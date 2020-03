Enceinte à l'heure du Covid-19 : un parcours de combattante

Pour beaucoup de femmes enceintes, la détresse liée à l'isolement imposé par le confinement ternit la joie de la naissance prochaine. Séances de préparation à l'accouchement par visioconférence, téléconsultations après sept mois et demi de grossesse, rendez-vous avec l'anesthésiste remplacé par une discussion téléphonique, visite à la maternité annulée : les professionnels de la naissance ont rapidement pris des mesures tout en maintenant les examens essentiels, mais à distance.

"Les consignes évoluent, explique Jacky Nizard, président de l'association des gynécologues-obstétriciens européens et obstétricien à la Salpêtrière à Paris. Pour le moment la plupart des maternités acceptent un accompagnant en salle de travail, mais il n'y a pas de règle générale". Car pour ne pas augmenter les risques de transmission du virus, certaines maternités filtrent déjà les futurs papas.



"Dans environ les trois quarts des maternités d'île de France, les coparents sont admis en salle de naissance. Ensuite, environ deux heures après l'accouchement, au moment de regagner la chambre mère-enfant, ils sont invités à rentrer chez eux", explique le docteur Thierry Harvey, gynécologue obstétricien à la maternité des Diaconnesses, dans le 12e arrondissement de Paris, au micro de nos confrères de France Inter. Pour l'accouchement à proprement parler, ces précautions ont été prises en amont, explique le docteur : "Même si la parturiente est Covid-négative, les obstétriciens portent tous des masques en salle d'accouchement. Et puis pour les parturientes Covid-positives, nous nous sommes inspirés de nos collègues d'Alsace, qui ont une dizaine de jours d'avance sur nous, et tous les hôpitaux d'Île de France, ou presque, ont une salle dédiée."

Seule le jour J ?

Pour ce grand moment de la vie qu'est la naissance d'un enfant, les futures mamans ont du vague à l'âme. Pour celles qui devront accoucher sans leurs conjoint.e, la déception est cruelle. Afin de les accompagner durant cette période cruciale de leur vie, le professeur Jacky Nizard, publie sur internet de petites vidéos à leur intention. Tournées dans la cour de l'hôpital sur un ton délibérément badin, elles devancent les questions : "Pour les consultations, zéro accompagnant : le père reste dehors"; "Pour l'accouchement, pour l'instant, un accompagnant - ça pourra changer - et s'il sort, il ne revient plus". "Après ? Personne : on sait, c'est compliqué".

Plusieurs pétitions réclament déjà que soit autorisée la présence du coparent en salle d'accouchement : "La situation est critique et chacun doit prendre ses précautions... Cependant interdire l'accès à la salle d'accouchement au papa ne résoudra rien. La maman vivant déjà avec le papa, s'il est porteur, elle le sera tout autant. De plus, des mesures d'hygiène peuvent être instaurées aux papas," écrit Stéphanie Laufer, à l'origine d'une pétition en Suisse.

Isolées, mais rassurées

Même si la grossesse les rend plus vulnérables aux infections virales respiratoires, les femmes enceintes peuvent être rassurées quant au risque de transmission du virus à leur bébé. "Il n'y a pas de transmission verticale et l'allaitement est permis," assure le Dr Thierry Harvey.Les futures mamans ne doivent pas oublier que certains troubles assimilables à des symptomes de coronavirus peuvent aussi avoir d'autres causes. "En fin de grossesse, le volume de l’utérus qui comprime le diaphragme et le thorax rend la respiration parfois difficile", rappelle le professeur Yves Ville, chef du service d’obstétrique et de médecine fœtale de l’hôpital Necker-enfants malades.

Tous les médecins et obstétriciens alertent néanmoins les femmes sur l'impérieuse nécessité des gestes barrières : lavages de main fréquents, éviter les contacts, tousser dans son coude, utiliser des mouchoirs jetables et les jeter dans un contenant fermé.

Karin Karam, 32 ans, doit accoucher fin avril de son premier bébé. Elle fait le compte de tous les rendez-vous, médicaux, mais aussi de bien-être, qui ont dû être annulés. "Ce sont six semaines pendant lesquelles on doit se concentrer sur cet événement heureux, mais là on est concentrés sur le coronavirus. J'ai l'impression qu'on me vole mon début de congé maternité," confie-t-elle.

J'ai l'impression qu'on me vole mon début de congé maternité.Karin Karam, enceinte de sept mois et demi

"Quand j'ai appris le confinement, j'ai complètement craqué. Mais finalement, je relativise par rapport à toutes les personnes très mal en point et au personnel soignant : je vais bien, ma petite va bien", ajoute la jeune femme, dont le congé maternité a démarré en même temps que son confinement.

Dans l'oeil du cyclone, en attendant bébé

Karin Karam habite Schiltigheim près de Strasbourg. Dans l'oeil du cyclone depuis l'identification des premiers cas de coronavirus en France, cette région de l'Est du pays vit au rythme des services d'urgence. Voici plusieurs semaines que les médecins alertent sur la saturation des services de réanimation et l'épuisement du personnel hospitalier. Alors beaucoup d'examens, comme les échographies non obligatoires sont annulées. Et quand elles ont lieu, les visites à domicile des sage-femmes s'effectuent masquées.

A la maternité de Mulhouse, dans l'Est de la France, l'une des régions les plus touchées par le Covid19.

Alors pour nombre de femmes qui voient arriver leur terme, c'est l'heure du stress et de la débrouille. Comme Karin Karam, elles suivent au jour le jour l'évolution de l'épidémie de coronavirus et des mesures pour l'endiguer.

Bien qu'elle doive accoucher à l'hôpital de Mulhouse, où un équipement militaire de campagne a été déployé, Marine Marre, future maman de 29 ans originaire de Toulouse cache ses doutes à sa famille dans le sud. "Ce qui m'inquiète, si je devais attraper le coronavirus, c'est le risque d'accouchement prématuré à cause de la fièvre, explique-t-elle. Depuis lundi, mon mari et moi prenons notre température tous les soirs".



Pour ma première grossesse, j'étais hospitalisée pendant l'attentat de Strasbourg, et cette fois-ci, c'est le coronavirus !

Elodie, 34 ans

Elodie, 34 ans, vit une grossesse à risques en pleine crise sanitaire. En 2018, elle a perdu au septième mois le petit garçon qu'elle portait. Pour cette nouvelle grossesse, son accouchement doit être déclenché fin avril, un mois avant le terme, en raison d'un risque de pré-éclampsie. "J'aurai vécu tous les scénarios catastrophe de Strasbourg ! se souvient-elle. Pour ma première grossesse, j'étais hospitalisée pendant l'attentat de Strasbourg, et cette fois-ci, c'est le coronavirus !"



Une note positive, toutefois, avec cette information rassurante : à ce jour, aucun cas de transmission du Covid-19 au fœtus n’a été observé dans le monde.