En France, les femmes votent depuis - seulement - 80 ans

C’était le 21 avril 1944, peu avant la fin de l'occupation allemande. Par une ordonnance du Gouvernement provisoire du général de Gaulle à Alger, les femmes devenaient électrices et éligibles. Un an plus tard, le 29 avril 1945, elles déposaient pour la première fois leur bulletin dans l’urne.