Face au Rassemblement national, le combat de Marine Tondelier, "l'autre Marine"

"Je ne vais pas lâcher l’affaire. Sinon les femmes et l’écologie continueront d'être invisibilisées dans cette campagne, ce qui est un vrai problème", lance Marine Tondelier.

À la tête du parti des Écologistes, elle est la seule femme leader dans le camp de Nouveau Front populaire. Sur les plateaux TV, dans les studios de radio, l'écologiste, reconnaissable entre autres à sa veste vert pomme qu'elle ne quitte plus, semble se replacer au centre du jeu dans la bataille pour empêcher le RN d'arriver au pouvoir en France.

La cheffe écologiste Marine Tondelier au soir du 30 juin, 1er tour des législatives 2024 en France. ©AP Photo/Thomas Padilla

L'appel de Marine T.

Dès l'annonce surprise de la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron au soir du résultat des européennes, Marine Tondelier prend l'initiative et appelle tous les responsables de gauche pour former une union face au Rassemblement national. Un pari risqué après des semaines de campagne particulièrement violente, où la gauche est apparue plus fracturée que jamais.

Pour Marine Tondelier, il faut oublier les dissensions car "l'heure est grave". "Tout le monde nous donnait pour morts" le soir de la dissolution, "vingt-quatre heures après on annonçait la création du Front populaire devant notre local, avec tout le monde qui était progressivement venu discuter à l’intérieur. Les bons contacts de confiance qu’on avait avec les uns et les autres ont compté", se félicite l'élue.

"Elle a été à la manœuvre pour pousser à l'union", estime l'eurodéputé écologiste David Cormand, jugeant qu'elle fait partie de ces gens qui, "en cas de crise, savent se hisser à un certain niveau de jeu".

Tweet URL

Entrée en résistance à Hénin-Beaumont

Depuis dix ans, Marine Tondelier se bat. Plus précisément à Hénin-Beaumont, fief de "l'autre Marine" -la patronne du RN Marine Le Pen - où elle porte le fer face à l'extrême droite dans le camp de l'opposition municipale. Une extrême droite face à laquelle, il ne faut "baisser ni les yeux, ni la tête, ni les bras", comme elle le raconte dans le livre Nouvelles du Front en 2017, recueil de témoignages d'employés municipaux, de syndicalistes, de militants associatifs, de journalistes et de simples citoyens.

©Les Liens qui libèrent/éditions

L'écologiste est aujourd'hui toujours domiciliée dans cette ville du Pas-de-Calais où habitent ses parents et grands parents. Elle y a mené plusieurs combats électoraux face à Marine Le Pen, sans succès. Malgré ces échecs, elle refuse de "déserter" la circonscription. Au premier tour des législatives, le 30 juin dernier, elle se présente comme suppléante de la candidate socialiste du Nouveau front populaire Samira Laal, qui a échoué (26,05%) face à Marine Le Pen, élue au premier tour (58,04%). Elle est aussi élue conseillère régionale des Hauts-de-France depuis 2021 et siège dans l'opposition au président des Républicains Xavier Bertrand.

C'est dans l'identité de Marine Tondelier d'être en première ligne contre l'extrême droite. Alexandre Ouizille, sénateur PS

Diplômée de l'Institut des études politiques de Lille, elle débute sa vie professionnelle en effectuant des stages à l'ambassade de France à Stockholm ou à la direction de l'écologie hospitalière des Hôpitaux de Paris. De 2017 à 2022, elle est déléguée générale de la fédération nationale des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air. Ses premiers pas de militante remontent à 2009 lorsqu'elle adhère au parti Europe Écologie Les Verts.

"C'est dans l'identité de Marine Tondelier d'être en première ligne contre l'extrême droite", estime le sénateur PS de l'Oise Alexandre Ouizille. A Hénin-Beaumont et à la région, "je l'ai toujours vue à l'offensive, je ne suis pas surpris de la retrouver aux avant-postes".

Dans le privé, elle partage sa vie avec Julien Bayou, avec lequel elle a eu un garçon en 2019. L'ex-dirigeant du parti écologiste avait démissionné du poste de secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts après des accusations de violences psychologiques (une enquête interne dans son parti est close sans suite en février 2023, ndlr). Végétarienne depuis quelques années, Marine Tondelier pratique le trail au niveau amateur.

#Oùsontlesfemmes ?

Au lendemain du premier tour des élections législatives, elle s'est exprimée sur France Inter, la voix cassée par l'émotion et l'indignation, pour dénoncer "le comportement de lâche et de privilégié" du ministre Bruno Le Maire, qui venait de s'opposer au désistement républicain pour un candidat LFI face au RN.

Tweet URL

Lundi 1er juillet, Xavier Bertrand, Raphaël Glucksmann, Gabriel Attal, Jordan Bardella, Manuel Bompard, ou encore Éric Ciotti étaient les invités politiques des JT de TF1 et France 2. "#OùSontLesFemmes ?", a interpellé Marine Tondelier sur X. La cheffe écologiste réclame de pouvoir débattre avec le patron du RN, Jordan Bardella, avant le second tour des législatives. Mais ce dernier refuse, préférant le leader insoumis Jean-Luc Mélenchon. Pour les Écologistes, ce refus est signe que "Jordan Bardella a peur" de débattre avec elle, car elle connaît "trop bien leurs méthodes".

"Il y a un débat sur BFMTV qui est prévu" et "c'est Marine Tondelier qui devait être en face de Jordan Bardella et de Gabriel Attal", a réagi Clémentine Autain sur France Info. "Je trouve que c'est une manière de faire qui en dit long, aussi, sur le rapport aux femmes, parce que c'est le premier débat où il y aurait eu une femme autour de la table et elle est 'refusée", pointe la députée La France insoumise (réélue dès le 1er tour, ndlr). Côté gouvernement, l'entourage de Gabriel Attal ainsi que la direction de BFMTV ont démenti auprès de franceinfo que le Premier ministre ait refusé le débat avec Marine Tondelier.

Tweet URL

Nous refusons de voir l’une des rares femmes cheffes de parti invisibilisée, et même réduite au silence, d’autant que les deux grands débats opposant les candidats aux législatives avant le premier tour étaient 100 % masculins. Extrait Tribune Libération

Dans une tribune publiée dans le quotidien Libération, un collectif composé de plusieurs personnalités féministes - dont Vanessa Springora, l'actrice Juliette Binoche, Camille Kouchner - dénonce "l'invisibilisation" de la cheffe écologiste. "Nous refusons de voir l’une des rares femmes cheffes de parti invisibilisée et même réduite au silence, d’autant que les deux grands débats opposant les candidats aux législatives avant le premier tour étaient 100 % masculins", écrivent les signataires du texte.

Tweet URL

Finalement, la chaine d'info BFMTV a révisé son format d'émission de ce mercredi 3 juillet, chaque candidat interviendra à tour de rôle. "Pour être précis, le RN n’a pas mis son veto sur Tondelier mais a demandé d’avoir un débat avec le représentant de la principale force dans le NFP, puis a demandé Mélenchon", explique Marc-Olivier Fogiel, le patron de la chaîne d’information. "Un choix historique" comme l'indique l'intitulé de l'émission, faute de débat "historique".

Tweet URL

Pour rappel, aux Européennes, la tête de liste des Écologistes Marie Toussaint a atteint 5,5, loin des 15,5% de 2019. La liste du Rassemblement national est arrivée en tête en France, avec 31,37 % des suffrages.

Lire aussi dans Terriennes :

Divine Songo Kinkela dénonce "ce racisme qui nous fait du mal"

Marée violette en France pour dire non à l'extrême droite

Les femmes de plus en plus nombreuses à voter pour le Rassemblement national

Présidentielle 2022 : Marine Le Pen échoue de nouveau face à Emmanuel Macron

Marine et Marion Le Pen ou le partage des tâches... contre les femmes