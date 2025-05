Ces jeunes brasseuses indiennes qui bousculent les clichés sur la bière

En Inde, il n'est pas toujours bien vu pour une femme d'apprécier les boissons alcoolisées, et à plus forte raison de les fabriquer. Elles sont pourtant quelques-unes à aller au bout de leur passion pour la bière et à explorer de nouvelles saveurs. Rencontre avec les maîtres brasseuses de Bangalore.