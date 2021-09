Etats-Unis : le FBI mis en cause dans l'enquête sur les agressions sexuelles de gymnastes

Simone Biles, McKayla Maroney, Maggie Nichols et Aly Raisman. Quatre jeunes femmes aujourd'hui, elles n'étaient encore que des adolescentes à l'époque des faits. Ces jeunes gymnastes, comme des dizaines d'autres, ont été abusées sexuellement par le médecin de l'équipe féminine des Etats-Unis, Larry Nassar. Des années après le scandale, elles vont témoigner de ce qu'elles ont vécu devant le Congrès, pour ne pas oublier, mais aussi pour tenter de comprendre les défaillances de l'enquête.



Considérée par beaucoup comme la plus grande gymnaste de tous les temps, Simone Biles avait révélé en janvier 2018 faire partie des victimes.

Simone Biles et Maggie Nichols lors du championnat de gymnastique américain, le 25 juillet 2015. A l'époque, le médecin Larry Nassar était en poste. ©AP Photo/Andrew A. Nelles

Larry Nassar est aujourd'hui âgé de 58 ans. Il purge actuellement une peine de prison à vie après avoir été condamné à plusieurs lourdes peines en 2017 et 2018 pour des agressions sexuelles sur plus de 250 gymnastes, la plupart mineures, commises pendant deux décennies au sein de la Fédération de gymnastique ou à l'université d'Etat du Michigan où il travaillait.

Larry Nassar, l'ancien osthéopathe de l'équipe féminine de gymnastique américaine, face à ses juges, le 25 juillet 2018, à Lansing, dans le Michigan. ©AP Photo/Carlos Osorio

Le FBI pointé du doigt

La commission sénatoriale, qui se penchera sur "le manquement au devoir du FBI dans l'affaire Nassar", doit également entendre le directeur du Federal Bureau of Investigation, Christopher Wray, et le chef de l'inspection générale du ministère de la Justice, Michael Horowitz.

Un rapport de l'inspection générale, organisme indépendant au sein du ministère, s'est montré très sévère envers le bureau local du FBI à Indianapolis, où le patron de la Fédération de gymnastique avait le premier signalé les accusations contre l'ostéopathe en juillet 2015.

"Malgré la nature extraordinairement sérieuse des accusations et la possibilité que M. Nassar poursuive ses agissements, les hauts responsables du FBI à Indianapolis ont échoué à réagir avec le grand sérieux et l'urgence que (les accusations) méritaient, ont fait des erreurs nombreuses et fondamentales en y répondant et ont violé de multiples règles du FBI", conclut le rapport.

Les policiers ont par exemple attendu plusieurs semaines avant d'interroger une des trois athlètes qui avaient accepté de témoigner, et n'ont jamais entendu les deux autres. Estimant qu'ils n'avaient pas assez d'éléments à charge pour inculper Larry Nassar, ils avaient ensuite clos l'enquête. Elle avait été rouverte en mai 2016 par le bureau du FBI à Los Angeles après un nouveau signalement de la Fédération.

La championne olympique McKayla Maroney lors d'une réunion pour la prévention des crimes contre les enfants, à New York, en avril 2018. ©AP Photo/Bebeto Matthews

Le plus grand scandale de l'histoire sportive américaine

Le scandale, le plus grand de l'histoire sportive américaine, avait éclaté au grand jour à l'été 2016 à la suite d'un article du quotidien Indianapolis Star.



Un documentaire intitulé At The Heart of Gold : Inside the USA gymnastic scandal, produit par la chaine HBO, avait recueilli des entretiens exclusifs avec des victimes. "Qu'avez-vous fait ?" lance l'une d'elles, en larmes, à la face de son agresseur lors du procès. Une autre scène montre la colère et le désespoir du père d'une gymnaste lorsqu'il bondit dans la salle pour tenter d'empoigner "ce démon", comme il le traite en criant, au moment où il est retenu par le service d'ordre.



Dans un autre film documentaire choc, Team Usa : scandale dans le monde de la gymnastique, cette fois diffusé sur la plate-forme Netflix, on retrouve aussi des témoignages bouleversants de victimes, "pas des victimes, des survivantes", comme préfère le dire Maggie Nichols. Le film remonte le fil de l'enquête menée par les journalistes et démonte aussi tout un système, mettant en lumière l'omerta mise en place par la Fédération nationale, qui a tout fait pour cacher le scandale, au détriment de ses athlètes. Lors d'une audition, on voit Steve Penny, le président de la Fédération répondre à cette question "Si on vous signale des abus sexuels au sein de vos équipes, en faites-vous mention auprès de la police ?" L'homme lâche simplement "Non". Sans plus d'explication. Une première plainte avait été exprimée dès… 1997.

