confrères, selon une étude menée conjointement par le Collège de médecine générale et le Conseil national de l'Ordre des médecins et publiée en mars 2025.

Et pourtant, Agnès Giannotti sait que la situation diffère dans "les hiérarchies hospitalières" et suggère de "regarder si les activités les plus rémunératrices – radiologues, chirurgiens – ne sont pas plus masculines".

Pouvoir et cooptation

Anna Boctor, présidente du syndicat Jeunes médecins, souligne, elle, auprès de l'AFP que "l'accès aux carrières et notamment aux carrières de prestige, notamment universitaires, est encore trop réservé aux hommes".

Les données du Centre national de gestion (CNG) de la fonction publique hospitalière sont sans appel pour les professeurs des universités-praticiens hospitaliers (PU-PH) : "La prépondérance masculine est toujours observée" (73,4% en 2025, contre 74,4% en 2024 et 80,8% en 2016). Et en 2024, le CNG rapportait que "seules 27%" de femmes étaient à la tête d'établissements publics.

Le mentor, qui est souvent un homme, parmi les professeurs et les présidents de commissions, choisit des gens un peu à son image.Anna Bocto

"Le problème sur les postes de direction hospitaliers, c'est un peu celui des postes de pouvoir : regardez les ministres d'Etat du gouvernement, ou les dirigeants du CAC 40, il y a encore une disproportion au profit des hommes", analyse pour l'AFP Sophie Bauer, présidente du Syndicat des médecins libéraux (SML).

Anna Boctor met toutefois la focale sur une "cooptation" en vigueur "dans le milieu médical, un peu élitiste". "Le mentor, qui est souvent un homme, parmi les professeurs et les présidents de commissions, choisit des gens un peu à son image". Sophie Bauer acquiesce, évoquant "une majorité, encore, de médecins hommes dans les jurés de concours".

Bastions masculins

Si l'on parle argent, au sommet de la grille de rémunération des praticiens hospitaliers du public, on trouve seulement 31,4% de femmes selon le CNG. A partir du 9e échelon (sur 13) de cette grille, les contingents féminins les moins fournis sont en odontologie (6,7%) et en chirurgie (7,5%), relève encore cet organe.

La chirurgie est un bastion masculin... Pour devenir un bon chirurgien, il faut adopter des codes masculins, on parle d'hyper-virilisation. Serge Covaci

La chirurgie, "c'est un bastion masculin", pointe Serge Covaci, chef de clinique à la faculté de médecine de Strasbourg. "En gros, pour devenir un bon chirurgien, il faut adopter des codes masculins, on parle d'hyper-virilisation", expose ce médecin, citant la sociologue Emmanuelle Zolesio dont les travaux reviennent sur "ceux et surtout celles" qui sont évincés durant une "formation à la dure". Et pourtant, contrebalance Christine Louis-Vahdat : "C'est en train de changer. Chirurgie orthopédique, neurochirurgie, chirurgie cardiaque, cardiothoracique, se féminisent" .

Maternité, gardes et préjugés

Plus généralement, Anna Boctor dénonce une discrimination des femmes "au moment de la maternité". "J'en ai été victime dans ma carrière universitaire. La méritocratie s'arrête brutalement pour les femmes quand on nous explique gentiment que faire des enfants, c'est choisir de ne pas faire carrière". Serge Covaci abonde : "rien n'est fait institutionnellement pour concilier à la fois maternité et poursuite d'une carrière universitaire".

La situation globale s'est "améliorée quand même" jauge Anne-Marie Colin-Gorski, retraitée de la pédiatrie hospitalière et autrice de Les tribulations d'une femme médecin (Publibook). "Quand j'ai commencé mon internat, un grand patron m'a dit, 'mademoiselle, je ne vous propose pas de revenir dans mon service parce que, comme vous le savez, les femmes n'ont aucune chance de faire une carrière hospitalière'".

Couverture du livre de Anne-Marie Colin-Gorski paru chez Publibook en novembre 2024.

