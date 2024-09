En Russie, les retours du front ukrainien riment avec violences envers les femmes

Un chiffre qui fait froid dans le dos : 32 000 combattants du Groupe russe de mercenaires Wagner, des ex-détenus graciés, seraient “rentrés à la maison" du front ukrainien après la fin de leur contrat. C’est ce qu’annonçait dans un message diffusé sur le réseau social Telegram, au mois de juin 2023, le service de presse d’Evgueni Prigojine, le patron de la milice.

Evgueni Prigojine envoyait les anciens prisonniers combattre en Ukraine pour une durée de six mois en échange d’une remise en liberté. Par la suite, c’est le Ministère de la Défense russe qui a récupéré la prérogative d’enrôler des mercenaires directement en prison. Et même si à présent, les ex-détenus doivent rester au front jusqu’à la fin de la guerre, des milliers de criminels, y compris les plus dangereux, ont eu le temps de revenir à la vie civile.

Irek Magasoumov, qui avait reçu le titre de "Héro" de la part de Vladimir Poutine, a été condamné à 11 ans de prison pour avoir tué une femme à son retour du front. Au lieu de purger sa peine, il a été envoyé combattre en Ukraine au mois d’août. © Capture d’écran Telegram

Retour du front, synonyme de violence

Une bombe à retardement, dont les effets ne se sont pas fait attendre : de retour du front, les anciens prisonniers récidivent, et leurs crimes sont souvent d’une violence inouïe. Parmi de nombreux cas glaçants : une femme assassinée de 47 coups de couteau par un homme jaloux, le viol d’une petite fille de neuf ans, une retraitée de 85 ans violée et assassinée, une femme dépecée ...

Selon le média indépendant russe Verstka, qui en avril a recensé les données disponibles sur les crimes commis par les anciens combattants revenus de l’Ukraine, au moins 107 personnes sont mortes et 100 ont survécu à des blessures graves. Parmi les hommes qui ont perpétré ces actes figurent 91 ex-détenus graciés et 84 autres combattants. Il est probable que le nombre réel de leurs crimes soit bien plus élevé : souvent, l’État et les médias passent sous silence le passé militaire des criminels.

Sergueï Khadjikourbanov, un ex-prisonnier gracié envoyé combattre en Ukraine, était impliqué dans l’organisation de l’assassinat d’Anna Politkovskaïa. © Capture d’écran Telegram