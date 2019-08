Faut-il se méfier de la pilule du lendemain ? [à vrai dire]

On l'appelle (à tort) pilule du lendemain. Ce comprimé de rattrapage évite aux femmes une grossesse non désirée. Il peut être administré jusqu'à 5 jours après un rapport sexuel non protegé ou à la protection défaillante. Contrairement à certaines idées reçues, ce contraceptif ne peut pas rendre stérile et n'est pas une forme d'avortement.